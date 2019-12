Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 01/01/2020

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



MAY190468 ABSOLUTE DEATH HC NEW ED (MR) $99.99

OCT190495 ACTION COMICS #1018 $3.99

OCT190496 ACTION COMICS #1018 CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190499 BATGIRL #42 $3.99

OCT190500 BATGIRL #42 VAR ED $3.99

OCT190505 BATMAN BEYOND #39 $3.99

OCT190506 BATMAN BEYOND #39 VAR ED $3.99

OCT190638 BATMAN GOTHAM KNIGHTS TRANSFERENCE TP $29.99

OCT190652 BIRDS OF PREY HUNTRESS TP $19.99

OCT190597 BOOKS OF MAGIC #15 (MR) $3.99

NOV190003 DC PREVIEWS #21 JANUARY 2020 EXTRAS $PI

OCT190521 DETECTIVE COMICS #1018 $3.99

OCT190522 DETECTIVE COMICS #1018 VAR ED $3.99

OCT190607 DIAL H FOR HERO #10 (OF 12) $3.99

SEP190470 DIANA PRINCESS OF THE AMAZONS TP $9.99

OCT190618 DOLLAR COMICS BATMAN #613 $1.00

OCT190599 DREAMING #17 (MR) $3.99

OCT190527 FLASH #85 $3.99

OCT190528 FLASH #85 CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190537 HARLEY QUINN #69 $3.99

OCT190538 HARLEY QUINN #69 VAR ED $3.99

OCT190675 INJUSTICE VS THE MASTERS OF THE UNIVERSE TP $16.99

SEP190500 JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #2 (OF 9) (MR) $5.99

SEP190501 JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #2 (OF 9) VAR ED (MR) $5.99

OCT190555 JUSTICE LEAGUE DARK #18 $3.99

OCT190556 JUSTICE LEAGUE DARK #18 VAR ED $3.99

OCT190563 LOIS LANE #7 (OF 12) $3.99

OCT190564 LOIS LANE #7 (OF 12) VAR ED $3.99

OCT190565 MARTIAN MANHUNTER #11 (OF 12) $3.99

OCT190566 MARTIAN MANHUNTER #11 (OF 12) VAR ED $3.99

OCT190571 RED HOOD OUTLAW #41 $3.99

OCT190572 RED HOOD OUTLAW #41 VAR ED $3.99

OCT190489 SUPERMAN GIANT #1 $4.99

OCT190587 TERRIFICS #23 $3.99

OCT190588 TERRIFICS #23 VAR ED $3.99

SEP190472 WONDER WOMAN WARBRINGER TP $16.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: