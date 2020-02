Comics / Comics News

General Comics On-Sale 02/19/2020

By Leroy Douresseaux



This list may change if some items already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

OCT191467 ADVENTURE FINDERS EDGE OF EMPIRE #5 $3.99

DEC191847 ADVENTURES OF BYRON ONE SHOT $3.99

NOV191414 AM ARCHIVES ZORRO 1958 DELL FOUR COLOR #882 $3.99

NOV191415 AM ARCHIVES ZORRO 1958 DELL FOUR COLOR #882 LTD ED TV CVR $9.99

AUG191468 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR A YOUNG (MR) $4.99

AUG191469 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR B YOUNG RISQUE (MR) $4.99

AUG191470 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR C ESPINOSA (MR) $4.99

AUG191471 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR D ESPINOSA RISQUE (MR) $4.99

AUG191472 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR E STANLEY (MR) $4.99

AUG191473 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR F STANLEY RISQUE (MR) $4.99

NOV192193 ANCIENT MAGUS BRIDE GN VOL 12 $12.99

NOV198195 AOC & FRESHMAN FORCE SQUAD #1 2ND PTG $5.99

DEC192205 ARAKAWA UNDER THE BRIDGE GN VOL 07 $17.95

DEC191425 ARCHIE #711 (ARCHIE & KATY KEENE PT 2) CVR A BRAGA $3.99

DEC191426 ARCHIE #711 (ARCHIE & KATY KEENE PT 2) CVR B RENAUD $3.99

DEC191427 ARCHIE #711 (ARCHIE & KATY KEENE PT 2) CVR C WILLIAMS $3.99

DEC191442 ARCHIE 1000 PAGE COMICS JOY TP $14.99

DEC191445 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #307 $7.99

DEC191420 ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR A PARENT $3.99

DEC191421 ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR B ALLRED $3.99

DEC191422 ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR C BOSS $3.99

DEC191423 ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR D EISMA $3.99

DEC191424 ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR E FRANCAVILLA $3.99

OCT192120 ASSASSINS CREED BLOODSTONE HC (MR) $9.99

NOV191390 BARBARA THE BARBARIAN #1 (OF 3) $3.99

NOV191916 BLADE RUNNER 2019 #6 CVR A RIAN HUGHES (MR) $3.99

NOV191917 BLADE RUNNER 2019 #6 CVR B MEAD (MR) $3.99

NOV191918 BLADE RUNNER 2019 #6 CVR C GUINALDO (MR) $3.99

DEC191952 BLOODSHOT (2019) #0 CVR A DE LA TORRE $3.99

DEC191953 BLOODSHOT (2019) #0 CVR B BACHS $3.99

DEC191954 BLOODSHOT (2019) #0 CVR C PORTELA $3.99

DEC192132 CAN AN OTAKU LIKE ME REALLY BE AN IDOL GN (MR) $14.95

DEC191848 CANOPUS #1 $3.99

DEC191808 CAT & CAT GN VOL 01 GIRL MEETS CAT $9.99

DEC191809 CAT & CAT HC VOL 01 GIRL MEETS CAT $14.99

DEC191802 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #5 (OF 7) CVR A SEJIC $3.99

DEC191803 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #5 (OF 7) CVR B SEJIC VIRGIN VAR $3.99

DEC191811 CHLOE AND CARTOON HC GN VOL 01 $13.99

DEC192116 COMBATANTS WILL BE DISPATCHED GN VOL 02 $13.00

NOV191861 CRUCIFIED TP $17.99

NOV191709 DEMENTIA 21 GN VOL 02 (MR) $29.99

DEC192117 DEVIL IS PART TIMER GN VOL 15 $13.00

NOV191688 DF GHOST RIDER #1 SGN SILVER SKETCH HAESER $72.00

MAY191645 DF JIMMY OLSEN #1 SGN LIEBER $29.99

AUG191891 DF JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #1 SGN MAYHEW $39.99

MAY191646 DF LOIS LANE #1 SGN PERKINS $29.99

SEP191728 DF THANKSGIVING TRIFECTA $19.93

DEC191946 DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR A ROCAFORT $3.99

