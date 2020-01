Comics / Comics News

General Comics On-Sale 01/22/2020

By Leroy Douresseaux



List may change if some items have already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

SEP191925 AMYS DIARY HC VOL 03 MOVING ON $14.99

NOV191854 ANGELA DELLA MORTE #3 $3.95

NOV192128 AOHARU X MACHINEGUN GN VOL 16 $13.00

OCT191567 APOCALYPSE GIRL VOL 2 LIBERTY #4 (OF 4) $3.99

NOV191495 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #306 $7.99

NOV191490 ARCHIE MODERN CLASSICS TP VOL 02 $9.99

NOV191475 ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR A HACK $3.99

NOV191476 ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR B MANDRAKE $3.99

NOV191477 ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR C MCCLAINE $3.99

NOV191478 ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR D ORDWAY $3.99

NOV191479 ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR E SHULTZ $3.99

NOV191480 ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR F TORRES $3.99

NOV192088 BEASTARS GN VOL 04 $12.99

NOV191489 BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER WHAT IF #1 $2.99

NOV191496 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #280 $7.99

NOV192090 BLACK LAGOON GN VOL 11 (MR) $12.99

NOV191901 BLADE RUNNER 2019 #1 NYCC VAR $5.00

NOV191898 BLADE RUNNER 2019 SYD MEAD PACK $15.00

NOV191631 BLAKE & MORTIMER GN VOL 26 VALLEY OF IMMORTALS PT 2 ARM MEKO $15.95

OCT191980 BOB MARLEY IN COMICS HC $27.99

NOV191832 BRINA THE CAT GN VOL 01 GANG OF FELINE SUN $9.99

NOV191833 BRINA THE CAT HC GN VOL 01 GANG OF FELINE SUN $14.99

NOV191398 CASPER PRESENTS HOTSTUFF SIZZLERS #1 CVR A $3.99

NOV191399 CASPER PRESENTS HOTSTUFF SIZZLERS #1 CVR B LTD ED RETRO $9.99

NOV191825 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #4 (OF 7) $3.99

NOV198117 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #4 (OF 7) CVR B SEJIC VIRGIN CVR $3.99

NOV191765 CATHERINES WAR GN $12.99

NOV191766 CATHERINES WAR HC GN $21.99

SEP191463 CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR A MASSEY (MR) $3.99

SEP191464 CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR B MASSEY (MR $PI

SEP191465 CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR C MASSEY (MR $PI

SEP191466 CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR D BUDD ROOT $PI

SEP191467 CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR E BUDD ROOT $PI

SEP191468 CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR F VALENTINA $PI

SEP191469 CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR G YEN SAN (M $PI

OCT192384 CELLS AT WORK CODE BLACK GN VOL 03 $12.99

NOV192105 CHILDREN OF WHALES GN VOL 14 $12.99

NOV192218 CITY GN VOL 07 $12.95

OCT191896 COMICS AD MEN GN (Net) (MR) $PI

NOV191481 COSMO MIGHTY MARTIAN #3 (OF 5) CVR A YARDLEY $3.99

NOV191482 COSMO MIGHTY MARTIAN #3 (OF 5) CVR B LOVALLO $3.99

NOV191483 COSMO MIGHTY MARTIAN #3 (OF 5) CVR C UGARTE $3.99

OCT192407 DUNGEON OF BLACK COMPANY GN VOL 04 (MR) $12.99

NOV191380 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #4 (OF 6) (MR) $3.99

NOV191644 FAKE EMPIRE DLX TP $19.99

AUG191935 FANTAGRAPHICS STUDIO ED HC ED PISKOR $150.00

NOV192130 FINAL FANTASY LOST STRANGER GN VOL 04 $13.00

OCT192055 FOREVER MAPS GN $12.99

OCT192155 FREAKS & GODS GIANT SIZED #1 $5.99

JUN191369 GIRL GENIUS SECOND JOURNEY GN VOL 05 QUEENS AND PIRATES $25.00

JUN191370 GIRL GENIUS SECOND JOURNEY HC VOL 05 QUEENS AND PIRATES $50.00

APR191392 GOLD DIGGER TP FREDERAL RESERVE BRICK $49.99

NOV192034 GRETEL TP $19.99

SEP191888 GUDETAMA LOVE FOR THE LAZY HC $9.99

NOV191308 GUNG HO #2 CVR A NGU (MR) $3.99

NOV191309 GUNG HO #2 CVR B RUAN (MR) $3.99

NOV191310 GUNG HO #2 CVR C GUERRERO (MR) $3.99

NOV191311 GUNG HO #2 CVR D KUMMANT (MR) $3.99

OCT191537 HATCHET #0 BOX OF DREAD CVR (MR) $9.99

OCT192343 HATSU HARU GN VOL 10 $13.00

NOV191992 HEIST HOW TO STEAL A PLANET #3 $3.99

NOV192131 HIGH SCHOOL PRODIGIES HAVE IT EASY ANOTHER WORLD GN VOL 06 ( $13.00

OCT192345 HORIMIYA GN VOL 13 $13.00

NOV192135 IM NOT POPULAR GN VOL 15 $13.00

NOV192180 IM STANDING ON MILLION LIVES GN VOL 05 (MR) $10.99

NOV191366 IN PIECES SOMEPLACE WHICH I CALL HOME GN (MR) $25.00

OCT191891 INFINITE PUNISHMENT ESCAPE FROM HELL #3 CVR A TROM $3.99

OCT191892 INFINITE PUNISHMENT ESCAPE FROM HELL #3 CVR B JIM WHITING $3.99

NOV192124 IVE BEEN KILLING SLIMES 300 YEARS MAXED OUT GN VOL 01 $13.00

NOV191474 JUGHEADS TIME POLICE TP $14.99

NOV191313 KIDZ #1 CVR A CRISTOBAL $3.99

NOV191314 KIDZ #1 CVR B HADJWIDJAJA $3.99

NOV191315 KIDZ #1 CVR C GUTIERREZ $3.99

NOV191316 KIDZ #1 CVR D JORET $3.99

NOV192107 LEVIUS EST GN VOL 02 $12.99

NOV191899 LIFE IS STRANGE #9 NYCC VARIENT $5.00

NOV192164 MAD WITH JOY HC $25.00

SEP192366 MAGIKA SWORDSMAN & SUMMONER GN VOL 12 (MR) $12.99

SEP191344 MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 10 BUGHEADS $8.99

SEP191345 MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 11 SKATING ICE $8.99

NOV191318 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR) $3.99

NOV191319 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR B VITTI (MR) $3.99

NOV191321 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR D ANDOLFO KLIMT HOMAGE VAR (M $3.99

OCT192225 MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR A VITORINO $3.99

OCT192226 MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR B RIVEIRO $3.99

OCT192227 MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR C DIPASCALE $3.99

OCT192228 MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR D VIGONTE $3.99

NOV191417 MOON MAID CATACOMBS OF THE MOON READERS SET $10.99

AUG192246 MOORCOCK LIB HAWKMOON HC VOL 02 HISTORY O/T RUNESTAFF (RES) $39.99

NOV192134 MURCIELAGO GN VOL 13 (MR) $13.00

OCT192412 MY MONSTER SECRET GN VOL 19 $12.99

NOV191994 NECROMANCERS MAP TP COMPLETE $15.99

NOV192089 NO GUNS LIFE GN VOL 03 $12.99

OCT192413 NURSE HITOMIS MONSTER INFIRMARY GN VOL 10 (MR) $12.99

NOV192136 NYANKEES GN VOL 05 $13.00

NOV191323 OCTAVIA BUTLER PARABLE OF THE SOWER HC GN $24.99

NOV192137 OVERLORD UNDEAD KING OH GN VOL 02 $13.00

NOV192001 P CRAIG RUSSELL SELFISH & OTHER STORIES FINE ART HC $150.00

NOV192002 P CRAIG RUSSELL SELFISH & OTHER STORIES FINE ART S&N ED $200.00

NOV191999 RESONANT TP VOL 01 (MR) $17.99

NOV191900 ROBOTECH REMIX #1 NYCC VAR $5.00

NOV191983 ROKU #4 (OF 4) CVR A KIRKHAM $3.99

NOV191984 ROKU #4 (OF 4) CVR B KALVACHEV $3.99

NOV191985 ROKU #4 (OF 4) CVR C BRERETON $3.99

OCT192283 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 01 $38.99

NOV191849 RUNAWAY PRINCESS HC GN $20.99

NOV191848 RUNAWAY PRINCESS SC GN $12.99

NOV192138 SAGA OF TANYA EVIL GN VOL 09 $13.00

NOV192183 SAILOR MOON ETERNAL ED VOL 07 $27.99

NOV191996 SERA & ROYAL STARS TP VOL 01 $17.99

NOV192184 SEVEN DEADLY SINS GN VOL 36 $10.99

NOV191627 SHAPES #3 $3.99

OCT192061 SOLAR FLARE TP VOL 03 SARASOTA $17.99

NOV191764 SPRING RAIN GN $19.99

DEC191860 STAR POWER GN VOL 04 $19.95

NOV192060 STREET FIGHTER V TP VOL 02 RISE UP $19.99

AUG192086 TAMBA CHILD SOLDIER HC GN $24.99

OCT192101 THETH TOMORROW FOREVER GN (MR) $24.99

NOV192126 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 $13.00

SEP191459 VAMPIRE PA BITE OUT OF CRIME #1 BLANK SKETCH VAR $6.99

OCT191450 VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR A ALBUQUERQUE (MR) $3.99

OCT191451 VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR B RATHBURN (MR) $3.99

OCT191452 VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR C CASAS (MR) $3.99

OCT191453 VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR D DIKE RUAN (MR) $3.99

NOV191471 VAMPIRONICA NEW BLOOD #2 CVR A MOK $3.99

NOV191472 VAMPIRONICA NEW BLOOD #2 CVR B HUTCHISON $3.99

NOV191473 VAMPIRONICA NEW BLOOD #2 CVR C SMALLWOOD $3.99

NOV191980 VISITOR #2 (OF 6) CVR A PINNA $3.99

NOV191981 VISITOR #2 (OF 6) CVR B DAVIS-HUNT $3.99

NOV191982 VISITOR #2 (OF 6) CVR C CAREY $3.99

NOV191997 WASTED SPACE #13 (MR) $3.99

NOV192087 WAY OF THE HOUSEHUSBAND GN VOL 02 $12.99

NOV191810 WOLVENHEART #4 $3.99

NOV192142 ZO ZO ZOMBIE GN VOL 06 $12.00

NOV191814 ZOMBILLENIUM BANDED SET $46.99

OCT191538 ZORRO LEGENDARY ADV BOOK II READER SET $13.99

NOV191416 ZORRO SWORDS OF HELL #1 LTD ED 9.8 CBD GRADE CVR $99.99



MAGAZINES

SEP198429 CINEFEX #168 $12.50

OCT192072 CINEMA RETRO #46 (MR) $11.99

NOV191639 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1701 $PI

NOV192000 CREEPS #23 (MR) $5.95

OCT192000 DOCTOR WHO MAGAZINE #546 $13.50

NOV191807 LOCUS #708 $8.99

DEC191334 MEETING COMICS GN $14.95

NOV191733 NIB ANIMALS (RES) $14.95

OCT192065 SCREAM MAGAZINE #58 (MR) $9.99



BOOKS

NOV192116 GOBLIN SLAYER LIGHT NOVEL SC VOL 09 $14.00

AUG191445 INDIE GAMES HC $39.99

NOV191936 MANIFESTATIONS OF SHERLOCK HOLMES MMPB $14.95

MAY192145 ONE PIECE COLOR WALK COMPENDIUM HC WATER 7 PARAMOUNT WAR $39.99

OCT192422 SCP FOUNDATION IRIS LIGHT NOVEL VOL 01 $13.99

OCT192046 SHADOW NOVEL SC VOL 147 TRAIL VENGEANCE MOTHER GOOSE MURDERS $14.95

NOV191859 SHADOW NOVEL SC VOL 148 ISLE OF DOUBT MURDER TOWN $19.95

NOV192117 SISTERS ALL YOU NEED LIGHT NOVEL SC VOL 06 $14.00

MAY198256 STAR WARS MEET THE HEROES CHEWBACCA $7.99

MAY198257 STAR WARS MEET THE VILLAINS STORMTROOPERS $7.99

OCT192423 TORADORA LIGHT NOVEL VOL 09 $13.99

NOV192119 TORTURE PRINCESS FREMD TORTURCHEN NOVEL SC VOL 03 $14.00

NOV191718 UNDERGROUND SKETCHBOOK SC (RES) $19.99

NOV192112 WANDERING WITCH JOURNEY ELAINA LIGHT NOVEL SC VOL 01 $15.00



MERCHANDISE

JAN199033 30 MINUTE MISSION OPTIONAL PORTANOVA ARMOR SET BLUE VER (NET $4.00

MAR198480 AVENGERS ENDGAME IRON MAN HEAD KNOCKER $26.99

MAR198535 BANG DREAM GIRLS KOKORO TSURUMAKI NENDOROID AF STAGE VER $59.99

JAN199176 BOB ROSS 8IN RETRO AF $32.99

APR198805 CASE CLOSED TORU AMURO S.H.FIGUARTS AF $55.00

JUL199137 DARK CRYSTAL ESSENCE BOTTLE PROP REPLICA $49.00

AUG192618 DC DOOMSDAY CLOCK II T/S XL $19.95

NOV192230 DCU STARS BY HUGHES T/S SM $19.95

MAY198923 DESKTOP ARMY SYLPHY II SER 4PC DISPLAY $25.99

JAN198513 DISNEY GRAND JESTER ARIEL 30TH ANNIVERSARY STATUE $60.00

JUL198806 DRAGONBALL SUPER DRAGON STARS AF ASST II $22.99

NOV188217 FAIRY TAIL LUCY HEARTFILIA 1/6 PVC NOIR SWIMWEAR GRAVURE VER $234.99

