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Dark Horse Comics On-Sale 01/01/2020


By Leroy Douresseaux
December 30, 2019 - 14:00

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Grendel Devil's Odyssey #3 cover image

DARK HORSE COMICS

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NOV190238    CRONE #3 (OF 5)    $3.99
NOV190261    EVERYTHING #5 (MR)    $3.99
OCT190306    GRENDEL DEVILS ODYSSEY #3 (OF 8) CVR A WAGNER (MR)    $3.99
OCT190307    GRENDEL DEVILS ODYSSEY #3 (OF 8) CVR B SCHKADE (MR)    $3.99
AUG190316    MINIATURE FINAL FANTASY NO ADVENTURE TOO LARGE HC    $19.99
NOV190262    RUBY FALLS #4 (OF 4) (MR)    $3.99
JUN190349    SWORD DAUGHTER #9 CVR A OLIVER    $4.99
JUN190350    SWORD DAUGHTER #9 CVR B CHATER    $4.99
SEP190310    TOMB RAIDER OMNIBUS TP VOL 02    $29.99


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Last Updated: December 30, 2019 - 15:18

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