DEC191947 DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR B LEE $3.99

DEC191948 DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR C ALLEN $3.99

DEC191949 DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR D #1-5 PRE-ORDER BUNDLE ED $3.99

DEC191950 DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR E BLANK $3.99

DEC191951 DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR F 25 COPY INCV WRAP TOWE $3.99

NOV191908 DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL TP $16.99

DEC192206 DONT TOY WITH ME MISS NAGATORO GN VOL 02 $12.95

DEC192069 DOWNFALL GN VOL 01 INIO ASANO (MR) $14.99

DEC192063 DRIFTING CLASSROOM HC VOL 02 PERFECT ED UMEZZ $34.99

DEC192161 DRIFTING DRAGONS GN VOL 03 $12.99

NOV198677 DYSASTERS GN $16.99

DEC192162 EDENS ZERO GN VOL 06 $10.99

DEC191350 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #5 (OF 6) (MR) $3.99

DEC192163 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST GN VOL 03 $10.99

DEC191307 FIVE YEARS #8 $3.99

AUG192093 GILLBERT THE LITTLE MERMAN GN VOL 02 CURIOUS MYSTERIOUS $9.99

AUG192094 GILLBERT THE LITTLE MERMAN HC VOL 02 CURIOUS MYSTERIOUS $14.99

DEC192164 GLEIPNIR GN VOL 06 (MR) $12.99

DEC192118 GOBLIN SLAYER BRAND NEW DAY GN VOL 02 (MR) $13.00

DEC191337 GODKILLERS #1 CVR A HAUN $4.99

DEC191316 GOING TO THE CHAPEL TP VOL 01 $14.99

SEP191417 GOON #8 CVR A POWELL $3.99

SEP191418 GOON #8 PARSON CARDSTOCK VAR CVR $5.99

NOV192003 GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR A VITORINO $7.99

NOV192004 GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR B COCCOLO $7.99

NOV192005 GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR C LEARY JR $7.99

NOV192006 GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR D BARRIONUEVO $7.99

NOV192007 GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR E ROYLE $7.99

NOV192008 GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR F GARVEY $7.99

AUG192291 HARDCORE GAMING 101 PRESENTS JAPANESE VIDEO GAME OBSCURITIES $32.95

DEC191976 HEIST HOW TO STEAL A PLANET #4 $3.99

SEP191896 INVADER ZIM #49 CVR A C $3.99

SEP191897 INVADER ZIM #49 CVR B ENGER $3.99

DEC191703 INVESTIGATORS GN VOL 01 $9.99

DEC191885 JOHN CARPENTER TALES SCIENCE FICTION TP SURVIVING NUCL ATK $19.99

NOV192133 KEMONO FRIENDS A LA CARTE GN VOL 02 $13.00

DEC191844 MACHINE GIRL #4 (OF 4) $3.95

DEC191706 MAKER COMICS GN GROW A GARDEN $12.99

DEC191707 MAKER COMICS HC GN GROW A GARDEN $19.99

DEC192097 MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT GN VOL 13 $14.99

NOV192204 MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION GN VOL 10 $12.99

DEC191857 NO ROMANCE IN HELL GN (MR) $5.00

DEC192169 O MAIDENS IN YOUR SAVAGE SEASON GN VOL 06 $12.99

DEC191733 OMNI #5 (RES) (MR) $3.99

DEC191778 OVER THE ROPES #3 (OF 5) $3.99

SEP181830 PHANTOM PRESIDENT KENNEDYS MISSION HC GN $24.99

DEC192125 PHANTOM TALES OF THE NIGHT GN VOL 03 $15.00

DEC198071 PLOT #1 B&W DELUXE EDITION (MR) $5.99

JAN191428 POWERS IN ACTION TP VOL 01 $9.99

SEP191480 RAGS #6 (OF 7) CVR A (MR) $3.99

SEP191481 RAGS #6 (OF 7) CVR B BATTLE BUDDIES VAR (MR) $9.99

SEP191482 RAGS #6 (OF 7) CVR C RICHARD CASE QUEEN OF HILL VAR (MR) $19.99

DEC192099 RAN & GRAY WORLD GN VOL 06 $14.99

DEC192115 RAW HERO GN VOL 01 (MR) $15.00

NOV191864 RED WINTER TP $11.99

DEC191780 SAVAGE BASTARDS #1 $3.99

DEC191980 SERA & ROYAL STARS #6 $3.99

DEC191586 SHAPES #4 $3.99

DEC191781 SHOWS END TP VOL 01 $14.99

DEC191303 SHOWTIME AT APOLLO EPIC TALE HARLEMS LEGENDARY THEATER GN (C $18.99

OCT191957 SISTER POWERS #2 CVR A WYTCH $4.99

OCT191958 SISTER POWERS #2 CVR B WYTCH $4.99

OCT191997 SMALL HOURS MRS FROLLEIN HC COLLECTION $14.99

DEC192045 STRAVAGANZA TP VOL 03 $19.99

NOV191622 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #120 COSPLAYER PHOTO CVR ED (M $19.99

DEC192058 TOKYO GHOUL RE GN VOL 15 $12.99

DEC192130 TRINITY SEVEN 7 MAGICIANS GN VOL 19 (MR) $13.00

DEC192196 ULTRA KAIJU ANTHROPOMORPHIC PROJECT GN VOL 04 (RES) $12.99

DEC192065 URUSEI YATSURA GN VOL 05 $19.99

SEP191373 VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR A YOUNG (MR) $4.99

SEP191374 VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR B YOUNG RISQUE (MR) $4.99

SEP191375 VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR C BAUGH (MR) $4.99

SEP191376 VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR D BAUGH RISQUE (MR) $4.99

SEP191377 VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR E ROD ESPINOSA (MR) $4.99

SEP191378 VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR F ESPINOSA RISQUE (MR) $4.99

DEC191983 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR A COCCOLO $3.99

DEC191984 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR B ROYLE $3.99

DEC191985 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR C GARVEY $3.99

DEC191986 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR D VITORINO $3.99

DEC191987 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR E COLAPIETRO $3.99

DEC191988 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR F BLANK SKETCH $10.00

DEC191968 VISITOR #3 (OF 6) CVR A PINNA $3.99

DEC191969 VISITOR #3 (OF 6) CVR B QUAH $3.99

DEC191970 VISITOR #3 (OF 6) CVR C CAMUNCOLI $3.99

DEC191855 WRETCHES #4 $3.99

OCT192184 X-O MANOWAR (2017) MATT KINDT DLX HC VOL 02 $49.99

SEP191385 ZOMBIE TRAMP TP VOL 18 SEX CLUBS ROCK ROLL (MR) $14.99



MAGAZINES

DEC191603 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1705 $PI

DEC191785 COMICS REVUE PRESENTS FEBRUARY 2020 $19.95

NOV191778 ILLUSTRATION MAGAZINE #67 $15.00

NOV191930 STAR TREK VOYAGER 25TH ANN SPECIAL NEWSTAND ED $12.99

NOV191931 STAR TREK VOYAGER 25TH ANN SPECIAL PX ED $12.99



BOOKS

DEC191610 ART OF MULAN DISNEY EDITION CLASSIC HC $50.00

NOV191464 AUSTIN BRIGGS CONSUMMATE ILLUSTRATOR HC $34.95

NOV192213 CLASSROOM OF ELITE LIGHT NOVEL SC VOL 04 $13.99

NOV191388 DOC SAVAGE WILD ADV SC FRIGHTENED FISH $14.95

DEC192104 KINGDOM HEARTS III 3 THREE LIGHT NOVEL SC VOL 01 $14.00

DEC192105 KONOSUBA EXPLOSION ON WORLD LIGHT NOVEL SC VOL 02 $14.00

NOV192214 REINCARNATED AS A SWORD LIGHT NOVEL SC VOL 04 $13.99

NOV192215 SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD LIGHT NOVEL VOL 04 $13.99

DEC191611 STAR WARS R2-D2 IS LOST HC $10.99

DEC192111 SWORD ART ONLINE ALT GUN GALE LIGHT NOVEL SC VOL 06 $14.00

NOV192120 WORLD STRONGEST REARGUARD LABYRINTH DUNGEON NOVEL SC VOL 02 $15.00

DEC192107 YOUTH ROMANTIC COMEDY WRONG EXPECTED NOVEL SC VOL 09 $14.00



MERCHANDISE

MAY198062 ARKNIGHTS AMIYA NENDOROID AF $64.99

APR198539 BANG DREAM GIRLS AYA MARUYAMA NENDOROID AF STAGE VER $59.99

DEC192210 BATMAN HUSH IIIR T/S LG $19.95

DEC192209 BATMAN HUSH IIIR T/S MED $19.95

DEC192208 BATMAN HUSH IIIR T/S SM $19.95

DEC192211 BATMAN HUSH IIIR T/S XL $19.95

DEC192212 BATMAN HUSH IIIR T/S XXL $22.95

MAR198216 BATMAN NINJA 1/6 COLL AF NINJA VER $239.99

MAR198217 BATMAN NINJA 1/6 COLL AF WAR VER $268.99

MAY198700 BATMAN THE ANIMATED SERIES BATMAN 100% & 400% BEA 2PK $169.99

DEC192215 BATMAN/JOKER CARD TRICK T/S LG $19.95

DEC192214 BATMAN/JOKER CARD TRICK T/S MED $19.95

DEC192213 BATMAN/JOKER CARD TRICK T/S SM $19.95

DEC192216 BATMAN/JOKER CARD TRICK T/S XL $19.95

DEC192217 BATMAN/JOKER CARD TRICK T/S XXL $22.95

DEC192249 BATWOMAN SYMBOL HOODIE T/S LG $43.95

DEC192248 BATWOMAN SYMBOL HOODIE T/S MED $43.95

DEC192250 BATWOMAN SYMBOL HOODIE T/S XL $43.95

DEC192251 BATWOMAN SYMBOL HOODIE T/S XXL $46.95

DEC192240 BATWOMAN SYMBOL T/S LG $19.95

DEC192239 BATWOMAN SYMBOL T/S MED $19.95

DEC192238 BATWOMAN SYMBOL T/S SM $19.95

DEC192241 BATWOMAN SYMBOL T/S XL $19.95

DEC192242 BATWOMAN SYMBOL T/S XXL $22.95

DEC192245 BATWOMAN SYMBOL WOMANS TEE T/S LG $19.95

DEC192244 BATWOMAN SYMBOL WOMANS TEE T/S MED $19.95

DEC192243 BATWOMAN SYMBOL WOMANS TEE T/S SM $19.95

DEC192246 BATWOMAN SYMBOL WOMANS TEE T/S XL $19.95

DEC192252 BOMBSHELL HARLEY QUINN T/S SM $19.95

APR198199 CANDYMAN 8IN RETRO AF $32.99

MAY198705 CARE BEARS GOOD LUCK BEAR 400% BEA $124.99

JUN199099 CFC MOBILE SUIT GUNDAM 0083 ALBION PVC FIG $29.99

FEB198929 CODE GEASS LELOUCH OF THE REBELLION CC PVC FIG BUNNY VER (MR $389.99

MAY198920 COWBOY BEBOP FAYE VALENTINE 1ST GIG PVC FIG $239.99

MAY198921 COWBOY BEBOP SPIKE & FAYE 1ST GIG PVC FIG SET $454.99

AUG192685 COWBOY BEBOP SPIKE AND VICIOUS T/S LG $17.99

AUG192684 COWBOY BEBOP SPIKE AND VICIOUS T/S MED $17.99

AUG192683 COWBOY BEBOP SPIKE AND VICIOUS T/S SM $17.99

AUG192686 COWBOY BEBOP SPIKE AND VICIOUS T/S XL $17.99

AUG192687 COWBOY BEBOP SPIKE AND VICIOUS T/S XXL $19.99

JUN199056 DB SUPER BANPRESTO WORLD COLOSSEUM 2 SPECIAL BROLY FIG $24.99

JUN199058 DB SUPER MAXIMATIC THE SON GOKU I FIG $24.99

