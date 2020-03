Comics / Comics News

General Comics On-Sale 03/25/2020

By Leroy Douresseaux



This list may change if some items already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

JAN202333 12 BEAST GN VOL 07 (MR) $12.99

JAN201628 A FOR ANONYMOUS GN $15.99

JAN201629 A FOR ANONYMOUS HC $26.00

DEC191356 ALTERNA GIANTS MR CRYPT VOL 01 $4.99

JAN201495 AM ARCHIVES LAUREL AND HARDY 1972 #1 CVR A CLASSIC $3.99

JAN201496 AM ARCHIVES LAUREL AND HARDY 1972 #1 CVR B LTD ED $9.99

NOV191367 ANIMOSITY #27 (MR) $3.99

JAN201974 APOCALYPSE GIRL #3 (OF 6) $3.99

JAN201523 ARCHIE BY NICK SPENCER TP VOL 02 ARCHIE & SABRINA $17.99

JAN201528 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #308 $7.99

NOV191443 ARSENIC LULLABY DEVILS ONLY FRIEND GN (RES) (MR) $13.99

JAN201869 BIG BREAK GN $12.99

JAN201870 BIG BREAK HC GN $24.99

JAN201833 BIGBY BEAR EXPLORER $14.99

DEC191471 BLACK GAS #1 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191472 BLACK GAS #2 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191473 BLACK GAS #3 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191474 BLACK GAS 2 #1 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191899 BLADE RUNNER 2019 #7 CVR A MCCREA (MR) $3.99

DEC191900 BLADE RUNNER 2019 #7 CVR B MEAD (MR) $3.99

DEC191901 BLADE RUNNER 2019 #7 CVR C GUINALDO (MR) $3.99

DEC192182 BLANK CANVAS SO CALLED ARTISTS JOURNEY GN VOL 04 $13.99

JAN202308 BLOOM INTO YOU GN VOL 07 (RES) (MR) $12.99

JUL192385 CANDY COLOR PARADOX GN VOL 03 (MR) $12.99

DEC191481 CAPTAIN SWING #1 PENNY DREADFUL VAR $5.99

DEC191482 CAPTAIN SWING #2 PENNY DREADFUL VAR $5.99

DEC191483 CAPTAIN SWING #3 PENNY DREADFUL VAR $5.99

DEC191484 CAPTAIN SWING #4 PENNY DREADFUL VAR $5.99

JAN201991 CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #5 (MR) $3.99

NOV191445 CAT SHIT VOL 01 #1 (OF 3) $3.99

JAN201910 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #6 (OF 7) CVR A SEJIC $3.99

JAN201911 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #6 (OF 7) CVR B SEJIC VIRGIN VAR $3.99

DEC191849 CATEGORY ZERO TP $15.99

NOV191436 CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR B MASSEY NUDE (MR) $PI

NOV191437 CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR C MASSEY NUDE (MR) $PI

NOV191438 CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR D BUDD ROOT NUDE (MR) $PI

NOV191441 CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR G GASPAR NUDE (MR) $PI

JAN202282 CELLS AT WORK CODE BLACK GN VOL 04 (RES) $12.99

FEB201767 CHECK PLEASE HOCKEY GN VOL 02 STICKS & SCONES $16.99

SEP191318 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR A YUNE (MR) $3.99

SEP191319 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR B CHRISCROSS (MR) $3.99

SEP191320 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR C ED BENES (MR) $3.99

SEP191321 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR D INHYUK LEE (MR) $3.99

DEC191479 CODE PRU #1 PURE ART VAR $5.99

DEC191480 CODE PRU #2 PURE ART VAR $5.99

JAN202111 CONSPIRACY ALIEN ABDUCTIONS ONE SHOT CVR A COLAPIETRO $4.99

JAN202112 CONSPIRACY ALIEN ABDUCTIONS ONE SHOT CVR B VITORINO $4.99

DEC192184 DANCE IN VAMPIRE BUND ASO GN VOL 01 (RES) (MR) $12.99

JAN201798 DARK TOWER DRAWING OF THREE HC TP VOL 01 PRISONER (MR) $24.99

JAN201975 DEAD END KIDS TP $9.99

JAN201795 DEADLY TEN PRESENTS SHADOWHEART CURSE CVR A STRUTZ (MR) $3.99

JAN201796 DEADLY TEN PRESENTS SHADOWHEART CURSE CVR B STRUTZ (MR) $3.99

JAN202340 DEVILS LINE GN VOL 14 $12.95

MAY191656 DF TRUE BELIEVERS SECRET COSTUME #1 SGN DEFALCO $49.99

MAY191655 DF TRUE BELIEVERS TAILS SPIDERHAM #1 SGN DEFALCO $49.99

JAN202246 DIMENSION W GN VOL 16 (MR) $13.00

DEC191713 DOGWITCH OMNIBUS WHOLE SHEBANG (MR) $49.99

FEB201858 DRAGMAN GN (MR) $28.00

JAN201447 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #6 (OF 6) (MR) $3.99

DEC191458 FATHOM LOLA XOXO SOULFIRE SDCC CONNECTING CVRS SET $49.99

DEC191455 FATHOM VOL 8 #3 SDCC 2019 EXC $19.99

NOV192037 FIRE IN HIS FINGERTIPS FIREMAN SMOLDERING GAZE GN VOL 01 (MR $13.99

JAN202247 FOR THE KID I SAW IN MY DREAMS HC VOL 04 $17.00

JAN201976 FUHRER AND THE TRAMP #1 (OF 5) $3.99

JAN202248 GOBLIN SLAYER GN VOL 07 (MR) $13.00

JAN201439 GODKILLERS #2 CVR A HAUN $3.99

JAN201451 GRUMBLE MEMPHIS & BEYOND THE INFINITE #1 (OF 5) $3.99

JAN201977 GUTTER MAGIC TP VOL 01 $14.99

JAN201735 GWEN STACY #1 GAGE SGN $29.99

JAN201978 HANK STEINER MONSTER DETECTIVE #1 $3.99

JAN202086 HEATHEN #10 $3.99

JAN201510 HOW I BROKE UP WITH MY COLON GN $14.99

JAN202283 IF I COULD REACH YOU VOL 04 (MR) $12.99

JAN202238 IM GREAT PRINCE IMHOTEP GN VOL 02 $15.00

JAN201784 KAIROS HC GN $19.99

AUG192055 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #272 $5.99

JAN202251 KONOSUBA EXPLOSION WONDERFUL WORLD GN VOL 04 $13.00

JAN201957 KYRRA ALIEN JUNGLE GIRL #1 NONSTOP ED $3.99

JAN201648 LADY DEATH DARK HORIZONS PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201653 LADY DEATH QUEEN OF THE DEAD PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201673 LADY DEATH SHI #1 EMERALD GREEN FOIL VAR (MR) $7.99

JAN201669 LADY DEATH SHI #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201670 LADY DEATH SHI #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201665 LADY DEATH VS PANDORA PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201649 LADY DEATH WARRIOR TEMPTRESS PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN202286 LIVING ROOM MATSUNAGA SAN GN VOL 02 $12.99

JAN201835 LOIS LOWRY GIVER SC GN $12.99

NOV191828 LOLA A GHOST STORY SC GN $12.99

DEC191456 LOLA XOXO VOL 3 #1 SDCC 2019 CVR $19.99

DEC191459 LOLA XOXO VOL 3 #1 SDCC VAR CVR $59.99

JAN201675 LOOKERS #0 CENTURY A VAR (MR) $14.99

JAN201676 LOOKERS #0 CENTURY B VAR (MR) $14.99

JAN201677 LOOKERS #0 CENTURY C VAR (MR) $14.99

JAN201678 LOOKERS #0 CENTURY D VAR (MR) $14.99

JAN201679 LOOKERS #0 CENTURY E VAR (MR) $14.99

JAN201680 LOOKERS #0 CENTURY F VAR (MR) $14.99

JAN201681 LOOKERS #0 CENTURY NUDE A VAR (MR) $19.99

JAN201682 LOOKERS #0 CENTURY NUDE B VAR (MR) $19.99

JAN201683 LOOKERS #0 CENTURY NUDE C VAR (MR) $19.99

JAN201684 LOOKERS #0 CENTURY NUDE D VAR (MR) $19.99

JAN201685 LOOKERS #0 CENTURY NUDE E VAR (MR) $19.99

JAN201686 LOOKERS #0 CENTURY NUDE F VAR (MR) $19.99

JAN201687 LOOKERS #0 CENTURY NUDE G VAR (MR) $19.99

NOV191699 LOVE & ROCKETS MAGAZINE #8 (MR) $4.99

DEC192189 MADE IN ABYSS GN VOL 08 $13.99

FEB201413 MIDNIGHT VISTA TP $16.99

NOV191928 MINIONS PAELLA TP $6.99

JAN201979 MONSTROUS SUNKEN TREACHERY ONESHOT $3.99

JAN202323 MY LITTLE PONY MANGA VOL 02 $10.99

JAN202325 MY NEXT LIFE AS A VILLAINESS GN VOL 03 $13.99

DEC192030 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #17 $3.99

NOV191568 NO HERO #5 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

NOV191569 NO HERO #6 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

NOV191570 NO HERO #7 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

JAN202082 NO ONES ROSE #1 CVR A MAIN $3.99

JAN202083 NO ONES ROSE #1 CVR B GOODEN DANIEL $3.99

JAN208705 NO ONES ROSE #1 FOC GORHAM VAR $3.99

JAN201773 NOW #8 NEW COMICS ANTHOLOGY (RES) $12.99

JAN201827 OMNI #6 (MR) $3.99

JAN201512 PEARLS BEFORE SWINE TP PEARLS GO HOLLYWOOD $19.99

DEC191593 PIRATES A TREASURE OF COMICS TO PLUNDER TP VOL 01 (MR) $12.99

JAN202329 PRIMITIVE BOYFRIEND GN VOL 01 $12.99

JUN191433 PUNCHLINE #10 CVR A $3.99

JUN191434 PUNCHLINE #10 CVR B SATELLITE WELDON VAR $9.99

JAN202068 QUANTUM & WOODY (2020) #3 (OF 4) CVR A NAKAYAMA $3.99

JAN202069 QUANTUM & WOODY (2020) #3 (OF 4) CVR B WIJNGAARD $3.99

JAN202070 QUANTUM & WOODY (2020) #3 (OF 4) CVR C ROBSON $3.99

NOV192209 REINCARNATED AS A SWORD GN VOL 02 $12.99

JAN201907 RICK & MORTY #60 CVR A ELLERBY $3.99

JAN201908 RICK & MORTY #60 CVR B STARKS $3.99

JAN202256 SACRIFICIAL PRINCESS & KING BEASTS GN VOL 09 $13.00

JAN201878 SAVAGE BASTARDS #2 $3.99

JAN201981 SEANCE ROOM #4 (OF 4) (MR) $3.99

JAN201982 SEERESS TERKON AND GREAT DIVIDE ONESHOT (MR) $3.99

JAN202292 SEVEN DEADLY SINS GN VOL 37 $10.99

JAN202106 SHANG #1 (OF 3) CVR A VITORINO $5.99

JAN202107 SHANG #1 (OF 3) CVR B WHITE $5.99

JAN202108 SHANG #1 (OF 3) CVR C ROYLE $5.99

JAN202109 SHANG #1 (OF 3) CVR D COLAPIETRO $5.99

JAN202110 SHANG #1 (OF 3) CVR E BLANK SKETCH $10.00

DEC191342 SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED #5 $3.99

DEC191711 SHRIEK SPECIAL #1 (MR) $5.99

JAN201967 SIBERIAN HAIKU HC GN $25.99

DEC191457 SOULFIRE VOL 8 #2 SDCC 2019 CVR $19.99

DEC191460 SOULFIRE VOL 8 #3 FAN EXPO CANADA 2019 VAR $59.99

DEC191591 SPIRIT 80TH ANNIV CELEBRATION TP VOL 01 $12.99

JAN201828 STRANGELANDS #7 (MR) $3.99

OCT191581 STRONG BOX BIG BAD BOOK OF BOON #7 (OF 8) $3.99

JAN201515 SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR A JAMPOLE (MR) $3.99

JAN201516 SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR B CHARM (MR) $3.99

JAN201517 SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR C FISH (MR) $3.99

JAN201518 SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR D GORHAM (MR) $3.99

JAN201519 SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR E HENDERSON (MR) $3.99

NOV191551 SUPERGOD #2 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR) $5.99

NOV191552 SUPERGOD #3 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR) $5.99

NOV191553 SUPERGOD #4 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR) $5.99

NOV191554 SUPERGOD #5 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR) $5.99

JAN202337 SUPPOSE A KID FROM LAST DUNGEON MOVED GN VOL 01 $10.99

JAN201688 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #121 20TH ANNIVERSARY (MR) $2.95

JAN202135 TO LOVE RU DARKNESS GN VOL 15 (MR) $13.99

JAN201983 TOUCHING EVIL #5 (OF 7) $3.99

JAN202117 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR A VITORINO $3.99

JAN202118 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR B GOH $3.99

JAN202119 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR C LEARY $3.99

JAN202120 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR D PASIBE $3.99

JAN201372 VARKING DEAD #1 $4.00

JAN201984 VIKING QUEEN SLEEPERS IN SHADOW ONESHOT $3.99

JAN201879 WOLVENHEART #6 $3.99

JAN202056 X-O MANOWAR (2020) #1 CVR A WARD $3.99

JAN202057 X-O MANOWAR (2020) #1 CVR B DEKAL $3.99

JAN202058 X-O MANOWAR (2020) #1 CVR C REIS $3.99

JAN202059 X-O MANOWAR (2020) #1 CVR D #1-12 PRE-ORDER BUNDLE ED $3.99

JAN202060 X-O MANOWAR (2020) #1 CVR E BLANK VAR $3.99

NOV191536 YUGGOTH CREATURES #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

NOV191537 YUGGOTH CREATURES #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

NOV191533 YUGGOTH CULTURES #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

NOV191534 YUGGOTH CULTURES #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

NOV191535 YUGGOTH CULTURES #3 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN202297 YUZU PET GN VOL 01 $10.99



MAGAZINES

DEC191934 BACK ISSUE #119 $9.95

NOV191956 COMIC BOOK CREATOR #22 $9.95

JAN201708 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1710 $PI

FEB201689 MONSTER BASH MAGAZINE #39 $8.99

JAN202021 STAR TREK MAGAZINE #75 NEWSSTAND ED $9.99

JAN202022 STAR TREK MAGAZINE #75 PX $9.99

JAN202019 STAR TREK PICARD NEWSTAND OFF COLLECTORS ED (RES) $12.99

JAN202020 STAR TREK PICARD PX OFF COLLECTORS ED (RES) $12.99



BOOKS

JAN202231 86 EIGHTY SIX LIGHT NOVEL SC VOL 04 $14.00

JAN201868 BETTY & VERONICA FANTASTIC FASHION BOARD BOOK $9.99

JAN201934 BITES OF TERROR GN $14.99

JAN202054 COMICS AND ADAPTATION SC $30.00

JAN203011 D&D MAD LIBS $4.99

JAN202234 DIRTY WAY DESTROY GODDESS HEROES NOVEL SC VOL 03 $14.00

JAN202237 SO IM SPIDER SO WHAT LIGHT NOVEL SC VOL 08 $14.00

JAN201935 WARREN THE 13TH & 13 YEAR CURSE YA NOVEL $16.99



MERCHANDISE

JUL198093 ATTACK ON TITAN BRAVE ACT LEVI 1/8 PVC STATUE VER 2A ( $139.99

JUL198094 ATTACK ON TITAN BRAVE ACT LEVI 1/8 PVC STATUE VER 2B ( $139.99

AUG198829 BANDAI SPIRITS SORYUMARU HG 1/144 MDL KIT $30.00

JAN202355 BANE T/S LG $19.95

JAN202354 BANE T/S MED $19.95

JAN202353 BANE T/S SM $19.95

JAN202356 BANE T/S XL $19.95

JAN202357 BANE T/S XXL $22.95

JAN202399 BATMAN BONES SYMBOL T/S LG $19.95

JAN202398 BATMAN BONES SYMBOL T/S MED $19.95

JAN202397 BATMAN BONES SYMBOL T/S SM $19.95

JAN202400 BATMAN BONES SYMBOL T/S XL $19.95

JAN202401 BATMAN BONES SYMBOL T/S XXL $22.95

JAN202350 BATMAN BROKEN CITY T/S LG $19.95

JAN202349 BATMAN BROKEN CITY T/S MED $19.95

JAN202348 BATMAN BROKEN CITY T/S SM $19.95

JAN202351 BATMAN BROKEN CITY T/S XL $19.95

JAN202352 BATMAN BROKEN CITY T/S XXL $22.95

JAN202345 BATMAN LAST KNIGHT T/S LG $19.95

JAN202344 BATMAN LAST KNIGHT T/S MED $19.95

JAN202343 BATMAN LAST KNIGHT T/S SM $19.95

JAN202346 BATMAN LAST KNIGHT T/S XL $19.95

JAN202347 BATMAN LAST KNIGHT T/S XXL $22.95

FEB198416 BILL AND TEDS EXCELLENT ADVENTURE BILL 5IN ACTION FIGURE $29.95

FEB198417 BILL AND TEDS EXCELLENT ADVENTURE TED 5IN ACTION FIGURE $29.95

DEC192292 COWBOY BEBOP SPIKE RED T/S LG $18.99

DEC192291 COWBOY BEBOP SPIKE RED T/S MED $18.99

DEC192290 COWBOY BEBOP SPIKE RED T/S SM $18.99

DEC192293 COWBOY BEBOP SPIKE RED T/S XL $18.99

DEC192294 COWBOY BEBOP SPIKE RED T/S XXL $20.99

NOV198797 DC BATMAN 12IN DLX AF CS $19.99

AUG198230 DRAGON BALL TAO PAI PAI S.H.FIGUARTS AF $70.00

JAN200048 FCBD 2020 CBLDF & BOOM DEFEND COMICS $PI

JAN200022 FCBD 2020 MANHWA CONTEMPORARY KOREAN COMICS (MR) $PI

JAN200049 FCBD 2020 OVERSTREET GUIDE TO COLLECTING $PI

JAN200025 FCBD 2020 RICHARD FAIRGRAY MONSTER SHOWCASE $PI

JAN200039 FCBD 2020 STEPPING STONES & MAX MAGNIFICENT $PI

JAN200044 FCBD 2020 STREET FIGHTER #100 RYU VS CHUN LI $PI

JAN200038 FCBD 2020 ZOO PATROL SQUAD KINGDOM CAPER $PI

NOV198727 FIGPIN NARUTO HINATA PIN $14.99

NOV198728 FIGPIN NARUTO MINATO PIN $14.99

OCT198119 GAME OF THRONES SEASON EIGHT T/C BOX $3.99

OCT198120 GAME OF THRONES SEASON EIGHT T/C COLLECTORS ALBUM $PI

AUG199134 GUNDAM BUILD DIVERS 16 NEW ITEM B 1/144 HGBD MDL KIT ( $21.00

AUG199137 GUNDAM SEED PERFECT STRIKE GUNDAM PG 1/60 MDL KIT $270.00

AUG199138 GUNDAM SENTINEL FAZZ VER.KA MG 1/100 MDL KIT $120.00

DEC192855 HARRY POTTER DEATHLY HALLOWS HC RULED JOURNAL (WITH PEN) $32.50

DEC192856 HARRY POTTER HOGWARTS HC RULED JOURNAL (WITH PEN) $32.50

MAY198736 HARRY POTTER SIRIUS 3.5IN CHARMS FIGURINE $15.00

DEC192869 IT CHAPTER 2 PENNYWISE FUNKY CHUNKY MAGNET $5.99

DEC198176 JIM SHORE DC COMICS WONDER WOMAN VS CHEETAH 8.5IN FIG $95.00

JAN202389 JOKER KILLER SMILE T/S LG $19.95

JAN202388 JOKER KILLER SMILE T/S MED $19.95

JAN202390 JOKER KILLER SMILE T/S XL $19.95

JAN202391 JOKER KILLER SMILE T/S XXL $22.95

AUG199141 LITTLE BATTLERS EXPERIENCE 16 IFREET LBX MDL KIT $15.00

DEC192958 MONOPOLY BREAKING BAD BOARD GAME $39.95

JAN208141 MONOPOLY HOUSE DIVIDED ED GAME CS $19.99

OCT191544 MST3K TRADING CARDS SERIES 3 $95.00

JAN208132 NERF FORTNITE HC-E BLASTER CS $14.99

JAN208133 NERF MEGA TALON BLASTER CS $9.99

JAN208135 NERF ULTRA ONE BLASTER CS $49.99

FEB200001 PREVIEWS #379 APRIL 2020 $3.99

DEC192917 STAR WARS REBEL SYMBOL CHUNKY MAGNET $5.99

NOV193006 STARFINDER RPG FLIP MAT DEAD WORLD $14.99

JAN203013 STELLAR CARD GAME $20.00

JAN208136 STRANGER THINGS PALACE ARCADE ELECTRONIC GAME CS $29.99

JAN202993 THE EXPANSE RPG ABZUS BOUNTY HC $34.95

DEC198794 TLS X FOX ANIMATION MINI FIG 12PC DIS $11.99

SEP198652 TOPPS 2020 OPENING DAY BASEBALL T/C BOX $0.99

AUG198828 TOPPS 2020 WWE ROAD TO WRESTLEMANIA T/C BOX $2.49

JAN208137 TRANSFORMERS GEN WFC MICROMASTER AF ASST 202001 $9.99

AUG199160 ULTRAMAN B TYPE LTD RELEASE VER FIG-RISE STD MDL KIT ( $58.00

AUG199161 ULTRAMAN SUIT TIGA FIG-RISE STD MDL KIT $55.00

AUG199162 YAMATO 2202 DIMENSIONAL SUBMARINE 1/1000 MDL KIT SET $50.00







