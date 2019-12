Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 11/20/2019

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



JUL190374 ART OF BRAVELY SECOND END LAYER HC $39.99

JUL190347 ART OF STAR WARS JEDI FALLEN ORDER HC $39.99

SEP190281 COUNT CROWLEY RELUCTANT MONSTER HUNTER #2 (OF 4) $3.99

JUL190413 DISNEY FROZEN HERO WITHIN TP $10.99

SEP190313 DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #1 (OF 3) CVR A KAWAII STUDIO (C $3.99

SEP190314 DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #1 (OF 3) CVR B RENIERI $3.99

JUL190414 DISNEY SNOW WHITE AND SEVEN DWARFS TP $12.99

MAY190257 DISSIDENT X TP $29.99

SEP190239 HAZEL & CHA CHA SAVE CHRISTMAS TALES UMBRELLA ACADEMY CVR A $4.99

SEP190240 HAZEL & CHA CHA SAVE CHRISTMAS TALES UMBRELLA ACADEMY CVR B $4.99

JUN190379 HP LOVECRAFTS AT MOUNTAINS OF MADNESS TP VOL 02 $19.99

SEP190266 MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #2 (OF 4) CVR A REYNOLD $3.99

SEP190267 MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #2 (OF 4) CVR B HARREN $3.99

SEP190269 NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #7 CVR A FABRY (MR $3.99

SEP190270 NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #7 CVR B MACK (MR) $3.99

SEP190289 STEEPLE #3 (OF 5) CVR A ALLISON $3.99

SEP190290 STEEPLE #3 (OF 5) CVR B ROCHE & BURCHAM $3.99

SEP190285 STRAYED #4 (OF 5) CVR A DOE $3.99

SEP190286 STRAYED #4 (OF 5) CVR B SCALERA $3.99

JUL190392 USAGI YOJIMBO 35 YEARS OF COVERS HC $39.99

SEP190311 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: