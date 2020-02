Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 02/05/2020

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



DEC190312 BUTCHER OF PARIS #3 (OF 5) (MR) $3.99

DEC190313 CRONE #4 (OF 5) $3.99

OCT190373 DISNEY FROZEN ADVENTURES: SNOWY STORIES TP $10.99

DEC190297 DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #1 (OF 3) CVR A VINCI ( $3.99

DEC190298 DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #1 (OF 3) CVR B KAWAII $3.99

OCT190351 EC ARCHIVES PSYCHOANALYSIS HC $39.99

DEC190304 KILL WHITEY DONOVAN #3 (OF 5) CVR A PEARSON (MR) $3.99

DEC190305 KILL WHITEY DONOVAN #3 (OF 5) CVR B BARAHONA (MR) $3.99

OCT190364 LEGEND OF KORRA TP PART 03 RUINS OF EMPIRE $10.99

OCT190327 ORVILLE SEASON 1.5 TP VOL 01 NEW BEGINNINGS $19.99

OCT190393 PLANTS VS ZOMBIES HC BETTER HOMES & GUARDENS $9.99

DEC190202 PREDATOR HUNTERS III #1 (OF 4) CVR A THIES $3.99

DEC190203 PREDATOR HUNTERS III #1 (OF 4) CVR B BRASE GLOW IN THE DARK $4.99







