ComicBookBin ComicBookBin

Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 02/26/2020


By Leroy Douresseaux
February 24, 2020 - 11:00

tomorrow01.jpg
Tomorrow #1 cover image

DARK HORSE COMICS

DEC198542    BANG #1 (OF 5) 2ND PTG    $3.99
OCT190398    BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR)    $49.99
OCT190328    COMPLETE ELFQUEST TP VOL 07    $24.99
OCT190376    DISNEY THE LITTLE MERMAID #3 (OF 3)    $3.99
DEC190231    HIDDEN SOCIETY #1 (OF 4) CVR A ALBUQUERQUE    $3.99
DEC190232    HIDDEN SOCIETY #1 (OF 4) CVR B DINISIO    $3.99
DEC190269    INVISIBLE KINGDOM #10 (MR)    $3.99
OCT190349    JOE GOLEM OCCULT DETECTIVE HC VOL 04    $24.99
OCT190365    STEPHEN MCCRANIES SPACE BOY TP VOL 06    $10.99
DEC190229    TOMORROW #1 (OF 5) (MR)    $3.99
DEC190293    WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #4 (OF 5)    $3.99


Support this writer on Patreon


Last Updated: February 24, 2020 - 11:58

Join the discussion:

Add a Comment


     Support Leroy Douresseaux on Patreon         Leroy Douresseaux's Twitter        RSS       Mobile       Contact        Advertising       Terms of Service    ComicBookBin

© Copyright 2002-2020, Toon Doctor Inc. - All rights Reserved. All other texts, images, characters and trademarks are copyright their respective owners. Use of material in this document (including reproduction, modification, distribution, electronic transmission or republication) without prior written permission is strictly prohibited. Toon Doctor ® is registered trademarks of Toon Doctor Inc. Privacy Policy