DC Comics On-Sale 12/11/2019

OCT198337 BASKETFUL OF HEADS #1 (OF 7) 2ND PTG (MR) $3.99

OCT190511 BATMAN AND THE OUTSIDERS #8 $3.99

OCT190512 BATMAN AND THE OUTSIDERS #8 VAR ED $3.99

OCT190507 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #5 (OF 8) $4.99

OCT190508 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #5 (OF 8) VAR ED $4.99

SEP190558 BATMAN DETECTIVE COMICS HC VOL 02 ARKHAM KNIGHT $24.99

OCT190509 BATMANS GRAVE #3 (OF 12) $3.99

OCT190510 BATMANS GRAVE #3 (OF 12) VAR ED $3.99

OCT190471 DARK KNIGHT RETURNS THE GOLDEN CHILD #1 $5.99

OCT190519 DETECTIVE COMICS #1017 $3.99

OCT190520 DETECTIVE COMICS #1017 CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190617 DOLLAR COMICS TALES OF THE TEEN TITANS ANNUAL #3 $1.00

OCT190595 DOLLHOUSE FAMILY #2 (OF 6) (MR) $3.99

OCT190596 DOLLHOUSE FAMILY #2 (OF 6) VAR ED (MR) $3.99

OCT190605 DOOM PATROL WEIGHT OF THE WORLDS #6 (MR) $3.99

OCT190606 FAR SECTOR #2 (OF 12) (MR) $3.99

OCT190525 FLASH #84 $3.99

OCT190526 FLASH #84 CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190485 FLASH GIANT #2 $4.99

OCT190532 GOTHAM CITY MONSTERS #4 (OF 6) $3.99

SEP190570 GREEN LANTERN REBIRTH DLX ED HC $39.99

OCT190539 HARLEY QUINN & POISON IVY #4 (OF 6) $3.99

OCT190540 HARLEY QUINN & POISON IVY #4 (OF 6) CARD STOCK HARLEY VAR ED $4.99

OCT190541 HARLEY QUINN & POISON IVY #4 (OF 6) CARD STOCK POISON IVY VA $4.99

SEP190574 HARLEY QUINN & THE BIRDS OF PREY TP $12.99

OCT190466 HARLEY QUINN VILLAIN OF THE YEAR #1 $4.99

OCT190467 HARLEY QUINN VILLAIN OF THE YEAR #1 BLANK VAR ED $4.99

OCT190542 HAWKMAN #19 $3.99

OCT190543 HAWKMAN #19 VAR ED $3.99

OCT190600 HOUSE OF WHISPERS #16 (MR) $3.99

SEP190580 INJUSTICE 2 TP VOL 06 $16.99

OCT190557 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #16 $3.99

OCT190558 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #16 VAR ED $3.99

OCT190468 OCEAN MASTER YEAR OF THE VILLAIN #1 $4.99

SEP190592 PEARL TP VOL 02 (MR) $16.99

OCT190573 RWBY #3 (OF 7) $3.99

OCT190574 RWBY #3 (OF 7) CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190578 SUPERGIRL #37 $3.99

OCT190579 SUPERGIRL #37 CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190580 SUPERMAN #18 $3.99

OCT190581 SUPERMAN #18 VAR ED $3.99

AUG190682 SUPERMAN THE CITY OF TOMORROW TP VOL 01 $39.99

OCT190482 TALES FROM THE DARK MULTIVERSE THE JUDAS CONTRACT #1 $5.99

OCT190613 TITANS BURNING RAGE #5 (OF 7) $4.99

OCT190608 WONDER TWINS #10 (OF 12) $3.99

APR190576 Y THE LAST MAN OMNIBUS HC (MR) $150.00

AUG190693 YOUNG JUSTICE TP BOOK 04 $34.99







