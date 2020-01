Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 01/22/2020

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



NOV190254 COUNT CROWLEY RELUCTANT MONSTER HUNTER #4 (OF 4) $3.99

NOV190234 ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #5 (OF 5) CVR A RUBIN $3.99

NOV190235 ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #5 (OF 5) CVR B DALRYMPLE $3.99

NOV190255 MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #4 (OF 4) CVR A REYNOLD $3.99

NOV190256 MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #4 (OF 4) CVR B FEGREDO $3.99

NOV190230 NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #9 CVR A FABRY (MR $3.99

NOV190231 NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #9 CVR B MACK (MR) $3.99

OCT190311 STRANGER THINGS ZOMBIE BOYS VOL 01 $10.99

NOV190241 TRIAGE #5 (OF 5) CVR A SEVY $3.99

NOV190242 TRIAGE #5 (OF 5) CVR B ROBLES $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: