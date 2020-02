Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 02/19/2020

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



DEC190209 BANG #1 (OF 5) CVR A TORRES $3.99

DEC190210 BANG #1 (OF 5) CVR B KINDT $3.99

OCT190303 BERSERKER UNBOUND HC $24.99

OCT190324 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS SERIES II #5 (OF 6) $3.99

DEC190250 DRAGON AGE BLUE WRAITH #2 (OF 3) $3.99

SEP190294 FAX FROM SARAJEVO TP NEW EDITION $19.99

DEC190217 HELLBOY & BPRD RETURN OF EFFIE KOLB #1 (OF 2) CVR A HOWARD $3.99

DEC190218 HELLBOY & BPRD RETURN OF EFFIE KOLB #1 (OF 2) CVR B MIGNOLA $3.99

OCT190350 MANOR BLACK TP (MR) $19.99

DEC190256 SKULLDIGGER & SKELETON BOY #3 (OF 6) CVR A ZONJIC $3.99

DEC190257 SKULLDIGGER & SKELETON BOY #3 (OF 6) CVR B REYNOLDS $3.99







