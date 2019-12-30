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Dark Horse Comics On-Sale 01/01/2020
By Leroy Douresseaux
December 30, 2019 - 14:00
|Grendel Devil's Odyssey #3 cover image
DARK HORSE COMICS
MAY190209 BLACK HAMMER TP VOL 04 AGE OF DOOM PART II $19.99
NOV190238 CRONE #3 (OF 5) $3.99
NOV190261 EVERYTHING #5 (MR) $3.99
OCT190306 GRENDEL DEVILS ODYSSEY #3 (OF 8) CVR A WAGNER (MR) $3.99
OCT190307 GRENDEL DEVILS ODYSSEY #3 (OF 8) CVR B SCHKADE (MR) $3.99
AUG190316 MINIATURE FINAL FANTASY NO ADVENTURE TOO LARGE HC $19.99
NOV190262 RUBY FALLS #4 (OF 4) (MR) $3.99
JUN190349 SWORD DAUGHTER #9 CVR A OLIVER $4.99
JUN190350 SWORD DAUGHTER #9 CVR B CHATER $4.99
SEP190310 TOMB RAIDER OMNIBUS TP VOL 02 $29.99
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Last Updated: December 30, 2019 - 15:18
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