Dark Horse Comics On-Sale 12/11/2019

DARK HORSE COMICS



OCT190293 ALIENS VS PREDATOR THICKER THAN BLOOD #1 (OF 4) $3.99

APR190300 ART OF CONCRETE GENIE HC $29.99

OCT190288 CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #1 (OF 4) $3.99

OCT190371 DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #2 (OF 3) CVR A PETROVICH $3.99

OCT190372 DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #2 (OF 3) CVR B KAWAII STUDIO (C $3.99

AUG190267 EC ARCHIVES MODERN LOVE HC $49.99

JUL190426 EMANON TP VOL 03 EMANON WANDERER $14.99

OCT190299 ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #4 (OF 5) CVR A RUBIN $3.99

OCT190300 ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #4 (OF 5) CVR B BRERETON $3.99

AUG190326 GANTZ OMNIBUS TP VOL 04 $24.99

AUG190293 KABUKI OMNIBUS TP VOL 01 $29.99

OCT190325 STEEPLE #4 (OF 5) CVR A ALLISON $3.99

OCT190326 STEEPLE #4 (OF 5) CVR B JOHNSON-CADWELL $3.99

OCT190322 TRIAGE #4 (OF 5) CVR A SEVY $3.99

OCT190323 TRIAGE #4 (OF 5) CVR B PATRIDGE $3.99







