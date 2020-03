Comics / Comics News

General Comics On-Sale 03/04/2020

COMICS & GRAPHIC NOVELS

NOV191850 2000 AD PROG PACK JANUARY 2020 $7.99

SEP191361 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR A YOUNG (MR) $4.99

SEP191362 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR B YOUNG RISQUE (MR) $4.99

SEP191363 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR C BAUGH (MR) $4.99

SEP191364 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR D BAUGH RISQUE (MR) $4.99

SEP191365 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR E GRANSAULL (MR) $4.99

SEP191366 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR F GRANSAULL RISQUE (MR) $4.99

DEC191319 ARGUS #1 $3.99

DEC192035 ARIA MANGA MASTERPIECE OMNIBUS GN VOL 05 $24.99

DEC192181 ARIFURETA I HEART ISEKAI GN VOL 02 (MR) $12.99

JAN201938 ASTER & ACCIDENTAL MAGIC HC GN $20.99

JAN201937 ASTER & ACCIDENTAL MAGIC SC GN $12.99

JAN202339 BAKEMONOGATARI GN VOL 03 $12.95

JAN201874 BATTLECATS TALES OF VALDERIA #2 (OF 4) $3.99

JAN201459 BIG NATE BLOW THE ROOF OFF TP $11.99

JAN201443 BILLIONAIRE ISLAND #1 (OF 4) CVR A PUGH (MR) $3.99

JAN201444 BILLIONAIRE ISLAND #1 (OF 4) CVR B GUERRA (MR) $3.99

OCT192033 BILLYS BOOTS HC (RES) $22.99

DEC191753 BREATHERS #2 CVR A MADSON $7.99

DEC191754 BREATHERS #2 CVR B MADSON $7.99

NOV191393 CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 CVR A MESARCIA MAIN $3.99

NOV191394 CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 CVR B WOLFER $4.99

NOV191395 CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 CVR C PULP LTD ED $9.99

AUG191435 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR A JASON METCALF (MR) $3.99

AUG191436 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR B MIRKA ANDOLFO. (MR) $3.99

AUG191437 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR C ED BENES (MR) $3.99

AUG191438 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR D PIERRE ALARY (MR) $3.99

JAN201715 COSMIC COMMANDOS SC GN $9.99

NOV191681 DF ANT MAN #1 SGN STAN LEE $799.99

NOV191685 DF SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 SGN HALLUM $29.99

JAN202015 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 CVR A HALLION $3.99

JAN202016 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 CVR B PHOTO $3.99

JAN202017 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 CVR C PEPOY $3.99

JAN201898 DRYAD #1 CVR A OLEKSAK $3.99

JAN201899 DRYAD #1 CVR B STAPLES $3.99

JAN201509 EVERYTHING IS BEAUTIFUL & IM NOT AFRAID SC $14.99

DEC191615 FAMILIAR FACE HC $21.95

JAN201813 FIRE NEVER GOES OUT MEMOIR IN PICTURES HC GN $19.99

DEC192185 GAL GOHAN GN VOL 02 (MR) $12.99

DEC192186 GIGANT GN VOL 01 (MR) $13.99

NOV191719 GOBLIN GIRL HC (MR) $24.99

DEC191352 GOON #9 CVR A POWELL $3.99

DEC191353 GOON #9 PARSON CARDSTOCK VAR CVR $5.99

JAN201875 HELLFIGHTER QUIN #1 $3.99

DEC191589 IAN GN VOL 04 METANOIA $11.95

OCT191938 JOHNNY HAZARD SUNDAYS ARCHIVE 1944-1946 FULL SIZE TABLOID HC $80.00

JAN201433 JOIN THE FUTURE #1 CVR A KOWALSKI $4.99

JAN201943 JUDGE DREDD MECHANISMO TP MACHINE LAW $13.99

OCT191479 KILLSWITCH #3 (MR) $3.99

JAN201441 KNIGHTS TEMPORAL TP VOL 01 $16.99

JAN202275 MARGINAL OPERATION GN $14.99

NOV191696 MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #3 (OF 3) CVR A WHITING $3.99

NOV191697 MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #3 (OF 3) CVR B RICHARD $3.99

DEC191977 MONEY SHOT #5 (MR) $3.99

JAN201717 MONSTER MAYHEM TP $9.99

DEC192123 MONTHLY GIRLS NOZAKI KUN GN VOL 11 $13.00

JAN201511 MUTTS TREASURY TP HOT DOGS HOT CATS $19.99

MAR191540 NOBODY IS IN CONTROL #4 (OF 4) (MR) $3.99

DEC192192 PENGUINDRUM GN VOL 02 $12.99

NOV191784 PINK LEMONADE #2 CVR A NICK CAGNETTI $4.99

NOV191785 PINK LEMONADE #2 CVR B RICH TOMMASO $4.99

DEC191982 PLOT TP $17.99

DEC192172 PRINCE BARI GN VOL 03 $12.99

DEC192173 PRINCE BARI GN VOL 04 $12.99

NOV191827 PRINCESS PRINCESS EVER AFTER SC GN $9.99

JAN202121 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR A JOHNSON $3.99

JAN202122 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR B COCCOLO $3.99

JAN202123 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR C ROYLE $3.99

JAN202124 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR D MUHR $3.99

NOV191995 RELICS OF YOUTH TP COMPLETE $14.99

NOV191821 RICK AND MORTY VS D & D TP VOL 02 PAINSCAPE $19.99

JAN201968 RUNNERS TP VOL 01 BAD GOODS COLOR ED $19.95

JAN201969 RUNNERS TP VOL 02 BIG SNOW JOB $19.95

JAN202012 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 CVR A ZHANG $4.99

JAN202013 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 CVR B PHOTO $4.99

JAN202014 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 CVR C JAY $4.99

DEC192037 STILL SICK MANGA GN VOL 02 $12.99

DEC191512 TRANSFERENCE TP (MR) $19.99

DEC191590 TRENT GN VOL 05 VALLEY OF FEAR $11.95

NOV191342 TWIN WORLDS #1 CVR A $3.99

NOV191343 TWIN WORLDS #1 CVR B $3.99

NOV191457 V CARD #2 (OF 4) $3.99

DEC191434 VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 CVR A MOK $3.99

DEC191435 VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 CVR B GORHAM $3.99

DEC191436 VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 CVR C SMALLWOOD $3.99

JAN201514 WAR AND PEAS FUNNY COMICS FOR DIRTY LOVERS SC $14.99

JAN201526 WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #97 $7.99

NOV191360 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR A MACCAGNI (MR) $4.99

NOV191361 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR) $4.99

NOV191362 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR C MCCOMB (MR) $4.99

NOV191363 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR D MCCOMB RISQUE (MR) $4.99

NOV191364 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR E SERRATO (MR) $4.99

NOV191365 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR F SERRATO RISQUE (MR) $4.99



MAGAZINES

DEC191597 CINEFEX #169 $15.00

DEC191605 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1707 $PI



BOOKS

JAN202276 ARCHDEMONS DILEMMA HOW LOVE ELF BRIDE LIGHT NOVEL SC VOL 04 $14.99

JAN202027 CURSED ANTHOLOGY OF DARK FAIRY TALES MMPB $14.95

NOV191768 DARK SHADOWS PAPERBACK LIBRARY NOVEL VOL 01 DARK SHADOWS $14.99

DEC191734 DARK SHADOWS PAPERBACK LIBRARY NOVEL VOL 02 VICTORIA WINTERS $14.99

JAN201936 DC SUPER HERO GIRLS FIERCE COMPETITION (RES) $6.99

JAN202279 HOW NOT TO SUMMON DEMON LORD LIGHT NOVEL SC VOL 07 (RES) $14.99

JAN202280 INFINITE DENDROGRAM LIGHT NOVEL SC VOL 05 $14.99

DEC192106 MAGICAL GIRL RAISING PROJECT LIGHT NOVEL SC VOL 08 ACES $15.00

JAN202055 MS MARVELS AMERICA NO NORMAL SC $30.00

JAN201547 MY BEST FRIEND PICTUREBOOK HC $17.99

DEC192201 NEON GENESIS EVANGELION ANIMA LIGHT NOVEL SC VOL 02 $13.99

JAN201842 STAR TREK KIRK FU MANUAL HC $14.99

JAN201761 SUPERMAN DAWNBREAKER SC NOVEL $11.99

JAN201807 TROLLS WORLD TOUR BIG GOLDEN BOOK $10.99

JAN201806 TROLLS WORLD TOUR LITTLE GOLDEN BOOK $4.99

DEC191945 WITH GREAT POWER COMES GREAT PEDAGOGY SC $30.00



MERCHANDISE

JUN199054 BLACK CLOVER DXF ASTA FIG VER 1 $24.99

JUN199055 BLACK CLOVER DXF ASTA FIG VER 2 $24.99

JUN198067 BRITTO SNOW WHITE 8IN FIGURE $75.00

JAN202946 CAPTAIN MARVEL GOOSE MELAMINE PLATE 4PC SET $11.99

JUL199027 CARDCAPTOR SAKURA CLEAR CARD SAKURA VOL 2 Q-POSKET $24.99

OCT192536 DC COMICS GALLERY ROBIN PVC STATUE $49.99

MAY198907 DISNEY BRITTO LION KING GROUP 5.8IN FIGURINE $75.00

JAN202908 DISNEY MICKEY & MINNIE HEADS SALT & PEPPER SHAKER 2PC SET (C $14.99

JAN202909 DISNEY MICKEY & MINNIE SKETCH ART OVEN MITT 2PK $19.99

JAN202910 DISNEY MICKEY & MINNIE SKETCH ART RUFFLED APRON $11.99

AUG192721 DISNEY SELECT CLASSIC FIGURE ASST $29.99

NOV191579 DR WHO BLOOD ON SANTAS CLAWS & OTHER STORIES AUDIO CD SET (C $24.99

JUL199059 DRAGON BALL EX SAIYAN SSGSS GOGETA ULTRA INST ICHIBAN FIG (N $45.00

JUL199060 DRAGON BALL EX SAIYAN SSGSS VEGITO ULTRA INST ICHIBAN FIG (N $45.00

JUL199061 DRAGON BALL EXTREME SAIYAN GOGETA ULTRA INST ICHIBAN FIG (NE $45.00

JUL199062 DRAGON BALL EXTREME SAIYAN SON GOKU ULTRA INST ICHIBAN FIG ( $45.00

JUN199066 DRAGON BALL SUPER VEGITO FINAL KAMEHAMEHA V1 FIG $24.99

JUN199067 DRAGON BALL SUPER VEGITO FINAL KAMEHAMEHA V4 FIG $24.99

JUN199068 DRAGON BALL SUPER VEGITO FINAL KAMEHAMEHA V6 FIG $24.99

DEC198220 FORTNITE OMEGA EARLY GAME SURVIVAL KIT 4IN AF $19.99

DEC198221 FORTNITE SOLO MODE DARK BOMBER 4IN AF $12.99

JAN202962 GLITTER GALAXY PINK JOURNAL W/LOCK $9.99

JAN203012 GLOOMY GRAVES CARD GAME $20.00

JAN202922 HARRY POTTER AMORENTIA POTION STD 110Z MUG $7.99

JAN202924 HARRY POTTER DEATHLY HALLOWS SYMBOL FIGURAL STORAGE JAR $9.99

JAN202925 HARRY POTTER PHOENIX BLUE JOURNAL & PEN $14.99

JAN202927 HARRY POTTER SEEKER JOURNAL & FIREBOLT PEN $14.99

JUN198070 HARRY POTTER SNAPE FIGURE $75.00

JUN198762 HELLRAISER PINHEAD ULTIMATE 7IN AF $35.99

JUN199052 IRON GIANT BATTLE MODE VERSION DIECAST 1/12 SCALE AF ( $110.00

JAN202906 JUSTICE LEAGUE WONDER WOMAN HEAT REVEAL 110Z MUG $9.99

MAY198781 KILL LA KILL MAKO MANKANSHOKU FIGMA AF $99.99

NOV198438 KINGDOM HEARTS SERIES4 3D FOAM BAG CLIP 24PCS BMB DS $5.99

JUL199043 LOVE LIVE EXQ NICO YAZAWA FIG $24.99

JAN202947 MARVEL AVENGERS ICONS TUMBLER W/STRAW $9.99

OCT192543 MARVEL GALLERY COMIC JUBILEE PVC FIGURE $49.99

JUL192672 MARVEL MILESTONES GHOST RIDER COMIC STATUE $299.99

FEB198773 MARVEL VENOM Q-FIG DIORAMA FIGURE $19.95

JUL199044 MEGA MAN GRANDISTA FIG $41.99

JUN198772 MONSTER HUNTER CFB STANDARD MODEL 6PC BMB DIS VER 15 $13.99

SEP198419 MTG TCG UNSANCTIONED $PI

JUL199045 MY HERO ACADEMIA BANPRESTO WORLD COLOSSEUM V6 TENSEI IIDA (C $24.99

JUL198168 MY HERO ACADEMIA FIGHTING HEROES EIJIRO ICHIBAN FIG (C $36.00

JUL198169 MY HERO ACADEMIA FIGHTING HEROES IZUKU MIDORIYA ICHIBAN FIG $36.00

JUL198170 MY HERO ACADEMIA FIGHTING HEROES KATSUKI BAKUGO ICHIBAN FIG $36.00

JUL198171 MY HERO ACADEMIA FIGHTING HEROES SHOTO TODOROKI ICHIBAN FIG $36.00

DEC192297 NARUTO ICHIRAKU RAMEN SHOP BLACK T/S LG $18.99

DEC192296 NARUTO ICHIRAKU RAMEN SHOP BLACK T/S MED $18.99

DEC192295 NARUTO ICHIRAKU RAMEN SHOP BLACK T/S SM $18.99

JUN198899 NARUTO SHIPPUDEN SHIKAMARU NARA NENDOROID AF $64.99

JAN202918 NBX JACK SKELLINGTON PATCHED PLAID STONEWARE TUMBLER $11.99

JUL198288 NENDOROID DOLL BOY ARCHETYPE AF ALMOND MILK COLOR VER $24.99

JUL198290 NENDOROID DOLL CUSTOMIZABLE HEAD PARTS SET ALMOND MILK VER ( $14.99

JUL198291 NENDOROID DOLL GIRL ARCHETYPE AF ALMOND MILK COLOR VER $24.99

JUN199089 ONE PIECE KING OF ARTIST WANO COUNTRY MONKEY D LUFFY FIG $24.99

JUL198172 ONE PIECE PROFESSIONALS ACE ICHIBAN FIG $36.00

JUL198173 ONE PIECE PROFESSIONALS LUFFY ICHIBAN FIG $36.00

JUL198174 ONE PIECE PROFESSIONALS SABO ICHIBAN FIG $36.00

JUL198175 ONE PIECE PROFESSIONALS SANJI ICHIBAN FIG $36.00

JUL198176 ONE PIECE PROFESSIONALS ZORO ICHIBAN FIG $36.00

JAN198006 OVERWATCH MERCY FIGMA AF $114.99

JUL198840 PAC-MAN CABLE MASCOTS 6PC DS $4.99

MAR198472 PERSONA 5 FUTABA SAKURA FIGMA AF $94.99

JUN198179 POP ANIMATION DRAGON PRINCE AZYMONDIAS VIN FIG $10.99

AUG198728 POP MARVEL BLACK WIDOW RED GUARDIAN VINYL FIGURE $10.99

AUG198727 POP MARVEL BLACK WIDOW TASKMASTER W/ BOW VINYL FIGURE $10.99

AUG198729 POP MARVEL BLACK WIDOW YELENA VINYL FIGURE $10.99

SEP188640 PUELLA MAGI MADOKA MAGICA THE MOVIE KYOKO SAKURA 1/8 PVC FIG $139.99

AUG198588 RAGE AGAINST THE MACHINE PVC MINI FIG SET $119.99

NOV191580 ROBOTS FROM WORLD OF DOCTOR WHO AUDIO CD SET $41.99

AUG198589 SEX PISTOLS PVC MINI FIG SET $119.99

AUG198527 SIMPLE STAND FOR FIGS & MODELS 3PC SET $14.99

MAY198917 SLAYERS NAGA THE SERPENT NENDOROID AF $74.99

NOV198744 SONIC MOVIE BABY SONIC 8IN PLUSH CS $10.99

NOV198745 SONIC MOVIE SPIN DASH SONIC SET CS $29.99

NOV198746 SONIC MOVIE TALKING SONIC 13IN PLUSH CS $20.99

JUN199092 SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG EXQ ASUNA FIG UNIFORM VER $24.99

JUN199093 SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG EXQ YUUKI V4 FIG $24.99

NOV198441 TROLLS WORLD TOUR 3D FOAM BAG CLIP 24PCS BMB DS $5.99

JUL189060 UTAU KASANE TETO 1/7 PVC FIG YOSHIWARA LAMENT VER $239.99