NOV198782 DC BIRDS OF PREY 3D FOAM BAG CLIPS 24PC BMB DS $6.99

MAY198848 DEATH NOTE LIGHT YAGAMI 2.0 NENDOROID AF $64.99

AUG199238 DEMON SLAYER KIMETSU KIRAKIRA ACRYLIC MASCOT 6PC BMB DS $9.99

JUN198425 DRAGON BALL SUPER JIREN S.H.FIGUARTS AF $57.00

AUG192690 DRAGONBALL Z VEGETA BADMAN T/S LG $19.99

AUG192689 DRAGONBALL Z VEGETA BADMAN T/S MED $19.99

AUG192688 DRAGONBALL Z VEGETA BADMAN T/S SM $19.99

AUG192691 DRAGONBALL Z VEGETA BADMAN T/S XL $19.99

AUG192692 DRAGONBALL Z VEGETA BADMAN T/S XXL $21.99

JUL198656 FIGPIN MINI MARVEL DEADPOOL 70S PIN $7.99

JUL198657 FIGPIN MINI MARVEL DEADPOOL 80S PIN $7.99

NOV198827 FORTNITE BATTLE BUS 7IN DRONE $49.99

NOV198828 FORTNITE S1 FIGURE PACK JUMBO LLAMA LOOT PINATA $79.99

NOV198829 FORTNITE SERIES1 4PC SQUAD MODE FIGURE PACK $39.99

NOV198830 FORTNITE SERIES1 FIGURE HANGER 18PC ASST DS $5.00

NOV198831 FORTNITE SERIES1 FOAM SQUISHY 6PC ASST DS $9.99

APR198867 GEM SERIES NARUTO HASHIRAMA SENJU PVC FIG $254.99

JUN198322 GODZILLA X DESTROYAH DEFO REAL DESTROYAH SOFT VINYL STATUE ( $PI

JUN199071 HARRY POTTER Q-POSKET FRED WEASLEY V1 FIG $24.99

JUN199072 HARRY POTTER Q-POSKET FRED WEASLEY V2 FIG $24.99

JUN199073 HARRY POTTER Q-POSKET GEORGE WEASLEY V1 FIG $24.99

JUN199074 HARRY POTTER Q-POSKET GEORGE WEASLEY V2 FIG $24.99

JUN199075 HARRY POTTER QUIDDITCH Q-POSKET HARRY POTTER V1 FIG $24.99

JUN199076 HARRY POTTER QUIDDITCH Q-POSKET HARRY POTTER V2 FIG $24.99

JUL198498 HATSUNE MIKU SNOW MIKU NENDOROID PLUS KEYCHAIN V2 6PC BMB DS $4.99

SEP188537 HATSUNE MIKU WITH YOU 1/7 PVC FIG 2018 VER $274.99

JUL198837 IDOLMASTER CG AIRI TOTOKI 1/7 PVC FIG PRINCESS BUNNY VER (MR $204.99

JUN199077 IDOLMASTER CG EXQ KANAKO MIMURA FIG $24.99

JAN199184 IT 2017 PENNYWISE 8IN RETRO AF $52.99

MAY198913 JOJOS BIZARRE ADV GOLDEN WIND GIORNO GIOVANNA NENDOROID AF ( $69.99

DEC192220 JOKER LUNACY T/S LG $19.95

DEC192219 JOKER LUNACY T/S MED $19.95

DEC192218 JOKER LUNACY T/S SM $19.95

DEC192221 JOKER LUNACY T/S XL $19.95

DEC192222 JOKER LUNACY T/S XXL $22.95

JUL198039 LORD OF THE RINGS THE MOUTH OF SAURON 1/6 AF $145.00

JUN199080 LOVE LIVE EXQ ELI AYASE FIG $24.99

JUN199081 LOVE LIVE EXQ NOZOMI TOJO FIG $24.99

FEB198526 MARVEL PREMIER AVENGERS 4 CAPTAIN AMERICA STATUE $150.00

JUN199082 MY HERO ACADEMIA BANPRESTO WORLD COLOSSEUM V5 HIMIKO TOGA FI $24.99

JUN199084 MY HERO ACADEMIA KING OF ARTIST KATSUKI BAKUGO FIG $24.99

JUL198933 NARUTO SHIPPUDEN FLUFFY SQUEEZE BREAD 6PC BMB DS $11.99

JUN199087 ONE PIECE GRANDISTA GRANDLINE LADY NAMI FIG $24.99

MAY198930 ONE PIECE PORTRAIT OF PIRATES BOA PVC FIG LTD BB EX VER (MR) $149.99

NOV188570 ONE-12 COLLECTIVE DC PX GREEN LANTERN HAL JORDAN AF (C $85.00

OCT198365 PAPER PEOPLE MISFITS FIEND GID 50IN JOINTED PAPER CHARACTER $PI

OCT198366 PAPER PEOPLE MOTU HE-MAN 50IN JOINTED PAPER CHARACTER $PI

OCT198367 PAPER PEOPLE MOTU SKELETOR 50IN JOINTED PAPER CHARACTER (NET $PI

MAR193068 PINK GREEN BLUE SIRIUS DICE SET $15.99

AUG198660 POCKET POP FORTNITE PEELY FIG KEYCHAIN $5.99

DEC192827 POKIS ET EXTRA-TERRESTRIAL ET & ELLIOT ON BIKE FIGURE $10.99

DEC192826 POKIS ET EXTRA-TERRESTRIAL ET CALL HOME FIGURE $9.99

DEC192825 POKIS ET EXTRA-TERRESTRIAL ET W/PLANT & GERTIE FIGURE 2PK (C $14.99

MAR198995 POKIS JAWS VINYL FIGURE 4PK SET $24.99

MAR198996 POKIS LORD OF THE RINGS VINYL FIGURE 2PK SET $14.99

JUN198183 POP ANIMATION EVANGELION 6IN EVA UNIT 01 VIN FIG $19.99

JUN198185 POP ANIMATION EVANGELION REI AYANAMI VIN FIG $10.99

JUN198186 POP ANIMATION EVANGELION SHINJI IKARI VIN FIG $10.99

JUN198195 POP ANIMATION RICK & MORTY S2 KING OF S### W/ SOUND VIN FIG $24.99

JUL198731 POP DISNEY CINDERELLA IN PINK DRESS VIN FIG $10.99

JUL198743 POP ICONS JACKIE KENNEDY VIN FIG $10.99

JUL198744 POP ICONS JIMMY CARTER VIN FIG $10.99

JUL198746 POP ICONS RONALD REAGAN VIN FIG $10.99

JUL198748 POP ICONS STEPHEN KING VIN FIG $10.99

JUL198750 POP MARVEL 80TH FIRST APPEARANCE VULTURE VIN FIG $10.99

AUG198732 POP MARVEL MAX VENOM GROOT 10IN VIN FIG $38.99

AUG198760 POP MOVIES BAD BOYS MARCUS BURNETT VINYL FIGURE $10.99

AUG198761 POP MOVIES BAD BOYS MIKE LOWREY VINYL FIGURE $10.99

SEP198814 POP MOVIES BIG DADDY SCUBA SAM VIN FIG $10.99

JUL198752 POP MOVIES DEVIL WEARS PRADA MIRANDA PRIESTLY VIN FIG $10.99

JUN198276 POP RICK & MORTY S2 PEN TOPPER 16PC ASST (Net) $2.99

JUL198783 POP RIDES CINDERELLA CARRIAGE W/ FAIRY GODMOTHER VIN FIG $29.99

JUL198725 POP RIDES SW MANDALORIAN MANDALORIAN ON BLURGG VIN FIG $24.99

JUL198786 POP ROCKS TUPAC VINYL FIGURE $10.99

JUL198722 POP STAR WARS MANDALORIAN COVERT MANDALORIAN VIN FIG $10.99

JUL198721 POP STAR WARS MANDALORIAN OFFWORLD JAWA VIN FIG $10.99

JUL198723 POP STAR WARS MANDALORIAN THE MANDALORIAN VIN FIG $10.99

AUG198803 POP TV GUMBY GUMBY VIN FIG $10.99

AUG198805 POP TV THE GOOD PLACE CHIDI ANAGONYE VIN FIG $10.99

AUG198808 POP TV THE GOOD PLACE JASON MENDOZA VIN FIG $10.99

AUG198810 POP TV THE GOOD PLACE TAHANI AL JAMIL VIN FIG $10.99

