Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 12/18/2019

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



APR190524 ANIMAL MAN BY JEFF LEMIRE OMNIBUS HC $99.99

OCT190497 AQUAMAN #55 $3.99

OCT190498 AQUAMAN #55 VAR ED $3.99

SEP190547 AQUAMAN HC VOL 02 AMNESTY $24.99

SEP190546 AQUAMAN TP VOL 01 UNSPOKEN WATER $17.99

OCT190593 BASKETFUL OF HEADS #3 (OF 7) (MR) $3.99

OCT190594 BASKETFUL OF HEADS #3 (OF 7) VAR ED (MR) $3.99

SEP190548 BATGIRL TP VOL 06 OLD ENEMIES $16.99

OCT190503 BATMAN #85 $4.99

OCT190504 BATMAN #85 CARD STOCK VAR ED $5.99

SEP190478 BATMAN LAST KNIGHT ON EARTH #3 (OF 3) (MR) $5.99

SEP190479 BATMAN LAST KNIGHT ON EARTH #3 (OF 3) VAR ED (MR) $5.99

OCT190513 BATMAN SUPERMAN #5 $3.99

OCT190514 BATMAN SUPERMAN #5 CARD STOCK VAR ED $4.99

MAY190544 BATMAN THE ANIMATED SER BANE AF $28.00

MAY190546 BATMAN THE ANIMATED SER KILLER CROC AF $28.00

MAY190545 BATMAN THE ANIMATED SER MR FREEZE AF $28.00

MAY190543 BATMAN THE ANIMATED SER POISON IVY AF $28.00

SEP190554 BATMAN TP VOL 11 THE FALL AND THE FALLEN $17.99

OCT190515 CATWOMAN #18 $3.99

OCT190516 CATWOMAN #18 VAR ED $3.99

MAY190540 DC BOMBSHELLS MARY SHAZAM STATUE $125.00

OCT190616 DOLLAR COMICS THE FLASH #164 $1.00

OCT190523 DOOMSDAY CLOCK #12 (OF 12) $5.99

OCT198400 DOOMSDAY CLOCK #12 (OF 12) BLANK VAR ED $5.99

OCT190524 DOOMSDAY CLOCK #12 (OF 12) VAR ED $5.99

SEP190567 FEMALE FURIES TP $16.99

OCT190529 FLASH FORWARD #4 (OF 6) $3.99

OCT190530 FLASH FORWARD #4 (OF 6) VAR ED $3.99

SEP190569 GREEN LANTERN HC VOL 02 THE DAY THE STARS FELL $29.99

SEP190568 GREEN LANTERN TP VOL 01 INTERGALACTIC LAWMAN $17.99

SEP190494 HARLEEN #3 (OF 3) (MR) $7.99

SEP190495 HARLEEN #3 (OF 3) VAR ED (MR) $7.99

OCT190544 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #2 (OF 6) $3.99

OCT190480 INFECTED THE COMMISSIONER #1 $3.99

OCT190601 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #2 (MR) $3.99

OCT190547 JOKER KILLER SMILE #2 (OF 3) (MR) $5.99

OCT190548 JOKER KILLER SMILE #2 (OF 3) VAR ED (MR) $5.99

OCT190553 JUSTICE LEAGUE #38 $3.99

OCT190554 JUSTICE LEAGUE #38 VAR ED $3.99

OCT190602 LAST GOD #3 (MR) $4.99

OCT190559 LEGION OF SUPER HEROES #2 $3.99

OCT190560 LEGION OF SUPER HEROES #2 CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190469 LOW LOW WOODS #1 (OF 6) (MR) $3.99

OCT190470 LOW LOW WOODS #1 (OF 6) CARD STOCK VAR ED (MR) $4.99

OCT190603 LUCIFER #15 (MR) $3.99

SEP190507 MAD MAGAZINE #11 $5.99

OCT190567 METAL MEN #3 (OF 12) $3.99

OCT190568 METAL MEN #3 (OF 12) VAR ED $3.99

OCT190569 NIGHTWING #67 $3.99

OCT190570 NIGHTWING #67 VAR ED $3.99

OCT190575 SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #102 $2.99

OCT190576 SHAZAM #9 (RES) $3.99

OCT190577 SHAZAM #9 VAR ED (RES) $3.99

OCT190476 SUICIDE SQUAD #1 $4.99

OCT190478 SUICIDE SQUAD #1 BLANK VAR ED $4.99

OCT190477 SUICIDE SQUAD #1 CARD STOCK VAR ED $5.99

OCT190582 SUPERMAN SMASHES THE KLAN #2 (OF 3) $7.99

JUN190611 SUPERMAN THE GOLDEN AGE OMNIBUS HC VOL 01 NEW ED $99.99

OCT190583 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #6 (OF 12) $3.99

OCT190584 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #6 (OF 12) VAR ED $3.99

OCT190585 TEEN TITANS #37 $3.99

OCT190586 TEEN TITANS #37 VAR ED $3.99

SEP190609 WATCHMEN COMPANION HC $39.99

SEP190517 WONDER WOMAN #83 $3.99

SEP190518 WONDER WOMAN #83 VAR ED $3.99

OCT190490 WONDER WOMAN DEAD EARTH #1 (OF 4) (MR) $6.99

OCT190491 WONDER WOMAN DEAD EARTH #1 (OF 4) VAR ED (MR) $6.99

SEP190450 WONDER WOMAN GIANT #2 $4.99

OCT190463 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #1 (OF 4) $4.99

OCT190465 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #1 (OF 4) BLANK VAR ED $4.99

OCT190464 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #1 (OF 4) VAR ED $4.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: