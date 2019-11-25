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Dark Horse Comics On-Sale 11/27/2019


By Leroy Douresseaux
November 25, 2019 - 10:00

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Witchfinder Reign of Darkness #1 cover image

DARK HORSE COMICS

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JUL190434    BRAVEST WARRIORS ENAMEL PIN SET    $14.99
JUL190435    BRAVEST WARRIORS MAGNET SET    $8.99
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SEP190278    ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #3 (OF 5) CVR B THOMPSON    $3.99
SEP190273    FIGHT CLUB 3 #11 CVR A MACK (MR)    $3.99
SEP190274    FIGHT CLUB 3 #11 CVR B WILKERSON (MR)    $3.99
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Last Updated: November 25, 2019 - 11:48

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