AUG198814 POP WWE DIESEL W/ CHASE VIN FIG $10.99

AUG198815 POP WWE JOHN CENA DR OF THUGANOMICS VIN FIG $10.99

AUG198816 POP WWE MEAN GENE VIN FIG $10.99

AUG198817 POP WWE NAOMI W/GW CHASE VIN FIG $10.99

AUG198819 POP WWE THE MIZ VIN FIG $10.99

OCT188696 RASCAL DOES NOT DREAM MAI SAKURAJIMA 1/4 PVC FIG BUNNY VER ( $334.99

JUN199091 RE ZERO STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD EXQ EMILIA FIG $24.99

SEP198732 RICK & MORTY DANCING PICKLE RICK 6PC DISPLAY $155.94

SEP198873 RICK & MORTY TEDDY RICK GALACTIC PLUSHIE $10.99

APR198307 SAGA OF TANYA THE EVIL MOVIE TANYA DEGURECHAFF FIGMA AF $99.99

MAR193065 SOLD BLACK AND GOLD INK SIRIUS DICE SET $5.99

MAY198066 SSSS GRIDMAN RIKKA TAKARADA FIGMA AF $104.99

SEP198006 STAR TREK HANDMADE BY ROBOTS KIRK VINYL FIG $11.95

SEP198007 STAR TREK HANDMADE BY ROBOTS SPOCK VINYL FIG $11.95

OCT198368 SUPER 7 GI JOE BARONESS PINT GLASS $12.00

OCT198369 SUPER 7 GI JOE COBRA COMMANDER PINT GLASS $12.00

OCT198370 SUPER 7 GI JOE SNAKE EYES PINT GLASS $12.00

OCT198371 SUPER 7 GI JOE STORM SHADOW PINT GLASS $12.00

OCT198372 SUPER 7 TRANSFORMERS GRIMLOCK PINT GLASS $12.00

OCT198373 SUPER 7 TRANSFORMERS MEGATRON PINT GLASS $12.00

OCT198374 SUPER 7 TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME PINT GLASS $12.00

OCT198375 SUPER 7 TRANSFORMERS SOUNDWAVE PINT GLASS $12.00

MAR198542 SWORD ART ONLINE ALICIZATION KIRITO FIGMA AF $94.99

JUN199094 THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME EXQ MILIM FIG $24.99

MAY198737 THE GODFATHER QBITZ VITO CORLEONE LIMITED ARTICULATION FIG ( $28.00

DEC192889 THE MUNSTERS EDDIE MUNSTER PLASTIC MASK WALL DECOR $35.00

DEC192890 THE MUNSTERS GRANDPA MUNSTER PLASTIC MASK WALL DECOR $35.00

DEC192887 THE MUNSTERS HERMAN MUNSTER PLASTIC MASK WALL DECOR $35.00

DEC192888 THE MUNSTERS LILY MUNSTER PLASTIC MASK WALL DECOR $35.00

DEC192891 THE MUNSTERS UNCLE GILBERT PLASTIC MASK WALL DECOR $35.00

OCT198342 TLS X GHOSTBUSTERS STAY PUFT MARSHMALLOW MAN FIG $15.99

JUN198375 TOM AND JERRY JERRY 400% BEA $139.99

APR198067 ULTIMATE KING KONG OF SKULL ISLAND 18 INCH ACTION FIGURE $250.00

JAN199449 WONDER WOMAN NEO CLASSICAL MARBLE FINISH FINE ART STATUE $149.99

JUN199096 X JAPAN Q-POSKET HIDE V6 FIG $24.99

JUN199097 X JAPAN Q-POSKET HIDE V6 FIG METALLIC VER $24.99

MAR193067 YELLOW AND RED TRANSLUCENT SIRIUS DICE SET $15.99

DEC192947 YU GI OH TCG SHADDOLL STRUCTURE DECK DIS (8CT) $9.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: