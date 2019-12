Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 11/20/2019

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



JUN190561 ABSOLUTE NEW FRONTIER 15 ANNIV ED HC $99.99

AUG190643 ADVENTURES OF THE SUPER SONS TP VOL 02 LITTLE MONSTERS $16.99

AUG190596 AQUAMAN #54 CARD STOCK VAR ED YOTV $4.99

AUG190595 AQUAMAN #54 YOTV ACETATE $3.99

SEP190473 BATMAN #83 $3.99

SEP190474 BATMAN #83 CARD STOCK VAR ED $4.99

SEP190447 BATMAN GIANT #2 $4.99

AUG190604 BATMAN SUPERMAN #4 CARD STOCK VAR ED YOTV $4.99

AUG190603 BATMAN SUPERMAN #4 YOTV ACETATE $3.99

AUG190647 BATMAN THE 1989 MOVIE ADAPTATION HC DLX ED $19.99

SEP190437 BATMAN WHITE KNIGHT PRESENTS VON FREEZE #1 $5.99

SEP190438 BATMAN WHITE KNIGHT PRESENTS VON FREEZE #1 VAR ED $5.99

AUG190649 BOOKS OF MAGIC 30TH ANNIVERSARY DLX ED HC $29.99

AUG190648 BOOKS OF MAGIC NEW EDITION TP $19.99

APR190588 DARK KNIGHTS METAL BATMAN THE RED DEATH STATUE $90.00

MAY190538 DC BOMBSHELLS BLACK CANARY SEPIA VAR STATUE $125.00

AUG190650 DCEASED HC $29.99

AUG190658 DEATH OF SUPERMAN THE WAKE TP $16.99

SEP190528 DIAL H FOR HERO #9 (OF 12) $3.99

SEP190535 DOLLAR COMICS LUTHOR #1 $1.00

APR190538 DOOM PATROL THE BRONZE AGE OMNIBUS HC $125.00

SEP190490 FLASH FORWARD #3 (OF 6) $3.99

SEP190491 FLASH FORWARD #3 (OF 6) VAR ED $3.99

SEP190446 GREEN LANTERN #85 FACSIMILE EDITION $3.99

SEP190454 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #1 (OF 6) $3.99

SEP190455 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #1 (OF 6) VAR ED $3.99

SEP190460 INFECTED SCARAB #1 $3.99

SEP190502 JUSTICE LEAGUE #36 $3.99

SEP190503 JUSTICE LEAGUE #36 VAR ED $3.99

AUG190667 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY TP VOL 02 DEATH OF THE DARK $16.99

SEP190525 LUCIFER #14 (MR) $3.99

SEP190510 METAL MEN #2 (OF 12) $3.99

SEP190511 METAL MEN #2 (OF 12) VAR ED $3.99

APR190560 NEW TEEN TITANS OMNIBUS HC VOL 04 (RES) $99.99

AUG190624 NIGHTWING #66 CARD STOCK VAR ED YOTV $4.99

AUG190623 NIGHTWING #66 YOTV ACETATE $3.99

SEP190466 QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #1 (OF 4) (MR) $6.99

SEP190467 QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #1 (OF 4) VAR ED (MR) $6.99

AUG190628 SUPERGIRL #36 CARD STOCK VAR ED YOTV $4.99

AUG190627 SUPERGIRL #36 YOTV ACETATE $3.99

AUG190683 SUPERMAN HC VOL 02 THE UNITY SAGA THE HOUSE OF EL $29.99

SEP190515 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #5 (OF 12) $3.99

SEP190516 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #5 (OF 12) VAR ED $3.99

AUG190632 TEEN TITANS #36 VAR ED YOTV $3.99

AUG190631 TEEN TITANS #36 YOTV ACETATE $3.99

SEP190538 TITANS BURNING RAGE #4 (OF 7) $4.99

SEP190539 WONDER WOMAN COME BACK TO ME #5 (OF 6) $4.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: