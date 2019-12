Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 11/27/2019

AUG190594 ACTION COMICS #1017 CARD STOCK VAR ED YOTV $4.99

AUG190593 ACTION COMICS #1017 YOTV ACETATE $3.99

AUG190645 AQUAMAN SWORD OF ATLANTIS TP BOOK 01 $39.99

SEP190519 BASKETFUL OF HEADS #2 (OF 6) (MR) $3.99

SEP190520 BASKETFUL OF HEADS #2 (OF 7) VAR ED (MR) $3.99

AUG190598 BATGIRL #41 CARD STOCK VAR ED YOTV $4.99

AUG190597 BATGIRL #41 YOTV ACETATE $3.99

APR190530 BATMAN & ROBIN BY TOMASI AND GLEASON OMNIBUS HC NEW PTG $125.00

SEP190475 BATMAN BEYOND #38 $3.99

SEP190476 BATMAN BEYOND #38 VAR ED $3.99

APR190590 BATMAN BLACK & WHITE MINI PVC FIGURE 7 PACK SET 4 $40.00

AUG190492 BATMAN CREATURE OF THE NIGHT #4 (OF 4) (RES) $5.99

AUG190497 BATMAN VS RAS AL GHUL #3 (OF 6) $3.99

SEP190521 BOOKS OF MAGIC #14 (MR) $3.99

JUN190576 BOOSTER GOLD THE BIG FALL HC $39.99

MAR190573 DC COMICS THE ART OF JIM LEE HC VOL 01 $39.99

APR190585 DC DESIGNER SER BATMAN BY FRANK MILLER STATUE $150.00

OCT190003 DC PREVIEWS #20 DECEMBER 2019 EXTRAS $PI

SEP190484 DETECTIVE COMICS #1016 $3.99

SEP190485 DETECTIVE COMICS #1016 CARD STOCK VAR ED $4.99

SEP190534 DOLLAR COMICS INFINITE CRISIS #1 $1.00

SEP190488 FLASH #83 $3.99

SEP190489 FLASH #83 VAR ED $3.99

SEP190492 FREEDOM FIGHTERS #11 (OF 12) $3.99

SEP190456 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #1 (MR) $3.99

SEP190458 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #1 BLANK VAR ED (MR) $3.99

SEP190457 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #1 VAR ED (MR) $3.99

AUG190620 JUSTICE LEAGUE DARK #17 VAR ED YOTV $3.99

AUG190619 JUSTICE LEAGUE DARK #17 YOTV ACETATE $3.99

SEP190524 LAST GOD #2 (MR) $4.99

SEP190506 LOONEY TUNES #252 $2.99

SEP190508 MARTIAN MANHUNTER #10 (OF 12) $3.99

SEP190509 MARTIAN MANHUNTER #10 (OF 12) VAR ED $3.99

AUG190626 RED HOOD OUTLAW #40 VAR ED YOTV $3.99

AUG190625 RED HOOD OUTLAW #40 YOTV ACETATE $3.99

AUG190677 RED HOOD OUTLAW TP VOL 02 PRINCE OF GOTHAM $16.99

MAY190445 SHAZAM #8 $3.99

MAY190446 SHAZAM #8 VAR ED $3.99

SEP190514 SUPERGIRL ANNUAL #2 $4.99

SEP190448 SWAMP THING GIANT #2 $4.99

SEP190469 TALES FROM THE DARK MULTIVERSE INFINITE CRISIS #1 $5.99

AUG190634 TERRIFICS #22 VAR ED YOTV $3.99

AUG190633 TERRIFICS #22 YOTV ACETATE $3.99







