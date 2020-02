Comics / Comics News

General Comics On-Sale 02/26/2020

By Leroy Douresseaux



List may change if some items already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

DEC192113 AFTER SCHOOL BITCHCRAFT GN VOL 01 (MR) $13.00

DEC191874 ALL ACTION CLASSICS ODYSSEY GN $9.95

DEC191875 ALL ACTION CLASSICS TOM SAWYER GN $9.95

DEC191865 APOCALYPSE GIRL #2 (OF 6) $3.99

DEC191839 BATTLE STATIONS TP $19.99

NOV191648 BECOMING HORSES GN $22.95

DEC191446 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #281 $7.99

NOV191430 BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR A CALZADA MAIN ( $3.99

NOV191431 BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR B BONK GRAVESIDE $4.99

NOV191432 BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR C CALZADA RISQUE $9.99

DEC191382 BEWARE WITCHS SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 AM RACY CVR (MR) $9.99

JAN202200 BLACK CLOVER GN VOL 20 $9.99

DEC191974 BLACK STARS ABOVE #4 (MR) $3.99

DEC192204 BLOOD ON TRACKS GN VOL 01 (MR) $12.95

DEC191884 CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #4 (MR) $3.99

OCT191569 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR A MASSEY (MR) $3.99

OCT191570 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR B MASSY NUDE CVR (MR) $PI

OCT191571 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR C MASSEY NUDE CVR (MR) $PI

OCT191572 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR D ROOT NUDE CVR (MR) $PI

OCT191573 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR E ROOT NUDE CVR (MR) $PI

OCT191574 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR F KRABBY THE ARTIST CVR $PI

OCT191575 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR G SALAZA CVR (MR) $PI

DEC191810 CHLOE AND CARTOON GN VOL 01 $8.99

DEC191861 CLASSIC PULP DETECTIVES ONE SHOT $4.00

DEC191862 COMPLETE SHAMNIBUS TP $17.99

DEC191989 CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR A COLAPIETRO $4.99

DEC191990 CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR B VITORINO $4.99

DEC191991 CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR C BLANK SKETCH $10.00

DEC191438 COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR A YARDLEY $3.99

DEC191439 COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR B GALVAN $3.99

DEC191440 COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR C HERNANDEZ $3.99

DEC191975 CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #5 $3.99

JAN202215 D GRAY MAN GN VOL 26 $9.99

OCT191951 D WARD #2 CVR A ALEX SMITH (MR) $4.99

OCT191952 D WARD #2 CVR B PARKER (MR) $4.99

OCT191494 DARK ARK AFTER FLOOD #3 $3.99

JAN202226 DAYTIME SHOOTING STAR GN VOL 05 $9.99

DEC191715 DEADLY TEN PRESENTS BRIDE OF HEAD OF FAMILY CVR A CANALES (M $3.99

DEC191716 DEADLY TEN PRESENTS BRIDE OF HEAD OF FAMILY CVR B FOWLER (MR $3.99

JAN202228 DEMON PRINCE OF MOMOCHI HOUSE GN VOL 15 $9.99

JAN202204 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 11 $9.99

NOV191446 DOG EATERS #5 (OF 6) $3.99

JAN202214 DR STONE GN VOL 10 $9.99

JAN202201 DRAGON BALL SUPER GN VOL 08 $9.99

AUG191595 EXCITING COMICS #5 $3.99

DEC191972 FINGER GUNS #1 CVR A FLIP COVER $3.99

DEC191973 FINGER GUNS #1 CVR B $3.99

DEC198621 FINGER GUNS #1 CVR C HICKMAN WRAPAROUND VAR $3.99

NOV192015 GRIMM FAIRY TALES #36 CVR A KROME $3.99

NOV192016 GRIMM FAIRY TALES #36 CVR B VITORINO $3.99

NOV192017 GRIMM FAIRY TALES #36 CVR C REYES $3.99

NOV192018 GRIMM FAIRY TALES #36 CVR D RICHARDSON $3.99

DEC191354 GRUMBLE TP VOL 02 RAISING HELL IN GARDEN STATE $17.99

DEC191288 GUNG HO #3 CVR A KALVACHEV $3.99

DEC191289 GUNG HO #3 CVR B NGU $3.99

DEC191290 GUNG HO #3 CVR C NGUYEN $3.99

DEC191291 GUNG HO #3 CVR D KUMMANT $3.99

JAN202202 HAIKYU GN VOL 37 $9.99

DEC191978 HEATHEN #9 $3.99

DEC192202 HI SCORE GIRL GN VOL 01 $12.99

DEC192166 IN SPECTRE GN VOL 11 $10.99

NOV191962 INAPPROPRIATE HC GN $19.95

DEC191784 INFINITY 8 HC VOL 06 ULTIMATE KNOWLEDGE (MR) $19.99

JAN202216 KAGUYA SAMA LOVE IS WAR GN VOL 13 $9.99

DEC191293 KIDZ #2 CVR A CRISTOBAL $3.99

DEC191294 KIDZ #2 CVR B QUALANO $3.99

DEC191295 KIDZ #2 CVR C JORET $3.99

DEC191296 KIDZ #2 CVR D FERRARI $3.99

JAN202320 KING OF FIGHTERS NEW BEGINNING GN VOL 01 (RES) $12.99

JUL192032 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #271 $5.99

DEC191598 LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) (MR) $4.99

DEC191599 LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) BOUDOIR ED (MR) $4.99

DEC191601 LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) NAUGHTY ED (MR) $40.00

DEC191600 LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) ORTIZ PREMIUM FOIL ED (M $25.00

DEC192167 LAND OF THE LUSTROUS GN VOL 10 $12.99

SEP191425 LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR A SHANOWER $3.99

SEP191426 LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR B PACHECO LAUGH $4.99

SEP191427 LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR C LTD CLASS CARTOON $9.99

JAN201809 LIFE ON EARTH YA GN BOOK 03 DISTANT STARS $11.99

JAN202221 LOVE ME LOVE ME NOT GN VOL 01 $9.99

DEC192168 MAGUS OF LIBRARY GN VOL 03 (RES) $12.99

DEC191298 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR) $3.99

DEC191299 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR B CHATZOUDIS (MR) $3.99

DEC191300 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR C JON LAM (MR) $3.99

DEC191301 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR D ANDOLFO LOCANDINA HOMAGE VA $3.99

DEC191867 MISPLACED #4 $3.99

NOV192030 MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR A COCCOLO $3.99

NOV192031 MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR B RICHARDSON $3.99

NOV192032 MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR C LEARY JR $3.99

NOV192033 MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR D VITORINO $3.99

DEC191864 MONSTROUS BABA YAGA ONE SHOT $3.99

DEC192191 MY STATUS AS ASSASSIN EXCEEDS HERO GN VOL 01 $12.99

DEC191866 OGRES #4 (OF 4) $3.99

JAN202199 ONE PUNCH MAN GN VOL 19 $9.99

JAN201785 PHANTOM TWIN GN $17.99

JAN201786 PHANTOM TWIN HC GN $24.99

AUG192511 PLEASURE & CORRUPTION GN VOL 01 $12.95

OCT192026 PRE CODE CLASSICS OPERATION PERIL HC VOL 02 $51.99

OCT192027 PRE CODE CLASSICS OPERATION PERIL SLIPCASE ED HC $56.99

OCT192024 PRE CODE CLASSICS THE BEYOND HC VOL 02 $45.99

OCT192025 PRE CODE CLASSICS THE BEYOND SLIPCASE ED HC VOL 02 $55.99

DEC191576 PROJECT ICARUS #2 $3.99

JAN202198 PROMISED NEVERLAND GN VOL 14 $9.99

DEC191961 QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR A NAKAYAMA $3.99

DEC191962 QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR B QUINONES $3.99

DEC191963 QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR C BROWN $3.99

DEC191964 QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR E 20 COPY EXTRA VIRGIN $3.99

DEC191794 RICK & MORTY #59 CVR A ELLERBY $3.99

DEC191795 RICK & MORTY #59 CVR B MAZZARELLO $3.99

DEC192011 ROBYN HOOD TP OUTLAW $14.99

DEC191787 RODIN FUGIT AMOR INTIMATE PORTRAIT HC $19.99

DEC192170 SAIYUKI GN VOL 01 $22.99

JAN202197 SAMURAI 8 TALE OF HACHIMARU GN VOL 01 $9.99

DEC191863 SAMURAI GRANDPA TP $14.99

DEC191870 SAVANTS TP $17.99

DEC191868 SEANCE ROOM #3 (OF 4) (MR) $3.99

DEC191347 SECOND COMING TP VOL 01 $19.99

DEC191285 SILVER CEREBUS ONE SHOT $4.00

OCT191959 SISTER POWERS #2 CVR C POWERED UP $4.99

OCT191960 SISTER POWERS #2 CVR D JERRY BENNET $4.99

JAN202222 SNOW WHITE WITH RED HAIR GN VOL 06 $9.99

JAN202196 STAR WARS LEGENDS OF LUKE SKYWALKER GN MANGA (OCT198848) $14.99

DEC191732 STRANGELANDS #6 (MR) $3.99

DEC192171 SWEAT AND SOAP GN VOL 01 (MR) $12.99

SEP192011 TANK GIRL TP VOL 02 TANK GIRL FOREVER (MR) $16.99

NOV191835 THEA STILTON 2IN1 GN VOL 03 $12.99

OCT191999 TO DRINK AND TO EAT HC NEW EDITION (MR) $24.99

DEC191869 TOUCHING EVIL #4 (OF 7) $3.99

DEC191979 VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #2 $3.99

JAN202223 VAMPIRE KNIGHT MEMORIES GN VOL 04 $9.99

DEC191981 WASTED SPACE #14 (MR) $3.99

DEC191513 WE ARE THE DANGER TP VOL 01 (RES) (MR) $17.99

DEC191854 WHITE ASH #2 $3.99

DEC191782 WOLVENHEART #5 $3.99

JAN201743 WOLVERINE #1 ALAN DAVIS SP VAR $29.99



MAGAZINES

DEC191604 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1706 $PI

DEC191745 HORROR HOUND BIGFOOT SPECIAL $5.00

JAN201614 LAAB #4 THIS WAS YOUR LIFE $19.99

NOV191820 NON SPORT UPDATE VOL 31 #1 $5.99

JAN201887 RUE MORGUE MAGAZINE #193 (MR) $9.95



BOOKS

DEC191912 ALIENS PHALANX MMPB $14.95

JAN201692 AMAZING WW II STORIES GN $12.95

OCT192002 DOCTOR WHO TP GROUND ZERO $19.99

DEC191831 MARVEL HEROES VS VILLAINS SPIRALBOUND $10.99

JAN201693 STAR WARS GALACTIC EXPLORERS GUIDE HC $25.00

DEC191607 STRANGER THINGS SC NOVEL DARKNESS EDGE OF TOWN $17.00

JAN201694 ULT SUPERHERO MOVIE GUIDE HC $29.95



