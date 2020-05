Comics / Comics News

General Comics On-Sale 05/27/2020

By Leroy Douresseaux



This list may change if some items already shipped or will ship by a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

DEC191308 21ST CENTURIONS #2 $5.95

FEB202203 AO HARU RIDE MANGA GN VOL 10 $9.99

FEB201687 ART LIFE GN $20.00

FEB202260 ATTACK ON TITAN GN VOL 30 (MR) $10.99

MAR201969 BALLAD OF YAYA GN VOL 06 LOST $9.99

FEB201842 BASQUIAT GN $19.99

FEB202045 BIG WET BALLOON SC $6.99

FEB201794 BIRD & SQUIRREL GN HC VOL 06 ALL OR NOTHING $18.99

FEB201793 BIRD & SQUIRREL GN VOL 06 ALL OR NOTHING $9.99

FEB202201 BLUE FLAG GN VOL 01 $12.99

FEB202262 BOARDING SCHOOL JULIET GN VOL 11 $10.99

FEB202191 BORUTO GN VOL 08 NARUTO NEXT GENERATIONS $9.99

DEC191410 CAT SHIT VOL 01 #2 (OF 3) $3.99

FEB201992 CATS ARE PEOPLE TOO COLL CAT CARTOONS SC $16.99

FEB201795 CATWAD GN VOL 03 ME THREE $8.99

FEB201690 CHURCHILL GRAPHIC BIOGRAPHY GN $19.95

FEB201505 COSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR A YARDLEY $3.99

FEB201506 COSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR B CABRERA $3.99

FEB201507 COSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR C HERMS $3.99

FEB201696 DANCING AT THE PITY PARTY GN $18.99

FEB201403 DEAD DAY #1 CVR A CLARKE $4.99

OCT191848 DF ABSOLUTE CARNAGE #5 SGN LAND $49.99

AUG191898 DF ABSOLUTE CARNAGE SYMBIOTE SPIDER-MAN #1 SILVER SGN LAND ( $62.00

MAR191712 DF SYMBIOTE SPIDER-MAN #1 SGN GREG LAND $39.99

MAR191713 DF SYMBIOTE SPIDER-MAN #1 SILVER SGN GREG LAND $62.00

NOV191667 DF SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY GOLD SGN LAND $69.99

FEB201401 DISASTER INC #1 CVR A CLARKE $4.99

JAN198694 DISNEY MASTERS HC VOL 10 HEYMANS DUCK SCANDAL EPOCH EXPRESS $29.99

FEB202265 EDENS ZERO GN VOL 07 $10.99

OCT191586 EXCITING COMICS #6 CVR A OLESCO $3.99

OCT191587 EXCITING COMICS #6 CVR B LEGACY VAR $4.99

OCT191588 EXCITING COMICS #6 CVR C LADY GODIVA VAR $9.99

FEB202199 FOOD WARS SHOKUGEKI NO SOMA GN VOL 35 $9.99

JAN202311 FRAGTIME OMNIBUS GN (MR) $18.99

DEC191798 FUN FUN FUN WORLD SC GN $12.99

JAN202312 GHOSTLY THINGS GN VOL 02 $12.99

OCT191578 GOLD DIGGER #272 $3.99

FEB202210 GOLDEN KAMUY GN VOL 15 (MR) $12.99

JAN202313 GOODBYE MY ROSE GARDEN GN VOL 01 (MR) $12.99

FEB202109 GOODBYE STORY OF SUICIDE GN $12.99

FEB202268 GRANBLUE FANTASY GN VOL 04 $12.99

FEB201341 GREEN DANTE GREEN VIRGIL ONE SHOT $4.00

DEC191992 GRIMM FAIRY TALES #37 CVR A VITORINO $3.99

DEC191993 GRIMM FAIRY TALES #37 CVR B WHITE $3.99

DEC191994 GRIMM FAIRY TALES #37 CVR C ZALDIVAR $3.99

DEC191995 GRIMM FAIRY TALES #37 CVR D VIGONTE $3.99

FEB202270 HEROIC LEGEND OF ARSLAN GN VOL 12 $10.99

JAN201772 I THINK HES CRAZY HC NATIONAL LAMPOON $22.99

FEB202202 INCURABLE CASE OF LOVE GN VOL 03 (MR) $9.99

FEB202196 JUJUTSU KAISEN GN VOL 03 $9.99

FEB201947 KINGMAKER TP VOL 01 $19.99

FEB201812 LITTLE JOSEPHINE TP MEMORY IN PIECES $17.99

FEB202305 MY DRESS UP DARLING GN VOL 01 $12.99

FEB201796 NAT ENOUGH GN VOL 01 $12.99

FEB201797 NAT ENOUGH HC GN $24.99

FEB201513 NEW ARCHIES TP $10.99

FEB202279 NEW GATE MANGA GN VOL 01 $11.95

FEB201774 NOT A PLACE TO VISIT GN $12.00

FEB202198 ONE PIECE GN VOL 93 $9.99

FEB202200 PRINCE FREYA GN VOL 01 $9.99

JAN201931 PS ARTBOOKS BEWARE TERROR TALES SOFTEE VOL 01 $24.99

FEB201872 ROGUE PLANET #1 CVR A MACDONALD $3.99

FEB201873 ROGUE PLANET #1 CVR B STRAHM $3.99

JAN201771 ROUGH PEARL GN $22.99

JAN202174 SCARLET SOUL MANGA GN VOL 02 $10.99

FEB202159 SECRET XXX GN (MR) $12.99

JAN202089 SERA & ROYAL STARS #7 $3.99

FEB202012 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR A ZHANG $4.99

FEB202013 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR B PHOTO $4.99

FEB202014 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR C JAY $4.99

FEB201930 SHOW ME HISTORY GN BABE RUTH BASEBALLS ALL TIME BEST $12.99

JAN201626 STARCRAFT WARCHEST SHADOW WARS COMPLETE COLL $14.95

FEB201994 STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #5 (OF 5) $3.99

NOV191550 SUPERGOD #1 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR) $5.99

DEC191683 TAD MARTIN TEARS OF LEATHER BOUND SAINTS GN (MR) $PI

FEB201688 THIS IS SERIOUS CANADIAN INDIE COMICS SC $25.00

FEB202193 TOKYO GHOUL RE GN VOL 16 $12.99

FEB202211 ULTRAMAN GN VOL 13 $12.99

JAN201502 V CARD #4 (OF 4) $3.99

JAN201627 WARCRAFT MAGE GN WOW $12.95

FEB202206 WE NEVER LEARN GN VOL 09 $9.99

JAN201703 WE SHOULD IMPROVE SOCIETY SOMEWHAT TP $24.99

FEB202160 WORLDS GREATEST FIRST LOVE GN VOL 13 (MR) $12.99

JAN202136 YOKAI GIRLS GN VOL 10 (MR) $13.99

DEC191327 ZOMBIE TRAMP TP VOL 19 DEAD GIRL IN EUROPE $14.99



MAGAZINES

JAN202044 ALTER EGO #164 $9.95

FEB202047 BACK ISSUE #120 $9.95

NOV191955 BRICKJOURNAL #62 $9.95

JAN208373 HI FRUCTOSE MAGAZINE QUARTERLY #55 $9.95

JAN201834 HORRORHOUND #82 $6.99

FEB202048 RETROFAN MAGAZINE #9 $9.95



BOOKS

DEC191722 ACID VOMIT ART OF SEAN AABERG HC $40.00

FEB201956 ARCHIE HORROR NOVEL SC VOL 01 WEREWOLF IN RIVERDALE $9.99

FEB202189 ART OF JUNJI ITO TWISTED VISIONS HC $34.99

FEB201365 ART OF STAR WARS RISE OF SKYWALKER HC (RES) $40.00

JAN202277 ASCENDANCE OF BOOKWORM NOVEL APPRENTICE SHRINE MAIDEN VOL 01 $14.99

MAR202333 BREATH OF FIRE OFFICIAL COMPLETE WORKS HC $49.99

JAN202028 COMPLETE GUIDE TO SPECIAL EFFECTS MAKEUP 3 $24.95

FEB202033 EDEN MMPB $14.95

FEB202034 FURTHER ADVENTURES SHERLOCK HOLMES VENERABLE TIGER MMPB $14.95

FEB201697 I AM LEONARDO DA VINCI YR HC $15.99

JAN201721 LEGO STAR WARS CHARACTER ENCYCLOPEDIA NEW ED $19.99

JAN202191 MEGA MAN ROBOT MASTER FIELD GUIDE HC UPDATED ED $29.99

MAR202332 MEGA MAN STAR FORCE OFFICIAL COMPLETE WORKS HC $44.99

FEB202107 NEIL GAIMANS ANNOTATED AMERICAN GODS HC (RES) $50.00

FEB201779 OVERSTREET COMIC BOOK PRICE GUIDE #1 FACSIMILE ED SC $16.95

FEB201789 SCOOBY DOO & PIRATE TREASURE LITTLE GOLDEN BOOK HC $4.99

JAN202342 SERAPH OF END GUREN ICHINOSE RESURRECTION AT 19 NOVEL VOL 02 $13.95

FEB201841 SEX & HORROR ART OF FERNANDO CARCUPINO SC (MR) $36.95

JAN202018 STAR TREK PICARD OFF COLLECTORS ED HC (RES) $19.99

JAN201722 STAR WARS EXTRAORDINARY DROIDS HC $16.99

FEB201978 STOLEN SHARPIE REVOLUTION SC DIY RESOURCE ZINES (NEW ED) $10.00

JUL192275 WORLD OF TWOMORROWS GN $37.95

FEB201927 XAVIER RIDDLE & SECRET MUSEUM SC I AM SUSAN B ANTHONY $5.99



MERCHANDISE

MAR198545 2001 A SPACE ODYSSEY SPACE SUIT VCD $124.99

AUG199120 30 MINUTE MISSION 18 BEXM-15 PORTANOVA SPACE GRAY MDL KIT (N $22.00

AUG199121 30 MINUTE MISSION 19 EEXM-17 ALTO GROUND TYPE BROWN MDL KIT $22.00

OCT198189 ANIMAL LIFE CHUBBY SER SAY CHEESE 6PC BMB DIS $10.99

OCT198190 ANIMAL LIFE THE DAILY CORGI 6PC BMB DIS $6.99

JUL198693 AVENGERS AGE OF ULTRON EAA-100 HULKBUSTER PX AF $199.99

MAY198774 BANG DREAM GIRLS RAN MITAKE NENDOROID AF STAGE VER $59.99

JUL199107 BEARBRICK 24PC BMB DS SER 39 $6.99

FEB202382 BIRDS OF PREY HARLEY QUINN CAUTION TAPE HANDBAG $56.99

FEB202383 BIRDS OF PREY HARLEY QUINN CAUTION TAPE TECH WALLET $28.99

FEB202380 BIRDS OF PREY HARLEY QUINN FAUX DENIM RIPSTOCK BACKPACK $67.99

FEB202381 BIRDS OF PREY HARLEY QUINN SKATE MINI BACKPACK $56.99

FEB202384 BIRDS OF PREY HARLEY QUINNS HAMMER LANYARD $8.99

JUN198998 BLACK BUTLER BOC SEBASTIAN MICHAELIS ARTFX J STATUE (O $109.99

FEB201791 BLOODSHOT DIGITAL COMIC BOOK COLLECTION $20.00

JUL198280 BUNGO STRAY DOGS RYUNOSUKE AKUTAGAWA NENDOROID AF $59.99

FEB198136 CAPTAIN MARVEL EAA-075 CAROL DANVERS PX AF $100.00

FEB202841 CAPTAIN MARVEL GOOSE 11OZ HEAT REVEAL MUG $9.99

SEP198087 D&D ICONS OF THE REALM EBERRON RISING LAST WAR BRICK (8CT) ( $127.92

OCT198380 D&D ICONS OF THE REALMS FIG PACK AVERNUS DARK ORDER $39.99

SEP198091 DC COMICS HEROCLIX JUSTICE LEAGUE UNLIMITED BOOSTER BRICK (C $129.90

SEP198092 DC COMICS HEROCLIX JUSTICE LEAGUE UNLIMITED DICE TOKEN PACK $9.99

SEP198094 DC COMICS HEROCLIX JUSTICE LEAGUE UNLIMITED STARTER SET $34.99

JUN198633 DC COMICS JOKER IKEMEN STATUE $109.99

AUG198073 DC COMICS NIGHTWING TITANS SERIES ARTFX STATUE $139.99

JUL199105 DC COMICS POISON IVY RETURNS BISHOUJO STATUE $124.99

JAN208176 DC SUPER HERO GIRLS HARLEY QUINN DOLL CS $10.99

MAY198745 DC TV GREEN ARROW 2.0 1/8 AF DELUXE VER $138.99

MAY198747 DC TV THE FLASH 2.0 1/8 AF DELUXE VER $138.99

SEP199092 DEMON SLAYER KIMETSU RUBBER MASCOT BUDDY COLLE 6PC DS $9.99

JUN198670 DISNEY ALADDIN JASMINE NENDOROID AF $59.99

DEC198507 DISNEY BRITTO LILO & STITCH BIG 14IN FIGURINE $175.00

JAN208178 DISNEY PIXAR BASIC AF ASST $10.99

OCT198031 DRAGON BALL SUPER WARRIORS 2 12PC MINI FIG BMB DIS $5.00

SEP198579 EVANGELION 3.0 EVA TEST TYPE-01 PLASTIC MDL KIT (O/A) $87.99

JUL198098 EVANGELION ASUKA LANGLEY TEST PLUGSUIT VER ANI STATUE $77.99

OCT198082 FIGPIN DISNEY ARIEL PIN $14.99

OCT198083 FIGPIN DISNEY BELLE PIN $14.99

OCT198084 FIGPIN DISNEY CINDERELLA PIN $14.99

OCT198085 FIGPIN DISNEY JASMINE PIN $14.99

OCT198086 FIGPIN DISNEY SNOW WHITE PIN $14.99

AUG198102 FIGURES OF FANDOM APEX LEGENDS LIFELINE PVC STATUE $99.00

AUG198103 FIGURES OF FANDOM APEX LEGENDS PATHFINDER PVC STATUE $99.00

AUG198104 FIGURES OF FANDOM APEX LEGENDS WRAITH PVC STATUE $99.00

JUL198233 FINAL FANTASY IX BRING ARTS FREYA CRESCENT & BEATRIX AF SET $179.99

SEP198310 FINAL FANTASY VII TRADING RUBBER STRAP EXT ED 12PC BMB DS (C $6.00

JAN208330 GI JOE BARONESS CRIMSON STRIKE TEAM BISHOUJO PX STATUE $114.99

FEB202854 GLITTER GALAXY BLUE HAIR UNICORN FIGURAL MUG $9.99

FEB202853 GLITTER GALAXY KEEP CALM UNICORN MUG $7.99

FEB202852 GLITTER GALAXY PINK HAIR UNICORN FIGURAL MUG $9.99

FEB202855 GLITTER GALAXY PINK NARWHAL FIGURAL MUG $9.99

JUL198053 GODZILLA 1955 DEFO REAL ANGUIRUS PVC STATUE $PI

AUG199100 GODZILLA 2019 RODAN DEFO REAL SOFT VINYL STATUE $PI

SEP198081 GRADIUS IV FUKKATSU VIC VIPER 1/144 PLASTIC MDL KIT $69.99

FEB202843 GREMLINS GIZMO LANYARD $8.99

JUN188084 GURREN LAGANN YOKO PVC FIG RACE QUEEN VER $204.99

FEB202837 HARRY POTTER ALWAYS POTION 11OZ MUG $7.99

FEB202836 HARRY POTTER ELECTROPLATE IRIDESCENT 11OZ MUG $7.99

AUG198082 HARRY POTTER GOBLET OF FIRE WORMTAIL 1/6 COLL AF $208.99

AUG198083 HARRY POTTER GOBLET OF FIRE WORMTAIL 1/6 COLL AF DLX VER (NE $227.99

JUN198429 HARRY POTTER HALF BLOOD PRINCE 1/6 SEVERUS SNAPE 2.0 AF (NET $228.99

FEB202834 HARRY POTTER HOGWARTS GRAY & WHITE CERAMIC TUMBLER $11.99

FEB202835 HARRY POTTER MARAUDERS MAP BLACK 11OZ HEAT REVEAL MUG $9.99

FEB202838 HARRY POTTER MARAUDERS MAP BURGUNDY HEAT REVEAL MUG $11.99

JAN202926 HARRY POTTER PLATFORM NINE AND THREE QUARTERS JOURNAL $19.99

DEC188823 HERO ACTION FIGURE GRIDMAN $114.99

MAY198978 HERO ACTION FIGURE HAF INAZUMAN $114.99

MAY198979 HERO ACTION FIGURE HAF IRONKING $114.99

JAN208070 HERO ACTION FIGURE HAF IRONKING LTD ED VER $154.99

DEC188824 HERO ACTION FIGURE THUNDER GRIDMAN $269.99

AUG198244 HEXA GEAR GOVERNOR AMOR TYPE KNIGHT NERO PLASTIC MODEL KIT ( $27.99

AUG198245 HEXA GEAR GOVERNOR AMOR TYPE KNIGHT PLASTIC MODEL KIT $29.99

OCT198038 HOW HEAVY ARE THE DUMBBELLS YOU LIFT HIBIKI SAKURA 1/7 PMMA $189.99

AUG193377 ICARUS STORYTELLING GAME $35.00

MAY198011 INJUSTICE 2 AQUAMAN PX 1/18 SCALE FIG $19.99

JAN199247 INJUSTICE 2 REVERSE FLASH PX 1/18 SCALE FIG $19.99

DEC198170 JIM SHORE DC COMICS BATMAN VS THE JOKER 9.25IN FIG $95.00

DEC198174 JIM SHORE DC COMICS SUPERMAN & LEX LUTHOR 8.88IN FIGURINE (C $95.00

FEB198433 KINGDOM HEARTS DONALD UDF FIG $14.99

FEB198434 KINGDOM HEARTS GOOFY UDF FIG $16.99

JUN198136 KINGDOM HEARTS III BRING ARTS SHADOW AF SET $49.99

FEB198435 KINGDOM HEARTS KING MICKEY UDF FIG $14.99

FEB198436 KINGDOM HEARTS RIKU UDF FIG $16.99

FEB198437 KINGDOM HEARTS SORA UDF FIG $16.99

OCT199080 KNIVES OUT ORIGINAL MOVIE SOUNDTRACK 2XLP $PI

AUG198282 KOJIMA PRODUCTIONS LUDENS MODEL KIT $69.99

OCT192542 LEGENDS IN 3D MARVEL AVENGERS 4 THANOS 1/2 SCALE BUST $175.00

JUN198908 LORD EL-MELLOI IIS CASE FILES LORD EL-MELLOI NENDOROID AF (C $59.99

OCT198852 LORD OF THE RINGS ELROND 1/6 AF $200.00

MAY199145 LOVE & PRODUCER MO XU NENDOROID AF $54.99

AUG198520 LOZ BREATH OF THE WILD ZELDA NENDOROID AF $69.99

JUN198308 MAGICAL DOREMI 3 AIKO SENO NENDOROID AF $64.99

SEP192492 MARVEL ANIMATED X-MEN WOLVERINE BUST $59.99

OCT198381 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI ANGEL $4.99

OCT198382 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI BEAST $4.99

OCT198383 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI COLOSSUS $4.99

OCT198384 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI DANGER $4.99

OCT198385 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI GAMBIT $4.99

OCT198386 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI HOPE SUMMERS $4.99

OCT198387 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI ICEMAN $4.99

OCT198388 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI KITTY PRYDE $4.99

OCT198389 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI NAMOR $4.99

OCT198390 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI RACHEL SUMMERS $4.99

OCT198391 MARVEL HEROCLIX UNPAINTED MINI ROGUE $4.99

FEB202840 MARVEL INFINITY GAUNTLET SILICON OVEN GLOVE $19.99

JUN198164 MARVEL LOKI ARTFX PREMIER STATUE $164.99

SEP198698 MARVELS STUDIOS BLACK PANTHER ORIGINAL MOVIE SOUNDTRACK 3XLP $PI

JUL198918 MASKED RIDER RYUKI SIC AF $142.00

JAN208180 MATTEL 75TH ANNIVERSARY BARBIE DOLL $69.99

SEP198581 METAL GEAR SOLID 3 METAL GEAR REX PLASTIC MDL KIT $79.99

DEC198289 METALLICA PVC MINI FIG SET $119.99

FEB202844 MISTER ROGERS PUPPET ENAMEL PIN $10.00

AUG199242 MOBILE FIGHTER G GUNDAM DOMON KASH PVC FIG $194.99

AUG199104 MONDO GHOSTBUSTERS STAY PUFT TIKI MUG REGULAR EDITION $50.00

SEP192490 MORTAL KOMBAT 11 LEGENDS IN 3D SUB ZERO 1/2 SCALE BUST $150.00

FEB202385 NARUTO PRINTED SCREENSHOT W/ EMBRODIERY SNAPBACK HAT $23.99

AUG198279 NEKOTAMA 1.5 9PC MINI FIG BMB DS $13.99

AUG198280 NEKOTAMA 2.0 9PC MINI FIG BMB DS $13.99

JUN198988 NENDOROID DOLL CAFE OUTFIT SET GIRL VER $39.99

FEB202825 NEON GENESIS EVANGELION LANYARD $8.99

JAN208134 NERF RIVAL KNOCKOUT XX-100 BLASTER ASST $9.99

AUG198079 NEW DANGAN RONPA V3 KOMAICHI OUMA PVC FIG $134.99

AUG198080 NEW DANGAN RONPA V3 SHUICHI SAIHARA PVC FIG $134.99

JUN198137 NIER AUTOMATA BRING ARTS ADAM & EVE AF SET $149.99

MAY198223 NIER AUTOMATA BRING ARTS DEVOLA & POPOLA AF SET $149.99

FEB202846 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS BLACK ROSE WEDDING PINACHE MUG (C $11.99

JUL198934 ONE PIECE PORTRAIT PIRATES WARRIORS ALL CHOPPEREMON PVC FIG $74.99

APR198215 OVERWATCH MCCREE FIGMA AF $114.99

JAN198903 PEANUTS ASTRONAUT CHARLIE BROWN UDF FIG SERIES 10 $16.99

JAN198904 PEANUTS ASTRONAUT SNOOPY UDF FIG SERIES 10 $16.99

JAN198905 PEANUTS CHARLIE BROWN & SNOOPY UDF FIG SERIES 10 $21.99

JAN198906 PEANUTS GROCERY BAG CHARLIE BROWN UDF FIG SERIES 10 $14.99

JAN198907 PEANUTS MARBLES UDF FIG SERIES 10 $14.99

JAN198908 PEANUTS QUEENS GUARD SNOOPY UDF FIG SERIES 10 $14.99

AUG198113 PERSONA 5 HARU OKUMURA NENDOROID AF PHANTOM THIEF VER $69.99

JUN198991 PLAMAX MF-43 RECORD OF LODOSS WAR DEEDLIT 1/20 PLSTC MDL KIT $44.99

AUG198766 POP MOVIES DC 10IN JOKER VINYL FIGURE $25.00

NOV198713 POP SPECIALTY BIRDS OF PREY HARLEY QUINN VIN FIG $10.99

JUN199111 PRECIOUS GEM EVANGELION MOVIE NAGISA KAWORU PVC STATUE $299.99

APR198870 PRECIOUS GEM SER FULLMETAL ALCHEMIST ED & AL ELRIC PVC FIG ( $439.99

MAR200005 PREVIEWS #380-381 MAY JUNE 2020 (Net) $3.99

AUG198081 RE ZERO STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD REM PVC FIG SHIRT VER $179.99

JUL198643 REBUILD OF EVANGELION REI AYANAMI NENDOROID AF $59.99

JUN198785 SPIDER-MAN INTO THE SPIDERVERSE MILES NENDOROID AF DLX VER ( $94.99

AUG199229 STAR WARS KYLO REN ARTFX+ STATUE $119.99

NOV198089 STAR WARS THE MANDALORIAN THE CHILD PROTECT 20OZ MUG $6.99

NOV198090 STAR WARS THE MANDALORIAN THE CHILD STANDING 20OZ MUG $6.99

OCT198194 THE BOYS MUSIC FROM THE AMAZON ORIGINAL SERIES 2XLP (C $PI

SEP198484 THE CALL OF PURUPURU TRADGING FIG 6PC BMB DIS $9.99

JUL199205 THE NUN VALAK CLOSED MOUTH DEFO REAL SOFT VINYL STATUE $55.99

JUL199206 THE NUN VALAK CLOSED MOUTH DEFO REAL SOFT VINYL STATUE DLX ( $68.99

JUL199207 THE NUN VALAK OPEN MOUTH DEFO REAL SOFT VINYL STATUE ( $55.99

JUL199208 THE NUN VALAK OPEN MOUTH DEFO REAL SOFT VINYL STATUE DLX (NE $68.99

MAY199001 THE RISING OF SHIELD HERO RAPHTALIA & FILO PMMA FIG PHILORIA $279.99

NOV198428 TOON TUMBLERS NIGHT BEGINS TO SHINE CYBORG PINT GLASS $9.99

NOV198429 TOON TUMBLERS NIGHT BEGINS TO SHINE TEAM CYCLE PINT GLASS (C $9.99

SEP198624 TOPPS 2020 UFC KNOCKOUT T/C BOX $49.99

SEP198050 TOPPS 2020 WOMEN OF STAR WARS T/C BOX $7.99

OCT198946 TRANSFORMERS GEN STUDIO SER DLX AF ASST 202001 $19.99

OCT198898 TWEET TWEET BIRDIES TRADING FIG 9PC BMB DISP $12.99

JUL198618 TWIN PEAKS MUSIC FROM LIMITED EVENT SERIES 2XLP $PI

JUL198234 UNDERWORLD EVOLUTION LYCAN SOFT VINYL STATUE $149.99

JUL198235 UNDERWORLD EVOLUTION LYCAN SOFT VINYL STATUE LTD DLX VER (NE $189.99

JUL198507 VAN GOGH MUSEUM SUNFLOWERS 100% & 400% BEA 2PK $184.99

AUG199219 VISION OF ESCAFLOWNE MODEROID PLASTIC MDL KIT $54.99

JUN188827 WARP STAR KIRBY STATUE $385.00

JAN202360 WONDER WOMAN #750 T/S LG $19.95

JAN202359 WONDER WOMAN #750 T/S MED $19.95

JAN202358 WONDER WOMAN #750 T/S SM $19.95

JAN202361 WONDER WOMAN #750 T/S XL $19.95

JAN202362 WONDER WOMAN #750 T/S XXL $22.95

NOV198196 WORLD OF NINTENDO 4IN AF ASST WV19 $10.99

FEB202847 YBX NIGHT SHADE & FROGS BREATH FIGURAL SALT & PEPPER SHAKERS $14.99

FEB202894 YU GI OH TCG DUEL OVERLOAD $29.99

FEB202895 YU GI OH TCG SECRET SLAYERS BOOSTER DIS (24CT) $3.99







Join the discussion: