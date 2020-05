Comics / Comics News

General Comics On-Sale 05/20/2020

By Leroy Douresseaux



COMICS & GRAPHIC NOVELS

JAN201696 APPALACHIAN APOCALYPSE TP $14.95

OCT192205 BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR A VITORINO $3.99

OCT192206 BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR B WHITE $3.99

OCT192207 BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR C KHAMUNAKI $3.99

OCT192208 BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR D TOLIBAO $3.99

FEB201515 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #282 $7.99

JAN201884 BLACK COMIX RETURNS HC (C: 0-0-1) $29.99

FEB201768 CHECK PLEASE HOCKEY HC GN VOL 02 (OF 2) STICKS & SCONES (C: $23.99

FEB202015 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR A ANWAR $3.99

FEB202016 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR B PHOTO $3.99

FEB202017 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR C COMICRAFT $3.99

FEB201373 FIVE YEARS #9 $3.99

JAN201449 GOON #10 CVR A POWELL $3.99

JAN201450 GOON #10 DARMINI CARDSTOCK VAR CVR $5.99

JAN201832 IN VITRO GN (RES) (C: 1-1-0) $17.95

NOV191340 KILLSWITCH #4 (MR) $3.99

FEB202094 LIVEWIRE TP VOL 03 CHAMPION (C: 0-1-2) $14.99

JAN201770 MACHINE NEVER BLINKS HC HISTORY SPYING & SURVEILLANCE (C: 1- $22.99

JAN201384 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #5 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR) $3.99

JAN201385 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #5 CVR B STEVE MORRIS (MR) $3.99

JAN201386 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #5 CVR C JON LAM (MR) $3.99

JAN201387 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #5 CVR D ANDOLFO CAT ANGELINA VAR (M $3.99

JAN201766 PORTRAIT OF A DRUNK HC SCHRAUWEN (C: 1-1-2) $29.99

FEB202124 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR A VITORINO $3.99

FEB202125 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR B RIVEIRO $3.99

FEB202126 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR C MCCOY $3.99

FEB202127 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR D RICHARDSON $3.99

JAN202137 SAKI SUCCUBUS HUNGERS TONIGHT GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-2) $13.99

FEB201908 SUPER SISTERS GN (C: 0-1-0) $9.99

FEB201909 SUPER SISTERS HC (C: 0-1-0) $14.99

FEB201578 YEAR ZERO #1 CVR A ANDREWS $3.99

FEB201579 YEAR ZERO #1 CVR B DEODATO JR $3.99

DEC191328 ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR A MACCAGNI (MR) $4.99

DEC191329 ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR) $4.99

DEC191330 ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR C PEKAR (MR) $4.99

DEC191331 ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR D PEKAR RISQUE (MR) $4.99

DEC191332 ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR E AVELLA (MR) $4.99

DEC191333 ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR F AVELLA RISQUE (MR) $4.99



MAGAZINES

FEB201929 CARTOONS MAGAZINE #26 $6.99



BOOKS

FEB201596 100 GREATEST RETRO VIDEOGAMES HC (C: 0-1-0) $29.95

DEC191797 DEWDROP TP $16.99

FEB201585 GREAT CRUMP PRESENTS HIS MAGIC ART OF ROLLY CRUMP SC (C: 0-1 $30.00

FEB201840 HUNG DRAWN & EXECUTED HORROR ART OF GRAHAM HUMPHREYS (MR) (C $45.00

FEB201977 RADLANDS SC PINUPS BY EL SUB (MR) (C: 0-1-2) $5.00



MERCHANDISE

JAN203003 PATHFINDER ADV PATH EXTINCTION CURSE (P2) VOL 03 $24.99

JAN203004 PATHFINDER AGE OF ASHES PAWN COLL (P2) $24.99

JAN203005 PATHFINDER FLIP MAT CLASSICS CITY MARKET $13.99

JAN203006 PATHFINDER FLIP TILES DUNGEON MAZES EXP $19.99

JAN203008 STARFINDER ADV PATH THREEFOLD CONSPIRACY VOL 02 $22.99

DEC192954 STARFINDER PAWNS ALIEN ARCHIVE 3 PAWN BOX $34.99

JAN203009 STARFINDER RPG FLIP MAT STARFINDER SOCIETY STARSHIPS $14.99

JAN203007 STARFINDER RPG NEAR SPACE HC $39.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: