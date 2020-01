Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 01/15/2020

DARK HORSE COMICS



NOV190273 ALIENS VS PREDATOR THICKER THAN BLOOD #2 (OF 4) $3.99

NOV190293 DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #3 (OF 3) CVR A PETROVICH $3.99

NOV190294 DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #3 (OF 3) CVR B RENIERI $3.99

NOV190184 DRAGON AGE BLUE WRAITH #1 (OF 3) $3.99

NOV190204 HELLBOY WINTER SPECIAL 2019 $3.99

NOV190214 SKULLDIGGER & SKELETON BOY #2 (OF 6) CVR A ZONJIC $3.99

NOV190215 SKULLDIGGER & SKELETON BOY #2 (OF 6) CVR B HARREN $3.99

NOV190243 STEEPLE #5 (OF 5) CVR A ALLISON $3.99

NOV190244 STEEPLE #5 (OF 5) CVR B BALL $3.99

NOV190218 TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #2 (OF 4) CVR A FRANQU $3.99

NOV190219 TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #2 (OF 4) CVR B CROOK $3.99

SEP190293 TROUT HC VOL 02 HOLLOWEST KNOCK $19.99

APR190333 UMBRELLA ACADEMY HAZEL & CHA CHA MUG $12.99







