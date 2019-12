Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 12/26/2019

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



OCT190333 FIGHT CLUB 3 #12 CVR A MACK (MR) $3.99

OCT190334 FIGHT CLUB 3 #12 CVR B FEGREDO (MR) $3.99

OCT190304 MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #3 (OF 4) CVR A REYNOLD $3.99

OCT190305 MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #3 (OF 4) CVR B JOHNSON $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: