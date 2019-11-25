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Dark Horse Comics On-Sale 11/27/2019
By Leroy Douresseaux
November 25, 2019 - 10:00
|Witchfinder Reign of Darkness #1 cover image
DARK HORSE COMICS
JUN190342 AVATAR TSU TEYS PATH TP VOL 01 $19.99
JUL190433 BRAVEST WARRIORS 4 PACK MAGNET SET $9.99
JUL190432 BRAVEST WARRIORS COASTER SET $9.99
JUL190434 BRAVEST WARRIORS ENAMEL PIN SET $14.99
JUL190435 BRAVEST WARRIORS MAGNET SET $8.99
SEP190277 ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #3 (OF 5) CVR A RUBIN $3.99
SEP190278 ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #3 (OF 5) CVR B THOMPSON $3.99
SEP190273 FIGHT CLUB 3 #11 CVR A MACK (MR) $3.99
SEP190274 FIGHT CLUB 3 #11 CVR B WILKERSON (MR) $3.99
SEP190296 INVISIBLE KINGDOM #7 (MR) $3.99
SEP190291 MACHINE GUN WIZARDS #4 (OF 4) CVR A WARD $3.99
SEP190292 MACHINE GUN WIZARDS #4 (OF 4) CVR B WALTA $3.99
JUL190353 STRANGER THINGS TP VOL 02 SIX $17.99
JUL190346 UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 02 DALLAS $39.99
JUL190404 WITCHFINDER OMNIBUS HC VOL 01 $34.99
SEP190254 WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #1 (OF 5) $3.99
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Last Updated: November 25, 2019 - 11:48
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