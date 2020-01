Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 01/29/2020

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



SEP190309 ALIENS RESCUE TP (C: 0-1-2) $19.99

SEP190317 ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 03 (C: 1-1-2) $24.99

SEP190312 FF DOT PIXEL ART OF FINAL FANTASY HC (C: 1-1-2) $24.99

NOV190181 FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5) CVR A STENBECK $3.99

NOV190182 FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5) CVR B MIGNOLA $3.99

NOV190263 INVISIBLE KINGDOM #9 (MR) $3.99

JUL190373 PERRY BIBLE FELLOWSHIP HC 10TH ANNIVERSARY EDITION (C: 0-1-2 $24.99

NOV190209 WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #3 (OF 5) $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: