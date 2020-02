Comics / Comics News

General Comics On-Sale 02/12/2020

By Leroy Douresseaux



This list may change if some items already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

DEC191843 ANGELA DELLA MORTE #4 (OF 4) $3.95

DEC191430 ARCHIE 1955 #5 (OF 5) CVR A BRAGA $3.99

DEC191431 ARCHIE 1955 #5 (OF 5) CVR B BURCHETT $3.99

DEC191432 ARCHIE 1955 #5 (OF 5) CVR C NORD $3.99

NOV192194 ARIFURETA COMMONPLACE TO STRONGEST ZERO GN VOL 02 (C: 0-1-0) $12.99

OCT191998 AT THE END OF YOUR TETHER TP $19.99

DEC191444 B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #278 $7.99

DEC191783 BALLAD OF YAYA GN VOL 05 PROMISE $9.99

SEP192135 BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR A WHITE $3.99

SEP192136 BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR B GOH $3.99

SEP192137 BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR C DIPASCALE $3.99

SEP192138 BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR D VITORINO $3.99

DEC192158 BEYOND CLOUDS GN VOL 01 (C: 0-1-0) $12.99

DEC191955 BLOODSHOT (2019) #6 CVR A SHALVEY $3.99

DEC191956 BLOODSHOT (2019) #6 CVR B CASAS $3.99

DEC191957 BLOODSHOT (2019) #6 CVR C SEPULVEDA $3.99

DEC191726 BOY WHO BECAME A DRAGON BRUCE LEE STORY HC GN (C: 0-1-0) $27.99

DEC191725 BOY WHO BECAME A DRAGON BRUCE LEE STORY SC GN (C: 0-1-0) $14.99

OCT192405 BRAVE TUBER GN VOL 02 (C: 0-1-0) $12.99

DEC191837 BUG BOYS YA HC GN (C: 0-1-0) $13.99

DEC192101 BUNGO STRAY DOGS NOVEL SC VOL 03 UNTOLD ORIGINS AGENCY (C: 0 $14.00

OCT191533 CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #1 CVR A CARRATU $3.99

OCT191534 CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #1 CVR B WOLFER $4.99

OCT191535 CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #1 CVR C CARRATU LTD ED $9.99

DEC191700 COTTONS HC GN VOL 02 (OF 3) WHITE CARROT (C: 1-1-0) $19.99

DEC191699 COTTONS SC GN VOL 01 SECRET OF WIND (C: 1-1-0) $14.99

NOV191511 CROSSED +100 #6 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

NOV191706 CRYPTOID HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99

NOV192038 DESTINY LOVERS GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-2) $13.99

DEC191971 DOCTOR MIRAGE TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99

DEC191895 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR A TEMPLER $3.99

DEC191896 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR B PHOTO $3.99

DEC191897 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR C PEPOY $3.99

DEC191898 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR D IANNICEILLO $3.99

DEC191351 DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #4 (OF 5) (MR) $3.99

DEC191544 EMBER #0 FIERY VAR (MR) $5.99

DEC191461 ESCAPE OF THE LIVING DEAD #1 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191462 ESCAPE OF THE LIVING DEAD #2 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191463 ESCAPE OF THE LIVING DEAD #3 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191464 ESCAPE OF THE LIVING DEAD #4 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191465 ESCAPE OF THE LIVING DEAD #5 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191468 ESCAPE OF THE LIVING DEAD AIRBORNE #1 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191469 ESCAPE OF THE LIVING DEAD AIRBORNE #2 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191470 ESCAPE OF THE LIVING DEAD AIRBORNE #3 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191467 ESCAPE OF THE LIVING DEAD ANNUAL #1 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC191466 ESCAPE OF THE LIVING DEAD FEARBOOK #1 PLATINUM FOIL VAR $5.99

