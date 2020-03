Comics / Comics News

Dark HorseComics On-Sale 03/11/2020

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



JAN200344 BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 (OF 4) CVR A FISH $3.99

JAN200345 BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 (OF 4) CVR B MACLEAN $3.99

JAN200375 CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #4 (OF 4) $3.99

NOV190292 DISNEY ALICE IN WONDERLAND STORY O/T MOVIE IN COMICS HC $10.99

JAN200385 DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 (OF 3) CVR A VINCI ( $3.99

JAN200386 DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 (OF 3) CVR B KAWAII $3.99

NOV190295 DISNEY PRINCESS FRIENDS FAMILY FANTASTIC TP $10.99

JAN200360 ELFQUEST STARGAZERS HUNT #3 (OF 8) $3.99

NOV190257 KABUKI OMNIBUS TP VOL 02 $29.99

NOV190287 MACHINE GUN WIZARDS TP $19.99

NOV190286 NO ONE LEFT TO FIGHT TP $19.99

NOV190276 STARCRAFT TP VOL 03 SOLDIERS $19.99

JAN200380 TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 (OF 4) CVR A FRANQU $3.99

JAN200381 TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 (OF 4) CVR B CROOK $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: