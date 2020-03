Comics / Comics News

General Comics On-Sale 03/11/2020

By Leroy Douresseaux



List may change if some items already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

JAN202218 20TH CENTURY BOYS TP VOL 07 PERFECT ED URASAWA $19.99

JAN202009 ADLER #2 CVR A WARD $3.99

JAN202010 ADLER #2 CVR B MCCAFFREY $3.99

JAN202011 ADLER #2 CVR C VICTORIAN HOMAGE $3.99

NOV191327 ADVENTURE FINDERS EDGE OF EMPIRE TP $14.99

JAN208000 AGGRETSUKO #1 2ND PTG $3.99

JAN201903 AGGRETSUKO #2 CVR A WILLIAMS $3.99

JAN201904 AGGRETSUKO #2 CVR B MCGINTY $3.99

JAN201549 ANGEL STOMP FUTURE #1 PURPLE FOIL VAR (MR) $5.99

JAN202217 BEASTARS GN VOL 05 $12.99

JAN201525 BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER ALL RELATIVE #1 $2.99

JAN202065 BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR A KIRKHAM $3.99

JAN202066 BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR B NGU $3.99

JAN202067 BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR C VIRELLA $3.99

JAN201966 BOOK OF FORKS GN $19.99

JAN201445 CAPTAIN GINGER SEASON 2 #2 $3.99

NOV191400 CASPERS SPOOKSVILLE #3 (OF 4) RETRO ANIMATION LTD ED CVR (RE $9.99

NOV191401 CASPERS SPOOKSVILLE #3 (OF 4) SHANOWER MAIN CVR (RES) $3.99

JAN202158 CASTE HEAVEN GN VOL 01 (MR) $12.99

JAN202336 CHERRY MAGIC GN VOL 01 $12.99

NOV192200 CONDITIONS OF PARADISE GN (MR) $13.99

DEC192183 COSMO FAMILIA GN VOL 01 $12.99

JAN201951 DAIRY RESTAURANT GN $29.95

JAN202245 DELICIOUS IN DUNGEON GN VOL 08 $15.00

JAN201783 DRAGON HOOPS HC GN $24.99

JAN201954 EPIC TALES CAPT UNDERPANTS VOL 02 GEORGE & HAROLDS COMIX $9.99

JAN201550 FRANK IRONWINE #1 PURPLE FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201896 GAMAYUN TALES GN VOL 01 $19.95

NOV191391 GHOST WOLF VOL 3 END OF ALL TALES #1 $3.99

DEC192187 GIRL FROM OTHER SIDE SIUIL RUN GN VOL 08 $12.99

JAN201392 GLASS TOWN IMAGINARY WORLD OF BRONTES GN $24.99

JAN202341 GOLDEN SHEEP GN VOL 03 $12.95

AUG192354 GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 CVR A VIGONTE $4.99

AUG192355 GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 CVR B VIGONTE $4.99

JAN202220 HELLS PARADISE JIGOKURAKU GN VOL 01 (MR) $12.99

JAN202224 HOMESTUCK HC VOL 06 ACT 5 ACT 2 PART 2 $24.99

JAN201826 IGNITED #8 (MR) $3.99

NOV191572 IGNITION CITY #2 CHARACTER DESIGN VAR (MR) $5.99

NOV191573 IGNITION CITY #3 CHARACTER DESIGN VAR (MR) $5.99

NOV191574 IGNITION CITY #4 CHARACTER DESIGN VAR (MR) $5.99

NOV191575 IGNITION CITY #5 CHARACTER DESIGN VAR (MR) $5.99

JAN201886 JOURNEY UNDER THE ARCTIC HC GN W/ DUST JACKET $19.99

JAN202285 KNIGHT OF ICE GN VOL 01 $12.99

JAN201638 LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201637 LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201639 LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201640 LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #3 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201641 LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #4 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201642 LADY DEATH ANNUAL #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201704 LADY DEATH APOCALYPTIC ABYSS #1 (OF 2) DAMAGED HOMAGE ED (MR $20.00

JAN201705 LADY DEATH APOCALYPTIC ABYSS #1 (OF 2) RAW ED (MR) $25.00

JAN201659 LADY DEATH ART OF JUAN JOSE RYP PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201655 LADY DEATH BLACKLANDS #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201654 LADY DEATH BLACKLANDS #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201656 LADY DEATH BLACKLANDS #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201657 LADY DEATH BLACKLANDS #3 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201658 LADY DEATH BLACKLANDS #4 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201635 LADY DEATH DEATH GODDESS PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201647 LADY DEATH FETISHES 2006 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201646 LADY DEATH INFERNAL SINS PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201634 LADY DEATH LEATHER & LACE 2005 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201643 LADY DEATH LOST SOULS #0 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201644 LADY DEATH LOST SOULS #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201645 LADY DEATH LOST SOULS #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201663 LADY DEATH MASTERWORKS PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201650 LADY DEATH PIRATE QUEEN PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201660 LADY DEATH SACRILEGE #0 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201672 LADY DEATH SHI #0 EMERALD GREEN FOIL VAR (MR) $7.99

JAN201668 LADY DEATH SHI #0 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201671 LADY DEATH SHI PREVIEW EMERALD GREEN FOIL VAR (MR) $7.99

JAN201667 LADY DEATH SHI PREVIEW PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201706 LADY DEATH UNHOLY RUIN #1 DAMAGED HOMAGE EDITION (MR) $20.00

JAN201666 LADY DEATH VS WAR ANGEL PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201652 LADY DEATH WICKED #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201651 LADY DEATH WICKED #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

JAN202225 LEVIUS EST GN VOL 03 $12.99

JAN201437 MAN WHO EFFED UP TIME #2 CVR A MOSTERT $3.99

JAN202186 MENAGE A 3 GN VOL 05 (MR) $19.99

JAN201831 METAL HURLANT SELECTED WORKS SC $24.99

JAN201829 NICNEVIN AND BLOODY QUEEN GN (MR) $17.99

JAN201993 NIOBE SHE IS DEATH #3 CVR A MITCHELL $3.99

JAN201994 NIOBE SHE IS DEATH #3 CVR B JAE LEE $3.99

JAN202219 NO GUNS LIFE GN VOL 04 $12.99

JAN202288 NORAGAMI STRAY GOD GN VOL 21 $10.99

JAN201959 NORTH BEND #1 CVR A ROB CAREY $3.99

JAN201960 NORTH BEND #1 CVR B TULA LOTAY $3.99

JAN201460 PEANUTS TP SNOOPY FIRST BEAGLE IN SPACE $11.99

JAN202289 QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS GN VOL 08 (MR) $10.99

JAN201551 QUIT CITY #1 PURPLE FOIL VAR (MR) $5.99

JAN202227 RADIANT GN VOL 10 $9.99

JAN202072 RAI (2019) #5 CVR A BACHS $3.99

JAN202073 RAI (2019) #5 CVR B SEPULVEDA $3.99

JAN202074 RAI (2019) #5 CVR C POLLINA $3.99

JAN202229 RECORD OF GRANCREST WAR GN VOL 06 (MR) $9.99

JAN202230 RIN-NE GN VOL 32 $9.99

NOV191865 RISE #6 (RES) $3.99

NOV191392 RISE OF THE TYRANT VOL 01 #4 (OF 4) $3.99

JAN202125 ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR A VIGONTE $3.99

JAN202126 ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR B COCCOLO $3.99

JAN202127 ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR C MCKAY $3.99

JAN202128 ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR D TOLIBAO $3.99

NOV191396 ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 LTD ED RETRO ANIMATION CVR $9.99

NOV191397 ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 MAIN GALLANT CVR $3.99

JAN202081 ROKU TP $14.99

JAN201877 RV9 #5 (OF 5) $3.99

DEC192193 SAINT SEIYA SAINTIA SHO GN VOL 09 $12.99

JAN201787 SCIENCE COMICS CROWS GENIUS BIRDS GN $12.99

DEC191511 SEX DEATH REVOLUTION TP (MR) $19.99

OCT192125 SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #4 $3.99

JAN202257 SHIBUYA GOLDFISH GN VOL 07 $15.00

JAN201552 SIMON SPECTOR #1 PURPLE FOIL VAR (MR) $5.99

JAN201992 STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #4 (OF 5) $3.99

NOV191326 SUPERBABES STARRING FEMFORCE #3 $5.95

JAN201414 SWEET HEART #1 CVR A IAQUINTA (MR) $3.99

JAN201415 SWEET HEART #1 CVR B DIBARI (MR) $3.99

JAN201513 THAT CAN BE ARRANGED MUSLIM LOVE STORY GN $16.99

NOV191826 THE SUNKEN TOWER HC GN $17.99

DEC192054 TRANSFORMERS CLASSIC TV MAGAZINE MANGA HC VOL 01 $24.99

NOV191643 WHISPER OMNIBUS TP VOL 01 $44.99

DEC192197 WONDERLAND GN VOL 05 $12.99



MAGAZINES

DEC191606 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1708 $PI

JAN201816 HEAVY METAL #298 CVR A ESCORZA & VILLAS (MR) $9.99

JAN201817 HEAVY METAL #298 CVR B IPPOLITI (MR) $9.99

JAN201818 HEAVY METAL #298 CVR C COHEN (MR) $9.99



BOOKS

JAN201448 AGATHA H & SIEGE OF MECHANICSBURG GIRL GENIUS NOVEL HC $24.99

NOV191794 ARCHIES RVERDALE ROAD TRIP ACTIVITY BOOK $7.99

JAN201700 ART OF ONWARD HC $40.00

JAN202278 CREST OF THE STARS COLLECTORS ED HC $29.99

JAN201952 DAPHNE AND VELMA NOVEL SC VOL 01 VANISHING GIRL $9.99

JAN201724 DC SUPER HEROES HAVE FEELINGS TOO BOARD BOOK $10.99

JAN201953 DRAGON PRINCE CALLUMS SPELLBOOK SC $9.99

JAN201871 GOLDIE VANCE HOTEL WHODUNIT HC $14.99

JAN202130 GRIMM FAIRY TALES ADULT COLORING BOOK LEGACY $12.99

JAN201840 HARRY POTTER FILM VAULT HC VOL 07 QUIDDITCH & TRIWIZARD TOUR $16.99

JAN201469 LUMBERJANES ILLUS SC NOVEL VOL 03 GOOD EGG $8.99

JAN201698 MARK RYDEN ART OF WHIPPED CREAM HC (RES) $50.00

JAN201699 MIRAGES ART OF LAURENT DURIEUX HC $50.00

NOV192206 NEW GAME GN VOL 08 $13.99

JAN202029 SPIDER MAN VENOM FACTOR OMNIBUS MMPB $14.95

JAN201719 STAR WARS QUEENS SHADOW SC NOVEL $9.99

JAN201927 WHAT IS THE STORY OF BATMAN SC $6.99

JAN201928 WHAT IS THE STORY OF LOONEY TUNES SC $6.99

JAN201888 WORLD OF READING THIS IS BLACK WIDOW SC $4.99



MERCHANDISE

AUG199119 30 MINUTE MISSION 17 EEXM-17 ALTO PURPLE MDL KIT $15.00

DEC198510 ALIENS WV1 ALIEN WARRIOR DUSK REACTION FIGURE $18.00

DEC198511 ALIENS WV1 ALIEN WARRIOR MIDNIGHT REACTION FIGURE $18.00

DEC198512 ALIENS WV1 ALIEN WARRIOR NIGHTFALL REACTION FIGURE $18.00

JUN188056 BATMAN ANIMATED MR FREEZE 1/6 SCALE COLLECTIBLE FIGURE $130.00

JAN202502 BATMAN DECADES #7 2000S BATMAN $24.99

JAN202503 BATMAN DECADES #8 2010S BATMAN $24.99

DEC192363 BATTLESTAR GALACTICA SHIPS MAG #14 BLACKBIRD $60.00

SEP198923 BORDERLANDS 3 FEMALE PSYCHO BANDIT 7IN VINYL FIG $14.95

AUG199125 DBZ SS2 SON GOHAN FIG-RISE STD MDL KIT NEW PKG VER $28.00

AUG199126 DBZ SUPER SAIYAN TRUNKS FIG-RISE MDL KIT NEW PKG VER ( $30.00

NOV198796 DC BATMAN 12IN AF ASST 202001 $9.99

NOV198798 DC BATMAN 2IN MINI FIG BMB DISPLAY $3.99

NOV198799 DC BATMAN 4IN AF ASST 202001 $7.99

NOV198800 DC BATMAN 4IN MEGA GEAR AF ASST 202001 $12.99

NOV198801 DC BATMAN 4IN SCALE BATCYCLE AF SET CS $17.99

NOV198802 DC BATMAN 4IN SCALE BATMOBILE $19.99

NOV198803 DC BATMAN GAUNTLET ROLEPLAY CS $19.99

NOV198804 DC BATMAN ROLEPLAY ASST 202001 $7.99

NOV198805 DC BATMAN UNIVERSE 4IN AF ASST 202001 $7.99

JAN202903 DC HEROES LEGO BATMAN USB BOOK LIGHT $24.99

NOV198807 DC UNIVERSE 12IN AF ASST 202001 $9.99

DEC192368 DOCTOR WHO FIG COLL COMPANION SET #8 1ST DOCTOR BARBARA IAN $34.95

JUL199151 DRAGON BALL STYLING SUPER SAIYAN BROLY RAGE MODE FIG ( $25.00

JUL199152 DRAGON BALL STYLING SUPER SAIYAN ROSE GOKU BLACK ROSE FIG (N $24.00

AUG198579 DRAGON BALL SUPER ADVERGE MOTION 3 10PC MINI FIG DIS ( $9.00

AUG198580 DRAGON BALL SUPER ADVERGE MOTION 3 6PC MINI FIG SET (C $54.00

JUL199122 DRAGONBALL SUPER DRAGON STARS AF ASST KK $22.99

AUG199080 FATE GRAND ORDER ABSOLUTE TWINKLE DOLLY VOL 1 8PC DS ( $10.00

JAN202415 GHOST RIDER MOTORCYCLE CLUB T/S LG $18.98

JAN202414 GHOST RIDER MOTORCYCLE CLUB T/S MED $18.98

JAN202413 GHOST RIDER MOTORCYCLE CLUB T/S SM $18.98

JAN202416 GHOST RIDER MOTORCYCLE CLUB T/S XL $18.98

JAN202417 GHOST RIDER MOTORCYCLE CLUB T/S XXL $20.98

AUG199131 GUNDAM BUILD DIVERS 14 NEW ITEM A 1/144 HGBD MDL KIT ( $27.00

AUG199133 GUNDAM BUILD DIVERS 15 SELTSAM ARMS 1/144 HGBD MDL KIT $10.00

JAN202500 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION CREDENCE $19.95

JAN202496 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION DEMIGUISE $19.95

JAN202499 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION LETA LESTRANGE $19.95

JAN202501 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION NAGINI MALEDICTUS $19.95

JAN202498 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION SERAPHINA PICQUERY $19.95

JAN202497 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION THESEUS SCAMANDER $19.95

OCT192530 JAY & SILENT BOB SELECT REBOOT FIGURE ASST $29.99

AUG192720 LEGENDS IN 3D MOVIE PENNYWISE 1/2 SCALE BUST $150.00

JAN202980 LEGO STAR WARS NABOO FIGHTER NOTEBOOK AND PEN RECRUIT BAG (N $19.99

JAN202979 LEGO STAR WARS PODERACER NOTEBOOK AND PEN RECRUIT BAG $19.99

JAN202981 LEGO STAR WARS TIE FIGHTER NOTEBOOK AND PEN RECRUIT BAG (NET $19.99

AUG199139 LITTLE BATTLERS EXP 03 HYPER FUNCTION ODIN LBX MDL KIT $40.00

OCT192544 MARVEL ANIMATED BLACK PANTHER STATUE $39.99

AUG192735 MARVEL ANIMATED THANOS STATUE $59.99

JAN202420 MARVEL COMICS 80 YEARS T/S LG $18.98

JAN202419 MARVEL COMICS 80 YEARS T/S MED $18.98

JAN202418 MARVEL COMICS 80 YEARS T/S SM $18.98

JAN202421 MARVEL COMICS 80 YEARS T/S XL $18.98

JAN202422 MARVEL COMICS 80 YEARS T/S XXL $20.98

AUG199211 MARVEL LEGENDS STAN LEE 6IN AF CS $24.99

OCT192545 MARVEL PREMIER COLLECTION MILES MORALES STATUE $150.00

AUG192734 MARVEL SELECT SPIDER-MAN VIDEO GAME PS4 AF $29.99

DEC198635 MARVEL SPIDER-MAN METALLIC WEB POSE BUST BANK $19.99

JUL198829 MARVEL X-MEN CYCLOPS Q-FIG DIORAMA FIGURE $19.95

DEC198029 MAZINGER Z 45TH ANNIVERSARY BLACK MAZINGER MDL KIT $50.00

NOV198133 MY HERO ACADEMIA 3-1/2IN MINI FIG BMB 24CT DIS $7.99

NOV193000 PATHFINDER LOST OMENS GODS & MAGIC HC (P2) $34.99

AUG198675 POP ANIMATION NARUTO GAARA VIN FIG $10.99

AUG198676 POP ANIMATION NARUTO LADY TSUNADE VIN FIG $10.99

AUG198677 POP ANIMATION NARUTO OROCHIMARU VIN FIG $10.99

AUG198678 POP ANIMATION NARUTO RUNNING VIN FIG $10.99

AUG198705 POP GAMES POKEMON S2 EVEE VIN FIG $10.99

AUG198779 POP ROCKS ICE CUBE VIN FIG $10.99

NOV198721 POWER RANGERS LIGHTNING 6IN AF ASST 202001 $19.99

SEP198392 ROBOTECH 1/72 SCALE VF-1J MAX & MIRIYA DIECAST GIFT SET (NET $220.00

AUG199154 SAKURA WARS KOBU-KAI ICHIRO OGAMI HG 1/20 MDL KIT $42.00

SEP198076 SEN-TI-NEL X BOARD FIGURE DISPLAY STAND $13.00

APR198252 SPONGEBOB SQUAREPANTS DISSECTED VINYL FIGURE $150.00

NOV192353 STAR TREK BUST COLL #9 SARU $29.95

NOV192357 STAR TREK STARSHIPS FIG MAG #167 AXANAR CARGO SHIP $24.95

NOV192358 STAR TREK STARSHIPS FIG MAG #168 SULIBAN CARGO SHIP $24.95

NOV192359 STAR TREK STARSHIPS FIG MAG #169 KES SHUTTLE $24.95

OCT192567 STAR TREK STARSHIPS SPECIAL #17 DEEP SPACE NINE $75.00

OCT198948 STORM COLL MORTAL KOMBAT SUB-ZERO 1/12 AF $75.00

SEP198891 STORM COLL NEW JAPAN PRO JYUSHIN THUNDER LIGER 1/12 AF $60.00

AUG198644 STORM COLLECTIBLES KING OF FIGHTERS TERRY BOGARD 1/12 AF (NE $95.00

JUL198045 STREET FIGHTER M BISON S.H.FIGUARTS AF $70.00

JAN202958 SUPERNATURAL SPIRAL NOTEBOOK $14.99

OCT199016 SW BLACK SERIES 6IN AF ASST 202003 $19.99

JUN198623 TMNT TURTLES IN TIME 7IN ACTION FIGURE ASST $26.99

SEP193027 TOON TUMBLERS HARRY POTTER HOGWARTS CREST PINT GLASS $10.99

AUG198852 TOPPS 2020 HERITAGE BASEBALL T/C BOX $3.99

DEC198515 TOXIC CRUSADERS DR KILLEMOFF REACTION FIGURE $18.00

DEC198516 TOXIC CRUSADERS HEADBANGER REACTION FIGURE $18.00

DEC198517 TOXIC CRUSADERS JUNKYARD REACTION FIGURE $18.00

DEC198518 TOXIC CRUSADERS MAJOR DISASTER REACTION FIGURE $18.00

DEC198519 TOXIC CRUSADERS RADIATION RANGER REACTION FIGURE $18.00

DEC198520 TOXIC CRUSADERS TOXIE REACTION FIGURE $18.00

SEP198079 TRANSFORMERS DEVASTATOR FURAI MDL KIT $90.00

JUL199063 ULTRAMAN TAIGA & ULTRA HEROES ULTRAMAN TAIGA ICHIBAN FIG (NE $55.00

DEC198401 VINYL SODA AD ICON FRANKENBERRY VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198403 VINYL SODA CRUSADER RABBIT VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198405 VINYL SODA DC ROBIN VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198409 VINYL SODA GREEN HORNET GREEN HORNET VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198411 VINYL SODA HANNA BARBERA GRAPE APE VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198412 VINYL SODA HANNA BARBERA HUCKLEBERRY HOUND VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198413 VINYL SODA HANNA BARBERA JABBERJAW VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198416 VINYL SODA MOTU SKELETOR VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198418 VINYL SODA THUNDERCATS MUMM-RA VINYL FIG W/CHASE $11.99

JAN201997 WIZARDS & SPELLS YOUNG ADVENTURERS GUIDE D&D HC $12.99