MERCHANDISE

JUL198567 2001 A SPACE ODYSSEY SPACE SUIT MAFEX AF ORANGE W/GREEN HELM $89.99

MAR193060 BARGAIN QUEST BOARD GAME $40.00

MAR193061 BARGAIN QUEST BOARD GAME BLACK MARKET EXP $20.00

JUN192387 BATMAN TAS BEWARE THE BATMAN DEATHSTROKE BUST $59.99

AUG192729 BATMAN TAS HARLEY QUINN HARLEQUINADE BUST $59.99

DEC192233 BATWOMAN BY WILLIAMS T/S SM $19.95

AUG193376 CLANK EXPEDITIONS TEMPLE OF THE APE LORDS EXP $20.00

FEB193053 COMA WARD CATACLYSMIC ABOMINATIONS EXP $49.99

FEB193054 COMA WARD MYSTERY GUEST EXP $24.99

MAY198922 COWBOY BEBOP SPIKE SPIEGEL 1ST GIG PVC FIG $239.99

JUL199148 DARK CRYSTAL BAFFI THE FIZZGIG 1/6 SCALE POLYSTONE STATUE (C $49.00

JUL199138 DARK CRYSTAL HUP THE PODLING 1/6 SCALE POLYSTONE STATUE $99.00

JUL199139 DARK CRYSTAL RIAN THE GELFLING 1/6 SCALE POLYSTONE STATUE (C $129.00

NOV198806 DC BATMAN VOICE CHANGE MASK ROLEPLAY $29.99

DEC198213 DC COMICS COUTURE DE FORCE CATWOMAN 8.27IN FIGURINE $80.00

DEC198214 DC COMICS COUTURE DE FORCE HARLEY QUINN 7.7IN FIGURINE $80.00

DEC198215 DC COMICS COUTURE DE FORCE SUPERGIRL 9.4IN FIGURINE $65.00

DEC198216 DC COMICS COUTURE DE FORCE WONDER WOMAN 8.27IN FIGURINE $80.00

JAN202904 DC HEROES DARK KNIGHT METAL 36PC MAGNET ASST $3.99

OCT198346 DISNEY SHOWCASE FROZEN 2 ANNA 8.3IN STATUE $80.00

OCT198347 DISNEY SHOWCASE FROZEN 2 ELSA 8.3IN STATUE $80.00

NOV198783 DISNEY WINNIE THE POOH 3D FOAM BAG CLIP 24PCS BMB DS $5.99

JAN202919 DREAMS OF GAIA TAROT DECK POCKET EDITION $23.95

SEP198427 ELDER SCROLLS ALDUIN DLX AF BOX SET CS $24.99

JAN198636 FANTASTIC BEASTS NEWT SCAMANDER MAFEX AF $144.99

JAN202928 FANTASTIC BEASTS NIFFLER DELUXE PLUSH POUCH LANYARD $12.99

NOV192913 FIGPIN MINI DRAGONBALL SUPER GOTEN PIN $7.99

JUL198655 FIGPIN MINI MARVEL DEADPOOL 50S PIN $7.99

OCT192563 FORTNITE SKULLY 7IN PREMIUM AF CS $24.99

OCT192564 FORTNITE VENDETTA 7IN PREMIUM AF CS $24.99

OCT192533 GODZILLA 1962 GODZILLA VINIMATE $9.99

OCT192532 GODZILLA BURNING GODZILLA VINIMATE $9.99

OCT192534 GODZILLA RODAN VINIMATE $9.99

MAR193066 GREEN AND BLUE TRANSLUCENT SIRIUS DICE SET $15.99

AUG199130 GUNDAM BUILD DIVERS 13 NEW MOBILE SUIT 1/144 HGBD MDL KIT (N $24.00

JUN198068 HARRY POTTER DUMBLEDORE FIGURE $75.00

JUN198069 HARRY POTTER MCGONAGALL FIGURE $75.00

JAN202932 HELLBOY BPRD 3PK LTD ED ENAMEL PIN 4PC ASST $25.00

JAN202933 HELLBOY HELLBOY & ABE SAPIEN 2PK LTD ED ENAMEL PIN 4PC ASST $20.00

JAN202930 HELLBOY LTD ED ENAMEL PIN 10PC ASST $10.00

JAN202412 IT SUBLIMATED SNAPBACK CAP $24.99

JAN202984 KIKIS DELIVERY SERVICE JIJI PLUSH JOURNAL $16.95

JAN202985 KIKIS DELIVERY SERVICE JOURNAL $12.95

AUG199140 LITTLE BATTLERS EXPERIENCE 15 XENON LBX MDL KIT $15.00

NOV192293 MARVEL COMICS LOGO PX NEO FLEXFIT CAP $27.99

JAN202948 MARVEL COMICS ZOMBIES 144PC BUTTON DIS $0.99

JAN202949 MARVEL COMICS ZOMBIES 48PC MAGNET ASST $3.49

JUN192392 MARVEL PREMIER CARNAGE STATUE $199.99

JAN202920 MAUSOLEA ORACLE OF SOULS CARD DECK $19.95

AUG198105 MINI EPICS APEX LEGENDS BANGALORE VINYL FIG $29.99

AUG198106 MINI EPICS APEX LEGENDS BLOODHOUND VINYL FIG $29.99

AUG198107 MINI EPICS APEX LEGENDS MIRAGE VINYL FIG $29.99

MAY198687 MISS MINDY DISNEY 99 DALMATIANS CRUELLA VINYL FIGURE $30.00

MAY198688 MISS MINDY DISNEY QUEEN OF HEARTS VINYL FIGURE $30.00

MAY198690 MISS MINDY DISNEY SNOW WHITE EVIL QUEEN VINYL FIGURE $30.00

MAY198691 MISS MINDY NBX OOGIE BOOGIE VINYL FIGURE $30.00

AUG199143 MOBILE SUIT GUNDAM 14 MS-06S ZAKU II SDCS MDL KIT $10.00

DEC192957 MONOPOLY BEETLEJUICE BOARD GAME $39.95

DEC192959 MONOPOLY DISNEY LILO & STITCH BOARD GAME $39.95

NOV198724 MONSTARZ CREEPSHOW THE CRATE 3-3/4IN RETRO AF $29.99

NOV198725 MONSTARZ GHOST PAPA EMERITUS II MINI STATUE $39.99

AUG199144 MSG 05 CROSS SILHOUETTE FRAME GREEN SDCS MDL KIT $8.00

AUG199145 MSG 06 CROSS SILHOUETTE FRAME RED SDCS MDL KIT $8.00

AUG199146 MSG 07 SILHOUETTE BOOSTER GREEN SDCS MDL KIT $8.00

AUG199147 MSG 08 SILHOUETTE BOOSTER RED SDCS MDL KIT $8.00

JAN202428 MY HERO ACADEMIA FLEX FIT HAT $24.99

JUN199085 MY HERO ACADEMIA WORLD COLLECTIBLE 12PC BMB FIG ASST V5 $9.99

JAN202986 MY NEIGHBOR TOTORO 10PC POP-UP STATIONERY SET $14.95

JAN202987 MY NEIGHBOR TOTORO 30PC POSTCARD SET $12.95

JAN202988 MY NEIGHBOR TOTORO JOURNAL $12.95

AUG198659 MYSTERY MINIS VENOM 12PC BMB DISP $7.99

AUG193193 NARUTO ROLL TOP INSULATED LUNCH BAG $27.99

JAN202429 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS BEANIE & SCARF COMBO $39.99

MAR198608 NIGHTMARE ON ELM STREET FREDDY KRUEGER Q-FIG FIGURE $19.95

DEC192948 PATHFINDER ADV PATH EXTINCTION CURSE (P2) VOL 02 $24.99

DEC192950 PATHFINDER ADVENTURE GEAR DECK (P2) $22.99

NOV192998 PATHFINDER GAMEMASTERY GUIDE HC (P2) $49.99

NOV192999 PATHFINDER GAMEMASTERY GUIDE HC SP ED (P2) $69.99

DEC192952 PATHFINDER RPG RISE RUNELORDS ANNIVERSARY POCKET ED $29.99

SEP198764 POCKET POP AD ICONS CAPN CRUNCH FIG KEYCHAIN $5.99

SEP198765 POCKET POP AD ICONS LUCKY LEPRECHAUN FIG KEYCHAIN $5.99

OCT198433 POCKET POP AD ICONS TONY THE TIGER FIG KEYCHAIN $5.99

OCT198434 POCKET POP AD ICONS TOUCAN SAM FIG KEYCHAIN $5.99

SEP198766 POCKET POP AD ICONS TRIX RABBIT FIG KEYCHAIN $5.99

MAY198522 POCKET POP FORTNITE FISHSTICK FIG KEYCHAIN $5.99

MAY198523 POCKET POP FORTNITE FROZEN RAVEN FIG KEYCHAIN $5.99

MAY198524 POCKET POP FORTNITE LOOT LLAMA FIG KEYCHAIN $5.99

AUG198661 POCKET POP MARVEL VENOM CAPTAIN AMERICA FIG KEYCHAIN $5.99

AUG198662 POCKET POP MARVEL VENOM GROOT FIG KEYCHAIN $5.99

AUG198663 POCKET POP MARVEL VENOM HULK KEYCHAIN $5.99

AUG198664 POCKET POP MARVEL VENOM IRON MAN FIG KEYCHAIN $5.99

JUL198718 POP ARTISTS LEONARDO DA VINCI VIN FIG $10.99

AUG198688 POP BASKETBALL UNC MICHAEL JORDAN AWAY VIN FIG $10.99

AUG198689 POP BASKETBALL UNC MICHAEL JORDAN WARM UPS VIN FIG $10.99

MAY198550 POP GAMES FORTNITE FROZEN RAVEN VIN FIG $10.99

JUL198749 POP MARVEL 80TH FIRST APPEARANCE SPIDER-MAN VIN FIG $10.99

AUG198724 POP MARVEL BLACK WIDOW (STREET) VINYL FIGURE $10.99

AUG198725 POP MARVEL BLACK WIDOW (WHITE SUIT) VINYL FIGURE $10.99

AUG198726 POP MARVEL BLACK WIDOW TASKMASTER W/ SHIELD VINYL FIGURE $10.99

AUG198730 POP MARVEL VENOM CAPTAIN MARVEL VIN FIG $10.99

AUG198731 POP MARVEL VENOM DOCTOR STRANGE VIN FIG $10.99

AUG198733 POP MARVEL VENOM GROOT VIN FIG $10.99

AUG198734 POP MARVEL VENOM MILES MORALES VIN FIG $10.99

AUG198735 POP MARVEL VENOM PUNISHER S3 VIN FIG $10.99

AUG198759 POP MOVIES A QUIET PLACE MONSTER VINYL FIGURE $10.99

AUG198765 POP MOVIES CINDERELLA FAIRY GODMOTHER VINYL FIGURE $10.99

JUL198751 POP MOVIES DEVIL WEARS PRADA ANDY SACHS VIN FIG $10.99

JUN198251 POP MOVIES IT 2 PENNYWISE MELTDOWN VIN FIG $10.99

JUN198252 POP MOVIES IT 2 PENNYWISE WITHOUT MAKEUP VIN FIG $10.99

JUN198250 POP MOVIES IT 2 SHOP KEEPER STEPHEN KING VIN FIG $10.99

JUL198754 POP MOVIES MAJOR LEAGUE JAKE TAYLOR VIN FIG $10.99

JUL198756 POP MOVIES TROLLS WORLD TOUR BRANCH W/ CHASE VIN FIG $10.99

JUL198758 POP MOVIES TROLLS WORLD TOUR KING TROLLEX VIN FIG $10.99

JUL198757 POP MOVIES TWT HIPHOP GUY DIAMOND DGLT W\ TINY BUDDY VIN FIG $10.99

AUG198769 POP MOVIES WATER BOY BOBBY BOUCHER VIN FIG $10.99

JUL198124 POP PEZ CARE BEARS CHEER BEAR W/GW CHASE $5.99

JUL198125 POP PEZ CARE BEARS FUNSHINE BEAR $5.99

JUL198126 POP PEZ CARE BEARS GOOD LUCK BEAR $5.99

JUL198127 POP PEZ CARE BEARS GRUMPY BEAR $5.99

JUL198128 POP PEZ CARE BEARS SHARE BEAR $5.99

JUL198246 POP ROCKS MARILYN MANSON VINYL FIGURE $10.99

JAN198335 POP ROCKS MIGOS OFFSET VINYL FIGURE $10.99

JAN198336 POP ROCKS MIGOS QUAVO VINYL FIGURE $10.99

JAN198337 POP ROCKS MIGOS TAKEOFF VINYL FIGURE $10.99

JUL198724 POP STAR WARS MANDALORIAN ARMOR VIN FIG $10.99

JUL198788 POP TOWN BATMAN 80TH WAYNE MANOR W/ ALFRED VIN FIG $29.99

JUN198253 POP TOWN IT 2 DEMONIC PENNYWISE W/ FUNHOUSE VIN FIG $29.99

AUG198806 POP TV THE GOOD PLACE ELEANOR SHELLSTROP VIN FIG $10.99

AUG198807 POP TV THE GOOD PLACE JANET VIN FIG $10.99

AUG198809 POP TV THE GOOD PLACE MICHAEL VIN FIG $10.99

JUL192660 PREMIER ROCKETEER STATUE $150.00

JAN200098 PREVIEWS #378 MARCH 2020 $3.99

MAR193064 PURPLE ORANGE CLEAR SIRIUS DICE SET $11.99

JAN198644 REBUILD OF EVANGELION EVA-00 MAFEX AF $144.99

JAN202957 STAR TREK KEYCHAIN 36CT ASST $4.99

SEP192481 STAR WARS DARTH VADER SABER SMOKE T/S LG $19.99

SEP192480 STAR WARS DARTH VADER SABER SMOKE T/S MED $19.99

SEP192479 STAR WARS DARTH VADER SABER SMOKE T/S SM $19.99

SEP192482 STAR WARS DARTH VADER SABER SMOKE T/S XL $19.99

SEP192483 STAR WARS DARTH VADER SABER SMOKE T/S XXL $21.99

DEC192449 STAR WARS PULP HEROES 6PC ASST $10.00

JAN202983 STAR WARS R2-D2 PEWTER KEY RING $8.99

SEP192486 STAR WARS SOLO SMUGGLING CO T/S LG $19.99

SEP192485 STAR WARS SOLO SMUGGLING CO T/S MED $19.99

SEP192484 STAR WARS SOLO SMUGGLING CO T/S SM $19.99

SEP192487 STAR WARS SOLO SMUGGLING CO T/S XL $19.99

SEP192488 STAR WARS SOLO SMUGGLING CO T/S XXL $21.99

JAN202982 STAR WARS X-WING PEWTER KEY RING $8.99

DEC192953 STARFINDER ADV PATH THREEFOLD CONSPIRACY VOL 01 $22.99

JAN202447 STREET FIGHTER SUBLIMATED SNAPBACK CAP $24.99

JAN202989 STUDIO GHIBLI 100PC COLLECTIBLE POSTCARD SET $19.95

JAN202921 TAROT BLACK & GOLD EDITION $35.95

JAN202944 TAROT Z TAROT DECK $26.95

NOV198139 TOKIDOKI UNICORNO 16PC ENAMEL PIN BMB DS $6.00

DEC198399 VINYL SODA AD ICON BOBS BIG BOY VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198400 VINYL SODA AD ICON COUNT CHOCULA VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198404 VINYL SODA DC BATMAN VINYL FIG W/CHASE $11.99

DEC198417 VINYL SODA THUNDERCATS LION-O VINYL FIG W/CHASE $11.99

MAR193070 WHITE CLOUD AND PINK INK SIRIUS DICE SET $9.99