OCT188488 FAIRY TAIL LUCY HEARTFILIA 1/6 PVC SWIMWEAR GRAVURE SIDE VER $239.99

APR188069 FAIRY TAIL LUCY HEARTFILIA 1/6 PVC SWIMWEAR GRAVURE VER (MR) $235.99

MAY198777 FATE GRAND ORDER KING CAVERN EDMOND NENDOROID AF ASCENSION ( $64.99

JUN199101 FATE GRAND ORDER RUBBER MASCOT BUDDY COLLE 6PC DS $9.99

JUL188822 FATE GRAND ORDER SABER FRANKENSTEIN 1/7 PVC FIG $189.99

MAR198886 FATE/GRAND ORDER SABER MIYAMOTO MUSASHI FIGMA AF $114.99

MAY198924 FULLMETAL ALCHEMIST CHIMIMEGA BUDDY SER ED & ROY 2PC SET $74.99

APR198678 FUNKO RICK & MORTY SPACE SUIT MORTY AF $10.99

APR198677 FUNKO RICK & MORTY SPACE SUIT RICK AF $10.99

JUL188740 GAME OF THRONES TYRION LANNISTER S7 1/6 SCALE FIG (Net) $178.00

MAY198926 GGG MOBILE SUITS GUNDAM 0083 CIMA GARAHAU PVC STATUE $204.99

MAY198927 GGG MOBILE SUITS GUNDAM 0083 LILI MARLEEN PVC STATUE $29.99

NOV192252 GOLDEN AGE GREEN LANTERN SYMBOL T/S LG $19.95

NOV192251 GOLDEN AGE GREEN LANTERN SYMBOL T/S MED $19.95

NOV192250 GOLDEN AGE GREEN LANTERN SYMBOL T/S SM $19.95

NOV192253 GOLDEN AGE GREEN LANTERN SYMBOL T/S XL $19.95

NOV192254 GOLDEN AGE GREEN LANTERN SYMBOL T/S XXL $22.95

NOV192257 GOLDEN AGE GREEN LANTERN T/S LG $19.95

NOV192256 GOLDEN AGE GREEN LANTERN T/S MED $19.95

NOV192255 GOLDEN AGE GREEN LANTERN T/S SM $19.95

NOV192258 GOLDEN AGE GREEN LANTERN T/S XL $19.95

NOV192259 GOLDEN AGE GREEN LANTERN T/S XXL $22.95

JUL198994 GUNDAM BUILD DIVERS 11 ZAKRELLO HARO BANDAI SPIRITS FIG (NET $10.00

JUN198829 HALLOWEEN 2018 MICHAEL MYERS HEAD KNOCKER $26.99

DEC192853 HARRY POTTER BACK TO HOGWARTS HC RULED JOURNAL $19.99

OCT198352 HARRY POTTER CHARMS MINI FIG WV1 ASST $10.99

DEC192854 HARRY POTTER SPELLS AND CHARMS HC RULED JOURNAL $19.99

MAR198533 HATSUNE MIKU GT PROJECT RACING MIKU 1/7 PVC 2018 CHALLENGING $179.99

APR198488 HATSUNE MIKU GT PROJECT RACING MIKU 2019 FIGMA AF $99.99

MAR198237 HEAVILY ARMED HIGH SCHOOL GIRLS ROKU FIGMA AF $114.99

OCT198760 HEX JIM LEE BATMAN ARTIST PORTFOLIO $99.95

OCT198761 HEX JIM LEE BATMAN COLLECTORS BACKPACK $129.95

NOV192262 JAY GARRICK FLASH T/S LG $19.95

NOV192261 JAY GARRICK FLASH T/S MED $19.95

NOV192260 JAY GARRICK FLASH T/S SM $19.95

NOV192263 JAY GARRICK FLASH T/S XL $19.95

NOV192264 JAY GARRICK FLASH T/S XXL $22.95

MAY198778 JOJOS BIZARRE ADV PT 3 CHOZO KADO JOTARO KUJO 1.5 AF $104.99

MAY198779 JOJOS BIZARRE ADV PT 3 CHOZO KADO STAR PLATINUM AF $104.99

MAR198609 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 CHOZO KADO LEONE ABBACCHIO AF $104.99

MAR198610 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 CHOZO KADO MOODY BLUES AF $104.99

JUN198365 KING OF GLORY ZHEN JI 1/7 PVC FIG PEONY PAVILLION VER $204.99

OCT198353 KITTEN CATFE MEOWBERRY SCENTED PLUSH ASST $8.99

OCT198350 KITTEN CATFE MEOWBLE YARN BALL SER1 BMB DIS $2.99

OCT198354 KITTEN CATFE PURRISTA GIRLS SER1 BMB DOLL DIS $10.99

NOV192265 LEGION II SYMBOL T/S SM $19.95

MAY198697 MARVEL CAPTAIN MARVEL NENDOROID AF DLX VER $94.99

JUN198355 MAZINKAISER SKL MODEROID PLASTIC MDL KIT $79.99

MAY198844 MDS MEGA SCALE SAW TALKING BILLY FIGURE $89.99

MAR198469 MDS MEGA SCALE TALKING LA LLORONA FIGURE $89.99

OCT198776 MINI EPICS ALIEN XENOMORPH VINYL FIG $29.99

OCT198777 MINI EPICS ALITA BATTLE ANGEL ALITA DOLL VINYL FIG $29.99

OCT198778 MINI EPICS ALITA BATTLE ANGEL DR IDO VINYL FIG $29.99

OCT198779 MINI EPICS ALITA BATTLE ANGEL ZAPAN VINYL FIG $29.99

OCT198780 MINI EPICS DISTRICT 9 CHRISTOPHER JOHNSON VINYL FIG $29.99

OCT198784 MINI EPICS PLANET OF THE APES CORNELIUS VINYL FIG $29.99

OCT198785 MINI EPICS PLANET OF THE APES DR ZAIUS VINYL FIG $29.99

OCT198786 MINI EPICS PLANET OF THE APES DR ZIRA VINYL FIG $29.99

SEP198278 MONTY PYTHON BLACK KNIGHT TALKING PREM MOTION STATUE $49.99

JUN198175 MYSTERY MINIS TROLLS CLASSIC 12PC BMB DISP $7.99

MAY198928 NARUTO GALS INO YAMANAKA PVC FIG $209.99

NOV188839 NENDOROID PLAY SET 07 FIGURE DIORAMA GYMNASIUM SET A $64.99

NOV188840 NENDOROID PLAY SET 07 FIGURE DIORAMA GYMNASIUM SET B $64.99

OCT198584 NINTENDO 2-1/2IN FIGURE WV22 ASST $5.99

JAN198527 NO GAME NO LIFE STEPHANIE DOLA 1/12 PVC FIG DOG VER (MR) $69.99

MAY198929 ONE PIECE P O P X PINKY STREET NAMI PVC FIG $79.99

APR198869 ONE PIECE PORTRAIT OF PIRATES NEO-MAX PORTGAS D ACE PVC FIG $324.99

JUN198356 ONE PUNCH MAN POP UP PARADE GAROU PVC FIG $49.99

AUG189005 ONE-12 COLLECTIVE MARVEL CABLE AF $100.00

APR198485 ONE-12 COLLECTIVE MARVEL MAGNETO AF $80.00

NOV188215 OVERWATCH PHARAH FIGMA AF $114.99

APR198760 PERSONA 5 MORGANA NENDOROID AF (O/A) $54.99

JUN198202 POP DISNEY HUNCHBACK NOTRE DAME QUASIMODO KING FOOLS VIN FIG $10.99

JUN198203 POP DISNEY HUNCHBACK NOTRE DAME QUASIMODO VIN FIG $10.99

JUN198212 POP GAMES GUILD WARS 2 JOKO VIN FIG $10.99

JUN198213 POP GAMES GUILD WARS 2 RYLOCK VIN FIG $10.99

JUN198248 POP MOVIES GLADIATOR COMMODUS VIN FIG $10.99

JUN198249 POP MOVIES GLADIATOR MAXIMUS VIN FIG $10.99

APR198729 POP NBA OKC PAUL GEORGE VINYL FIGURE $10.99

JUL198776 POP PEZ MHA ALL FOR ONE $5.99

JUL198777 POP PEZ MHA ALL MIGHT $5.99

JUL198778 POP PEZ MHA DEKU $5.99

JUL198779 POP PEZ MHA TODOROKI $5.99

JUN198261 POP ROCKS DEF LEPPARD JOE ELLIOTT VIN FIG $10.99

JUN198262 POP ROCKS DEF LEPPARD PHIL COLLEN VIN FIG $10.99

JUN198263 POP ROCKS DEF LEPPARD RICK ALLEN VIN FIG $10.99

JUN198264 POP ROCKS DEF LEPPARD RICK SAVAGE VIN FIG $10.99

MAY198608 POP STAR WARS E9 KYLO REN ELECTRONIC VINYL FIG $14.99

JUN198278 POP TROLLS PINK TROLL VIN FIG $10.99

JUN198279 POP TROLLS RAINBOW TROLL VIN FIG $10.99

OCT198343 PUPPET MASTER BUTTON COLLECTION SER1 4PK $5.99

OCT198344 PUPPET MASTER ORIGINALS 1/1 SCALE SIX SHOOTER REPLICA $320.00

OCT198345 PUPPET MASTER ORIGINALS 1/1 SCALE TORCH REPLICA $220.00

APR198055 RASCAL DOES NOT DREAM OF BUNNY MAI SAKURAJIMA NENDOROID AF ( $59.99

SEP193088 RICK & MORTY COLL CHESS SET $59.95

SEP198982 RICK AND MORTY DEATH CRYSTAL MORTY IN FORTRESS PIN $9.99

SEP198983 RICK AND MORTY PASTEL SHRIMP RICK AND MORTY PIN $9.99

SEP198984 RICK AND MORTY TEDDY RICK KEYCHAIN $9.99

APR192529 SONIC BANK $24.99

OCT198355 SONIC THE HEDGEHOG 4IN BASIC AF W/ACC WV2 ASST $10.99

MAR198751 SPECTRE DAY OF THE DEAD MASK LIMITED EDITION PROP REPLICA (C $249.99

NOV192966 STAR WARS DARTH VADER CERAMIC MUG $19.99

NOV192964 STAR WARS HAN IN CARBONITE CERAMIC MUG $29.99

NOV192965 STAR WARS R2-D2 CERAMIC MUG $19.99

SEP193067 STARLIGHT STAGE CORE CARD GAME $24.95

SEP193068 STARLIGHT STAGE SHINING STAR CARD GAME EXP $14.95

SEP193069 TANTO CUORE DBG $49.95

SEP193070 TANTO CUORE EXPANDING THE HOUSE DBG $49.95

SEP193072 TANTO CUORE ROMANTIC VACATION DBG $49.95

SEP193073 TANTO WINTER ROMANCE DBG $49.95

JAN199245 THAT TIME I GOT REINCARN SHION 1/6 PVC SWIM GRAVURE II VER ( $249.99

NOV188597 THAT TIME I GOT REINCARN SHION 1/6 PVC SWIMWEAR GRAVURE VER $249.99

DEC188361 THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME MILIM 1/7 PVC FIG (C $224.99

APR198306 THE RISING OF SHIELD HERO RAPHTALIA NENDOROID AF $59.99

NOV188182 TO LOVE RU DARKNESS LALA SATALIN DEVILUKE 1/4 PVC BUNNY VER $334.99

AUG198849 TOPPS 2019-20 NHL STICKER COLL ALBUM DIS $1.79

AUG198850 TOPPS 2019-20 NHL STICKER COLLECTION BOX $0.79

OCT198356 WHOS YOUR LLAMA FIG BMB SER3 ASST $7.99

OCT198585 WORLD OF NINTENDO 4IN AF ASST WV18 $10.99

OCT198586 WORLD OF NINTENDO SFX PLUSH 2019 WAVE ASST $13.99