DEC192027 GIVEN GN VOL 01 (C: 1-1-2) $12.99

DEC191701 GO TO SLEEP I MISS YOU CARTOONS FROM FOG NEW PARENTHOOD (C: $14.99

OCT192201 GRIMM FAIRY TALES #35 CVR A RIVEIRO $3.99

OCT192202 GRIMM FAIRY TALES #35 CVR B WHITE $3.99

OCT192203 GRIMM FAIRY TALES #35 CVR C BURNS $3.99

OCT192204 GRIMM FAIRY TALES #35 CVR D GOH $3.99

OCT192056 GUTT GHOST SEEK OUT SENSATION ONE SHOT $3.99

NOV191877 HOPE TP $17.99

NOV191453 HORROR COMICS SKETCHBOOK ONE SHOT BLOOD DEAD ED $4.99

NOV191452 HORROR COMICS SKETCHBOOK ONE SHOT SHROUD BLACK ED $4.99

NOV192201 HOW HEAVY ARE DUMBBELLS YOU LIFT GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-0) $12.99

NOV192202 HOW TO TRAIN YOUR DEVIL GN VOL 02 (C: 0-1-0) $12.99

NOV191530 HYPOTHETICAL LIZARD #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

NOV191531 HYPOTHETICAL LIZARD #3 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

NOV191532 HYPOTHETICAL LIZARD #4 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191727 I SURVIVED GN VOL 01 I SURVIVED SINKING OF TITANIC (C: 1-1-0 $10.99

DEC191728 I SURVIVED HC GN VOL 01 I SURVIVED SINKING OF TITANIC (C: 1- $24.99

DEC191731 IGNITED #7 (MR) (C: 1-0-0) $3.99

NOV191571 IGNITION CITY #1 CHARACTER DESIGN VAR (MR) $5.99

DEC192120 INTERSPECIES REVIEWERS GN VOL 03 (MR) (C: 0-1-2) $13.00

DEC192121 IS WRONG PICK UP GIRLS DUNGEON FAMILIA LYU GN VOL 06 (C: 1-1 $13.00

DEC191437 JUGHEAD HUNGER VS VAMPIRONICA TP (MR) $17.99

DEC191547 JUNGLE FANTASY SECRETS #1 LORELEI ADULT EXTREME VAR (MR) $19.99

NOV191596 JUNGLE FANTASY SECRETS #2 SASHA NUDE VAR (MR) $19.99

NOV191586 JUNGLE FANTASY VIXENS #1 PURE ART VAR (MR) $7.99

NOV191587 JUNGLE FANTASY VIXENS #2 PURE ART VAR (MR) $7.99

NOV192050 KAMO MANGA GN VOL 03 PACT WITH SPIRIT WORLD (C: 0-1-2) $10.99

DEC192207 KINOS JOURNEY BEAUTIFUL WORLD GN VOL 05 (C: 0-1-0) $12.95

DEC192059 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 05 (C: 1-1-2) $9.99

NOV191585 LAB RAIDER TP VOL 01 $16.99

SEP191566 LADY MECHANIKA SANGRE #5 (OF 5) MAIN & MIX VAR CVRS $3.99

SEP191514 LOLA XOXO VOL 3 #5 CVR A $3.99

SEP191515 LOLA XOXO VOL 3 #5 CVR B MARIA $3.99

NOV191583 LOUD OGN (RES) (MR) $16.99

DEC192203 MAN AND HIS CAT GN VOL 01 (C: 0-1-0) $12.99

DEC191550 MEDIEVAL LADY DEATH #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191551 MEDIEVAL LADY DEATH #2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191552 MEDIEVAL LADY DEATH #3 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191553 MEDIEVAL LADY DEATH #4 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191554 MEDIEVAL LADY DEATH #5 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191555 MEDIEVAL LADY DEATH #6 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191556 MEDIEVAL LADY DEATH #7 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191557 MEDIEVAL LADY DEATH #8 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191549 MEDIEVAL LADY DEATH / BELLADONNA #1 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191548 MEDIEVAL LADY DEATH / BELLADONNA #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR) $5.99

DEC191558 MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #1 PLATINUM FOIL VAR (M $5.99

DEC191559 MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #2 PLATINUM FOIL VAR (M $5.99

DEC191560 MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #3 PLATINUM FOIL VAR (M $5.99

DEC191561 MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #4 PLATINUM FOIL VAR (M $5.99

DEC191562 MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #5 PLATINUM FOIL VAR (M $5.99

DEC191563 MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #6 PLATINUM FOIL VAR (M $5.99

OCT192059 MIDNIGHT SKY #4 CVR A VAN DOMELEN $3.99

OCT192060 MIDNIGHT SKY #4 CVR B VAN DOMELEN ET $3.99

NOV192207 NICOLA TRAVELING AROUND DEMON WORLD GN VOL 02 (C: 0-1-0) $12.99

NOV192043 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #16 (C: 1-1-2) $3.99

NOV191563 NO HERO #0 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

NOV191564 NO HERO #1 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

NOV191565 NO HERO #2 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

NOV191566 NO HERO #3 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

NOV191567 NO HERO #4 DESIGN SKETCH VAR (MR) $5.99

DEC191587 NORTHGUARD TP VOL 02 ENEMY OF THE STATES (RES) $12.99

OCT191560 OGGY & THE COCKROACHES #2 CVR A RANKINE $3.99

OCT191561 OGGY & THE COCKROACHES #2 CVR B RANKINE $4.99

OCT191562 OGGY & THE COCKROACHES #2 CVR C LTD ED ANIMATION CEL $9.99

DEC192124 OVERLORD A LA CARTE GN VOL 03 (C: 0-1-2) $13.00

DEC191341 PESTILENCE COMPLETE SERIES HC GN $39.99

DEC181409 POWERS IN ACTION #4 $3.99

DEC191965 RAI (2019) #4 CVR A NGU $3.99

DEC191966 RAI (2019) #4 CVR B BISLEY $3.99

DEC191967 RAI (2019) #4 CVR C POLLINA $3.99

DEC192126 RE ZERO SLIAW CHAPTER 3 TRUTH ZERO GN VOL 10 (C: 1-1-2) $13.00

OCT191568 RISE OF THE TYRANT VOL 01 #3 (OF 4) (C: 0-0-1) $3.99

DEC192000 ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR A WHITE $3.99

DEC192001 ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR B MUHR $3.99

DEC192002 ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR C MCCOY $3.99

DEC192003 ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR D RIVEIRO $3.99

DEC192127 ROYAL TUTOR GN VOL 13 (C: 1-1-2) $13.00

DEC191779 RV9 #4 (OF 5) $3.99

SEP192097 SHE SAID DESTROY TP VOL 01 (C: 0-1-2) $17.99

DEC191729 SHE-RA GN VOL 01 LEGEND OF FIRE PRINCESS (C: 0-1-0) $12.99

DEC191730 SHE-RA HC GN VOL 01 LEGEND OF FIRE PRINCESS (C: 0-1-0) $24.99

DEC192128 SILVER SPOON GN VOL 13 (C: 1-1-2) $15.00

NOV192139 SKULL-FACE BOOKSELLER HONDA-SAN GN VOL 03 (C: 0-1-2) $15.00

DEC191886 STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #3 (OF 5) $3.99

DEC192129 TALES OF WEDDING RINGS GN VOL 08 (C: 1-1-2) $15.00

DEC191906 TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1994-1995 CVR A HEWLETT (MR) $6.99

DEC191907 TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1994-1995 CVR B HEWLETT (MR) $6.99

DEC191908 TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1994-1995 CVR C HEWLETT (MR) $6.99

NOV191623 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #120 DLX LITHO ED (MR) $19.99

DEC191545 THRESHOLD ALLURE #1 NUDE EMERALD LEATHER VAR (MR) $19.99

DEC192088 TROPICAL FISH YEARNS FOR SNOW GN VOL 02 (C: 1-1-2) $9.99

DEC191339 UNDONE BY BLOOD #1 CVR A KIVELA $4.99

JUN191334 VAMPBLADE TP VOL 10 BACK IN BLACK (MR) $14.99

NOV191608 WAR GODDESS #10 ART NOUVEAU VAR (MR) $5.99

NOV191609 WAR GODDESS #11 ART NOUVEAU VAR (MR) $5.99

NOV192039 WORLDS END HAREM FANTASIA GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-2) $13.99

DEC192028 YARICHIN BITCH CLUB GN VOL 02 (MR) (C: 1-1-2) $14.99

OCT191825 YEAR OF THE RABBIT GN (RES) (MR) (C: 0-1-2) $29.95

OCT191487 ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR A MACCAGNI (MR) $4.99

OCT191488 ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR) $4.99

OCT191489 ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR C CHIMISSO (MR) $4.99

OCT191490 ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR D CHIMISSO RISQUE (MR) $4.99

OCT191491 ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR E TROM (MR) $4.99

OCT191492 ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR F TROM RISQUE (MR) $4.99



MAGAZINES

NOV191954 ALTER EGO #163 (C: 0-1-1) $9.95

SEP192054 BRICKJOURNAL #61 (C: 0-1-1) $9.95

NOV191642 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1704 (NET) $PI

DEC191935 GOLDEN AGE BUNDLE $44.95

AUG192282 JACK KIRBY COLLECTOR DLX ED #78 $12.95

AUG192281 JACK KIRBY COLLECTOR STANDARD ED #78 $10.95

DEC191776 LOCUS #709 (C: 0-1-1) $8.99

SEP192043 MEGAMI DECEMBER 2019 (C: 1-1-2) $20.00

SEP192044 NEWTYPE DECEMBER 2019 (C: 1-1-2) $20.00

NOV191953 RETROFAN MAGAZINE #8 (C: 0-1-1) $9.95



BOOKS

DEC191419 AGONY HOUSE SC (C: 0-1-0) $10.99

SEP192055 AMERICAN COMIC BOOK CHRONICLES HC 1980S NEW PTG (RES) $48.95

DEC191582 BLACK & WHITE IMAGES ANNUAL COLLECTION VOL 02 $20.00

DEC191680 COMICS JOURNAL #305 (C: 0-1-2) $14.99

DEC191829 DISNEY ANIMATED CLASSICS ALADDIN HC (C: 0-1-0) $16.99

DEC191830 DISNEY ANIMATED CLASSICS LION KING HC (C: 0-1-0) $16.99

NOV192170 FULL METAL PANIC COLLECTORS ED LIGHT NOVEL HC VOL 1-3 (C: 0- $29.99

DEC191913 FURTHER ADV OF SHERLOCK HOLMES MARTIAN MENACE MMPB $9.95

DEC192156 IF FOR MY DAUGHTER DEFEAT DEMON LORD LIGHT NOVEL SC VOL 07 ( $14.99

DEC192108 NO GAME NO LIFE LIGHT NOVEL SC VOL 10 (C: 1-1-2) $14.00

DEC191858 SCIENCE OF JAMES BOND SC (C: 0-1-0) $14.99

DEC191859 SCIENCE OF WOMEN IN HORROR SC (C: 0-1-0) $14.99

DEC191717 STAR TREK PICARD LAST BEST HOPE HC NOVEL (C: 0-1-0) $25.00

NOV191929 STAR TREK VOYAGER 25TH ANN SPECIAL HC $19.99

DEC191583 VADEBONCOEUR COLLECTION OF IMAGES VOL 06 $20.00

DEC191584 VADEBONCOEUR COLLECTION OF IMAGES VOL 07 $20.00

DEC191585 VADEBONCOEUR COLLECTION OF IMAGES VOL 08 $20.00



MERCHANDISE

DEC192370 BATMAN DECADES #5 1980S BATMAN (C: 1-1-2) $24.99

DEC192371 BATMAN DECADES #6 1990S BATMAN (C: 1-1-2) $24.99

MAY198701 BATMAN THE ANIMATED SERIES BATMAN 1000% BEA (C: 1-1-2) $589.99

SEP193041 BEETLEJUICE HANDBOOK FOR RECENTLY DECEASED JOURNAL (C: 1-1-2 $11.99

AUG192722 BLACK HOLE MAXIMILAN & VINCENT VINIMATE 2-PK (C: 1-1-2) $19.99

MAY198702 CARE BEARS BEDTIME BEAR 100% BEA (C: 1-1-2) $24.99

MAY198704 CARE BEARS GOOD LUCK BEAR 100% BEA (C: 1-1-2) $24.99

APR198511 CHICO CHAN & KYOE 100% BEA 2PK (C: 1-1-2) $39.99

NOV192977 CRASH BANDICOOT 3D COASTERS (C: 1-1-2) $8.00

NOV192979 CRASH BANDICOOT TNT LIGHT (C: 1-1-2) $18.00

DEC192968 D&D ICONS OF THE REALMS SPELL EFFECTS MIGHTY CONJURATIONS (C $49.99

OCT193146 DC CHIBI FLASH PIN (C: 1-1-1) $8.99

OCT193148 DC CHIBI JOKER PIN (C: 1-1-1) $8.99

SEP192495 DC COMICS GALLERY DEATHSTROKE PVC STATUE (C: 1-1-2) $49.99

DEC192369 DC SUPERHERO COLLECTION DARKSEID 14IN FIGURINE (C: 0-1-2) $194.99

APR198569 DISNEY BEST FRIENDS MEA-010 ABU PX FIG (C: 1-1-2) $12.99

APR198570 DISNEY BEST FRIENDS MEA-010 PUMBAA PX FIG (C: 1-1-2) $12.99

APR198571 DISNEY BEST FRIENDS MEA-010 TIMON PX FIG (C: 1-1-2) $12.99

APR198572 DISNEY BEST FRIENDS MEA-010 TINKER BELL PX FIG (C: 1-1-2) $12.99

SEP198106 DISNEY FROZEN POP ADV MINI FIG BMB DIS 201901 (NET) (C: 1-1- $4.99

SEP198107 DISNEY WRECK IT RALPH PRINCESS DOLL 2PK ASST A (NET) (C: 1-1 $29.99

SEP198108 DISNEY WRECK IT RALPH PRINCESS DOLL 2PK ASST B (NET) (C: 1-1 $29.99

MAY199110 DO YOU LOVE YOUR MOM & HER TWO-HIT MAMAKO OSUKI 1/7 PVC FIG $239.99

NOV192364 DOCTOR WHO FIG COLL COMPANION SET #7 13TH DOCTOR AND 3 COMPA $69.95

MAY199107 FATE GRAND ORDER ASSASSIN OKADA IZO NENDOROID AF SHIMATSUKEN $69.99

AUG188912 FATE GRAND ORDER LANCER CU CHULAINN 1/8 PVC FIG (C: 1-1-2) $169.99

DEC190048 FCBD 1/4 ZIP PULLOVER NAVY LG (NET) $42.99

DEC190049 FCBD 1/4 ZIP PULLOVER NAVY XL (NET) $45.99

DEC190050 FCBD 1/4 ZIP PULLOVER NAVY XXL (NET) $45.99

DEC190051 FCBD 1/4 ZIP PULLOVER NAVY XXXL (NET) $49.99

NOV198044 FIGPIN DRAGON BALL SUPER BROLY GOGETA WHITE & GOLD PIN (C: 1 $14.99

NOV198045 FIGPIN DRAGON BALL Z SUPER SAIYAN 3 GOKU PIN (C: 1-1-2) $14.99

NOV192915 FIGPIN MINI DBZ KID TRUNKS PIN (C: 1-1-2) $7.99

JUN198135 FINAL FANTASY IX BRING ARTS VIVI & STEINER AF SET (C: 1-1-2) $179.99

AUG198310 FINAL FANTASY TCG CLOUD VS SEPHIROTH STARTER SET 6PC DS $24.99

JUL198135 FINAL FANTASY VII AERITH GAINSBOROUGH PLUSH ACTION DOLL $69.99

SEP193019 HARRY POTTER CHARM HOGWARTS DUMBLEDORE PIN (C: 1-1-1) $8.99

SEP193020 HARRY POTTER CHARM HOGWARTS HARRY PIN (C: 1-1-1) $8.99

SEP193021 HARRY POTTER CHARM HOGWARTS HERMIONE PIN (C: 1-1-1) $8.99

SEP193022 HARRY POTTER CHARM HOGWARTS VOLDEMORT PIN (C: 1-1-1) $8.99

APR198053 HATSUNE MIKU GT PROJECT MIKU PVC FIG 2018 THAILAND VER (C: 1 $214.99

JUL198914 HELLO KITTY CHOGOKIN 45TH ANNIVERSARY HELLO KITTY FIG (NET) $45.00

DEC192365 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION 2ND YR DRACO MALFOY (C: 1- $19.95

DEC192367 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION 6TH YEAR DRACO MALFOY (C: $19.95

DEC192366 HP WIZARDING WORLD FIG COLLECTION LUCIUS MALFOY (C: 1-1-2) $19.95

NOV192886 INVADER ZIM TACO OVERLOAD GIR PATCH (C: 1-1-2) $8.00

OCT198944 JENGA BRIDGE 4CT CS (NET) (C: 1-1-2) $14.99

SEP192489 JOHN WICK GALLERY CATACOMBS PVC STATUE (C: 1-1-2) $49.99

FEB198943 KINGDOM HEARTS III BRING ARTS AXEL AF (C: 1-1-2) $89.99

FEB198243 MARILYN MONROE 100% & 400% BEA 2PK (C: 1-1-2) $169.99

SEP192494 MARVEL SELECT AVENGERS 4 IRON MAN MK85 AF (C: 1-1-2) $29.99

JUN198773 MONSTER HUNTER MONSTER CHIBI PLUSH TOY BEOTODUS (C: 1-1-2) $34.99

JUN198774 MONSTER HUNTER MONSTER CHIBI PLUSH TOY GLAVENUS (C: 1-1-2) $34.99

JUN198775 MONSTER HUNTER MONSTER CHIBI PLUSH TOY TIGREX (C: 1-1-2) $34.99

JUL198692 MSG FW GUNDAM CONVERGE #17 TRAD FIG 10PC ASST (NET) (C: 1-1- $9.00

SEP198414 MTG TCG THEROS BEYOND DEATH BOOSTER DIS (36CT) (NET) (C: 1-1 $PI

SEP198417 MTG TCG THEROS BEYOND DEATH PLANESWALKER DECK DIS (6CT) (NET $PI

MAY198698 MY HERO ACADEMIA OCHACO URARAKA HEROES ED NENDOROID AF (C: 1 $59.99

NOV198135 MY PET MONSTER FOOTBALL MONSTER REACTION FIG (NET) (C: 1-1-2 $18.00

NOV198136 MY PET MONSTER MONSTER REACTION FIG (NET) (C: 1-1-2) $18.00

MAY192383 NBX SELECT SERIES 8 FIGURE ASST (C: 1-1-2) $179.94

JUL198834 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS DS-035 D-STAGE SER PX 6IN STATUE $29.99

SEP198481 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS MC-015 JACK SKELLINGTON PX STATUE $199.99

AUG198018 NINTENDO NES LAMP (C: 1-1-2) $40.00

JUL198939 ONE PUNCH MAN SEASON 2 SAITAMA 1/6 SCALE FIG REG ED (NET) (C $119.00

NOV193004 PATHFINDER FLIP MAT RUSTY DRAGON INN (C: 0-1-2) $14.99

JUN198361 PLAMAX MF-42 MINIMUM FACTORY MIYUKI 1/20 MDL KIT MAKEUP ED ( $39.99

OCT198740 POKEMON EEVEE BANDAI MODEL KIT (NET) (C: 1-1-2) $10.00

OCT198741 POKEMON MEWTWO BANDAI MODEL KIT (NET) (C: 1-1-2) $10.00

OCT198742 POKEMON PIKACHU BANDAI MODEL KIT (NET) (C: 1-1-2) $8.00

JUN198181 POP ANIMATION DRAGON PRINCE EZRAN VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUN198182 POP ANIMATION DRAGON PRINCE RAYLA VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL198732 POP DISNEY MULAN LI SHANG VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL198735 POP DISNEY MULAN MULAN AS PING VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL198734 POP DISNEY MULAN MUSHU W\ GONG VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL198738 POP DISNEY MULAN VILLAGER MULAN VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL198737 POP DISNEY MULAN WARRIOR MULAN VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

MAY198549 POP GAMES FORTNITE FISHSTICK VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

MAY198551 POP GAMES FORTNITE GIDDY UP VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

MAY198552 POP GAMES FORTNITE PEELY VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

MAY198548 POP GAMES FORTNITE WILD CARD DIAMOND VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUN198214 POP GAMES MORTAL KOMBAT LIU KANG VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUN198215 POP GAMES MORTAL KOMBAT RAIDEN VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUN198216 POP GAMES MORTAL KOMBAT SCORPION VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUN198217 POP GAMES MORTAL KOMBAT SUB ZERO VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL198747 POP ICONS RUTH BADER GINSBURG VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL198447 POP MOVIES TOMBSTONE DOC HOLLIDAY VINYL FIGURE (C: 1-1-2) $10.99

JUL198448 POP MOVIES TOMBSTONE MORGAN EARP VINYL FIGURE (C: 1-1-2) $10.99

JUL198449 POP MOVIES TOMBSTONE VIRGIL EARP VINYL FIGURE (C: 1-1-2) $10.99

JUL198450 POP MOVIES TOMBSTONE WYATT EARP VINYL FIGURE (C: 1-1-2) $10.99

JUL198784 POP RIDES MULAN MULAN ON KHAN VIN FIG (C: 1-1-1) $29.99

JUN198272 POP ROCKS IRON MAIDEN KILLERS SKELETON EDDIE VIN FIG (C: 1-1 $10.99

JUN198273 POP ROCKS IRON MAIDEN NUMBER OF THE BEAST VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUN198274 POP ROCKS IRON MAIDEN PIECE OF MIND VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUN198275 POP ROCKS IRON MAIDEN SKELETON EDDIE VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

AUG198961 POP SPECIALTY SER MARVEL 80TH 1ST APPEARANCE KINGPIN VIN FIG $10.99

AUG198962 POP SPECIALTY SER MARVEL FANTASTIC FOUR HUMAN TORCH VIN FIG $10.99

SEP198832 POP STAR WARS E9 C 3PO VIN FIG (C: 1-1-2) $10.99

JUL199000 SANGOKU SOKETSUDEN 29 TIEN BA CAO CAO WING GUNDAM SD MDL KIT $10.00

JUL199001 SANGOKU SOKETSUDEN 30 GAN NING CROSSBONE GUNDAM SD MDL KIT ( $10.00

JUL199002 SANGOKU SOKETSUDEN 31 GUNDAM ARTEMIE XIAO QIAO SD MDL KIT (N $10.00

SEP198900 SANRIO GUDETAMA DINER SQUISHY 12PC PDQ DS (C: 1-0-1) $9.99

SEP198901 SANRIO GUDETAMA EGG SQUISHY 12PC PDQ DS (C: 1-0-1) $8.99

APR198820 SENRAN KAGURA SHINOVI MASTER YUMI 1/7 PVC WEDDING LINGERIE ( $229.99

NOV188141 SHOVEL KNIGHT PLAYER 2 RESIN STATUE (NET) (C: 0-1-2) $329.99

MAR198993 SONIC THE HEDGEHOG BOOM8 VOL 5 AMY PVC FIG (NET) (C: 0-1-2) $22.49

MAR198994 SONIC THE HEDGEHOG BOOM8 VOL 6 SUPER SONIC PVC FIG (NET) (C: $22.49

OCT199079 ST DISCOVERY EMPEROR GEORGIOU TERRAN EMPIRE LETTER OPENER (N $PI

NOV192351 STAR TREK DISCOVERY FIG MAG #22 STEALTH SHIP (C: 1-1-2) $55.00

NOV192352 STAR TREK DISCOVERY FIG MAG #23 DISCOVERY SHUTTLE POD (C: 1- $55.00

DEC192902 STAR TREK NEXT GEN SERIES COMMUNICATOR BOTTLE OPENER (NET) ( $19.99

DEC192903 STAR TREK ORIGINAL SERIES HAND PHASER BOTTLE OPENER (NET) (C $19.99

OCT198945 SW ROLEPLAY MASK ASST 202001 (NET) (C: 1-1-2) $10.99

SEP198005 TOPPS 2020 ARCHIVES SIGNATURE SERIES BASEBALL T/C BOX (Net) $49.99

JUL198835 TOY STORY DS-036 ALIEN COIN RIDE D-STAGE SER PX 6IN STATUE ( $29.99

SEP198051 TRANSFORMERS GEN GHOSTBUSTERS ECTOTRON AF CS (NET) (C: 1-1-2 $39.99

MAY198120 TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME DLX SCALE FIG (NET) (C: 0-1-2) $199.00

JUN192380 TRON SELECT SERIES 1 FIGURE ASST (C: 1-1-2) $119.94

SEP198035 YU GI OH TCG IGNITION ASSAULT BOOSTER DIS (24CT) (C: 0-1-2) $3.99







