General Comics On-Sale 01/01/2020

COMICS & GRAPHIC NOVELS

SEP192333 10 DANCE GN VOL 05 (MR) $12.99

OCT192029 2000 AD PROG #2160 $6.00

OCT191803 2020 VISIONS TP (MR) $29.95

AUG192164 ABSALOM TP TERMINAL DIAGNOSIS $16.99

OCT192403 AKASHIC RECORDS OF BASTARD MAGICAL INSTRUCTOR GN VOL 08 $12.99

NOV191487 ARCHIE MARRIED LIFE 10 YEARS LATER #5 CVR A PARENT $3.99

NOV191488 ARCHIE MARRIED LIFE 10 YEARS LATER #5 CVR B MACK $3.99

NOV191492 ARCHIE MILESTONES DIGEST #6 $7.99

OCT191968 BALLAD OF YAYA GN VOL 04 ISLAND $9.99

OCT192076 BOSTON METAPHYSICAL SOCIETY #6 $3.99

NOV191628 CAPTAIN CANUCK TP VOL 03 HARBINGER (RES) $14.99

OCT192077 CLASSIC PULP HORROR ONE SHOT $4.00

OCT191591 COARAPTOR ONE SHOT $4.99

OCT191592 COARAPTOR ONE SHOT MONSTER MATT VAR CVR $9.99

SEP191477 COOKIE & KID #5 (OF 6) $3.99

OCT192073 DOLL ISLAND TP (MR) $6.99

AUG192165 DR MESMERS REVENGE TP $18.99

OCT192406 DUNGEON BUILDER LABYRINTH MODERN CITY GN VOL 01 (MR) $12.99

SEP192122 GRIMM FAIRY TALES #34 CVR A COCCOLO $3.99

SEP192123 GRIMM FAIRY TALES #34 CVR B ABRERA $3.99

SEP192124 GRIMM FAIRY TALES #34 CVR C ZALDIVAR $3.99

SEP192125 GRIMM FAIRY TALES #34 CVR D VITORINO $3.99

OCT192078 GUTTER MAGIC #4 (OF 8) $3.99

OCT192389 HAPPINESS GN VOL 10 $12.99

OCT192229 HELLCHILD TP BLOOD MONEY $12.99

SEP192362 HOW TO TREAT MAGICAL BEASTS GN VOL 04 $12.99

SEP191478 JUNGLE COMICS #2 (OF 4) CVR A SHANNON $3.99

SEP191479 JUNGLE COMICS #2 (OF 4) CVR B MEUGNIOT VAR $9.99

OCT192346 KAKEGURUI COMPULSIVE GAMBLER GN VOL 11 $15.00

OCT192079 KRINGLE TP (MR) $6.99

OCT192080 LOVE SHE OFFERED TP (MR) $9.99

SEP192364 MACHIMAHO MADE WRONG PERSON MAGICAL GIRL GN VOL 04 (MR) $12.99

OCT192333 MAGIA RECORD PUELLA MAGI MADOKA MAGICA GN VOL 01 $13.00

SEP191747 MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #2 (OF 3) CVR A WHITING $3.99

SEP191748 MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #2 (OF 3) CVR B SINNOTT $4.99

OCT192081 MISPLACED #2 $3.99

AUG192166 MISTY PRESENTS JORDI BADIA ROMERO HC $24.99

OCT192018 MONICA ADVENTURES TP VOL 04 $8.99

OCT192414 MY ROOM IS DUNGEON REST STOP GN VOL 01 $12.99

OCT192082 OGRES #2 (OF 4) $3.99

OCT191949 PINK LEMONADE HOLIDAY GRAB BAG ONE SHOT CAGNETTI CVR $5.99

OCT191950 PINK LEMONADE HOLIDAY GRAB BAG ONE SHOT SIMPSON CVR $5.99

SEP191959 PLANET CARAVAN TP $16.99

AUG192155 PRE CODE CLASSICS MYSTERIES WEIRD & STRANGE HC VOL 02 $51.99

AUG192156 PRE CODE CLASSICS MYSTERIES WEIRD & STRANGE SLIPCASE ED VOL $56.99

OCT192350 SACRIFICIAL PRINCESS & KING BEASTS GN VOL 08 $13.00

OCT191717 SCIENCE GN $20.00

OCT192074 SEANCE ROOM #1 (OF 4) (MR) $3.99

AUG192158 SILVER AGE CLASSICS OUTER SPACE SLIPCASE ED VOL 02 $55.99

OCT192006 SISTERS GN VOL 05 MYOB $9.99

OCT192007 SISTERS HC GN VOL 05 MYOB $14.99

OCT192062 STABBITY BUNNY EMMETS STORY #1 CVR A $3.99

OCT192063 STABBITY BUNNY EMMETS STORY #1 CVR B $3.99

SEP191961 STAR BASTARD #6 $3.99

SEP191651 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #119 DLX LITHO ED (MR) $19.99

OCT192354 TERRIFIED TEACHER AT GHOUL SCHOOL GN VOL 08 $13.00

OCT192417 TOMO CHAN IS A GIRL GN VOL 06 $12.99

OCT192075 TOUCHING EVIL #2 (OF 7) $3.99

OCT192209 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR A JOHNSON $3.99

OCT192210 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR B COCCOLO $3.99

OCT192211 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR C JIMENEZ $3.99

OCT192212 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR D OTERO $3.99

OCT192213 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR E METCALF $3.99

OCT192396 WAITING FOR SPRING GN VOL 12 $10.99

NOV191493 WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #95 $7.99



MAGAZINES

SEP191936 2000 AD PACK NOVEMBER 2019 $24.00

OCT191798 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1698 $PI

OCT191976 COMICS REVUE PRESENTS DECEMBER 2019 $19.95

OCT192001 DOCTOR WHO COMPANION 12TH DOCTOR VOL 02 $16.99

NOV191811 RUE MORGUE MAGAZINE #192 (MR) $9.95



BOOKS

OCT192419 ARIFURETA FROM COMMONPLACE ZERO LIGHT NOVEL VOL 02 $14.99

OCT192322 COMBATANTS WILL BE DISPATCHED LIGHT NOVEL SC VOL 02 $15.00

AUG198516 I AM C-3PO INSIDE STORY LTD SGN SLIPCASED HC $150.00

OCT192325 IRREGULAR AT MAGIC HIGH SCHOOL LIGHT NOVEL VOL 14 $14.00

OCT192328 LAST CRUSADE RISE NEW WORLD LIGHT NOVEL SC VOL 02 $15.00

OCT192420 MAGIC USER REBORN MAX LEVEL WIZARD LIGHT NOVEL VOL 01 $14.99

OCT192111 MAN IN THE HIGH CASTLE CREATING ALT WORLD HC $34.95

OCT192022 MEET SONIC SC $5.99

OCT191458 MOVIEMAKING MAGIC OF STAR WARS SHIPS & BATTLES HC $29.99

OCT192421 MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION LIGHT NOVEL SC VOL 04 ( $13.99

AUG191934 ROBERT WILLIAMS HC FATHER EXPONENTIAL IMAGINATION $150.00

OCT192329 SPICE AND WOLF LIGHT NOVEL SC VOL 21 $14.00

OCT191945 STAR WARS REBEL STARFIGHTER OWNERS WORKSHOP MANUAL HC $24.99

OCT191820 STAR WARS RISE OF SKYWALKER GALACTIC GUIDE HC $12.99

OCT191821 STAR WARS RISE OF SKYWALKER VISUAL DICTIONARY HC $24.99

OCT192319 SURVIVED ALCHEMIST DREAM QUIET TOWN LIFE NOVEL SC VOL 02 $15.00



MERCHANDISE

JUN198873 30 MINUTE MISSION 13 EEXM-17 ALTO BLACK MDL KIT $14.00

JUN198874 30 MINUTE MISSION 14 BEXM-15 PORTANOVA NAVY MDL KIT $14.00

APR198632 30 MINUTE MISSION OPTIONAL BACKPACK 1 MDL ACCESSORY $6.00

APR198629 30 MINUTE MISSION OPTIONAL COMMANDER ARMOR SET ALTO BLACK (N $4.00

APR198628 30 MINUTE MISSION OPTIONAL COMMANDER ARMOR SET ALTO WHITE (N $4.00

JAN199360 ALIEN & PREDATOR CLASSICS 6IN ACTION FIGURE ASST $15.99

JUN198758 ALIEN 40TH ANNIVERSARY BIG CHAP 1/4 SCALE AF $142.99

AUG192774 ALTER NATION BASIC AF CS $21.99

AUG192778 ALTER NATION MEDIUM AF CS $24.99

SEP198517 ANNABELLE CERAMIC MUG $24.99

APR198100 ATELIER RORONA ALCHEMIST OF ARLAND RORONA NENDOROID AF $64.99

OCT193287 BABY GUMMIES SIRIUS DICE SET $16.00

OCT193293 BLACK CLOUD TRANSPARENT RESIN SIRIUS DICE SET $11.99

OCT193292 BLUE AURORA SEMI TRANSPARENT SIRIUS DICE SET $15.99

SEP198924 BORDERLANDS 3 MALE PSYCHO BANDIT 7IN VINYL FIG $14.95

JAN199338 CITY HUNTER THE MOVIE KAORI MAKIMURA NENDOROID AF $64.99

OCT193280 CLANK IN SPACE CYBER STATION 11 EXP $30.00

APR198200 CONJURING UNIVERSE CROOKED MAN ULTIMATE 7IN AF $29.99

JUL193280 COURT OF THE DEAD MOURNERS CALL BOARD GAME $99.95

JUN193119 D&D DICE MASTERS ADVENTURES IN WATERDEEP TEAM PACK $12.99

JUN193118 D&D DICE MASTERS TROUBLE WATERDEEP CAMPAIGN BOX $39.99

JUN193120 D&D DICE MASTERS ZHENTARIM TEAM PACK $12.99

OCT193289 D20 PREMIUM VARIETY PACK SIRIUS DICE SET $90.00

OCT193288 D20 VARIETY PACK SIRIUS DICE SET $50.00

MAY198081 DB SUPER CHOSENSHI RETSUDEN V4 SUPER SAIYAN 3 SON GOKU FIG ( $24.99

MAR198701 DC COMICS WHEELS OF GOTHAM 24PC BMB CAPSULE ASST $7.99

NOV192311 DC THE JOKER BLACK SILK TIE $58.00

NOV192312 DC THE JOKER HA HA NAVY SILK TIE $58.00

MAY198958 DIGIMON AMPLIFIED WARGREYMON FIG-RISE STD MDL KIT $46.00

MAY198850 DIORAMANSION 150 CAVERN FIGURE DIORAMA $29.99

MAY198851 DIORAMANSION 150 IMPERIAL CAPITAL FIGURE DIORAMA DAYTIME VER $29.99

MAY198849 DIORAMANSION 150 LAKE BISHAMON FIGURE DIORAMA $29.99

MAR198541 FANG OF THE SUN DOUGRAM COMBAT ARMORS MAX16 1/72 MDL KIT $94.99

SEP198358 FANTASTIC FOUR LEGENDS 6IN AF ASST 202001 $21.49

FEB198102 FATE STAY NIGHT HEAVENS FEEL SABER ALTER 2.0 FIGMA AF $104.99

SEP198518 FRIDAY THE 13TH JASON VOORHEES CERAMIC MUG $24.99

OCT188023 GHOSTBUSTERS GHOST TRAP 1/1 SCALE PROP REPLICA $499.95

JAN198134 GHOSTBUSTERS WINSTON ZEDDEMORE 1/4 SCALE STATUE $399.95

SEP198519 GHOSTFACE CERAMIC MUG $24.99

OCT198043 GRAB & GO BATTLESHIP GAME CS $4.99

MAY198275 GRAND JESTER STUDIOS DC SUPERMAN 1:6 SCALE STATUE $375.00

JUN198883 GUNDAM BUILD DIVERS 05 VALKYLANDER 1/144 HGBD MDL KIT $15.00

JUN198884 GUNDAM BUILD DIVERS 06 NU-ZEON GUNDAM 1/144 HGBD MDL KIT (NE $35.00

JUN198886 GUNDAM BUILD DIVERS 08 REAL CORE GUNDAM 1/144 HGBD MDL KIT ( $16.00

JUN198887 GUNDAM IBO GUNDAM BARBATOS 1/100 MG MDL KIT $50.00

SEP198520 HALLOWEEN MICHAEL MYERS CERAMIC MUG $24.99

MAY198133 HATSUNE MIKU GT POP UP PARADE RACING MIKU PVC FIG 2010 VER ( $49.99

MAR198399 HEAVY METAL TAARNA BUST LAPEL PIN $9.95

OCT193175 HELLBOY BPRD LOGO & RIGHT HAND OF DOOM 8PC PATCH ASST $7.00

OCT193177 HELLBOY ITTY BITTY HELLBOY & ABE LTD ED ENAMEL PIN 6PC ASST $20.00

SEP198521 HELLRAISER PINHEAD CERAMIC MUG $24.99

SEP198953 HUNTER X HUNTER GON & KIRUA MUG $11.99

SEP198954 HUNTER X HUNTER HISOKA MUG $11.99

FEB198976 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 CHOZO KADO PURPLE HAZE AF $104.99

MAR198611 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 STATUE LEGEND RISOTTO NERO PVC STATUE $104.99

MAR198612 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 STATUE LEGEND WHITE ALBUM PVC STATUE $104.99

FEB198478 KAGUYA LUNA FIGMA AF $89.99

JUL192670 LEGENDS IN 3D MARVEL MOVIE THOR RAGNAROK HULK 1/2 SCALE BUST $174.99

JUL199074 MADBALLS HORRORBALLS FOAM SERIES CHUCKY $10.99

JUL199076 MADBALLS HORRORBALLS FOAM SERIES PINHEAD $10.99

AUG199247 MARIO KART COLLECTOR ENAMEL PIN 24PC ASST DS $7.99

JUN192393 MARVEL ANIMATED VENOM & SPIDER-MAN STATUE $59.99

JUL192665 MARVEL ANIMATED X-MEN CYCLOPS BUST $59.99

JUN192391 MARVEL GALLERY 90S SPIDER-MAN PVC FIG $49.99

SEP198929 MARVEL VINTAGE 80TH ANN DEADPOOL 6IN AF CS $24.99

JAN199417 MASHIN HERO WATARU PLAMAX MS-05 RYUOMARU MDL KIT $49.99

MAY198106 MY HERO ACADEMIA BANPRESTO WORLD COLOSSEUM V2 DABI FIG $24.99

JUL198839 MY HERO ACADEMIA OCHACO URARAKAI 1/8 PVC FIG HERO SUIT VER ( $189.99

SEP192447 MY HERO ACADEMIA SMASH COLLEGIATE SNAPBACK CAP $23.99

JUN192879 MY HERO ACADEMIA TITANS MINI FIG 18PC WINDOW BOX DISPLAY $9.99

MAR198247 MYSTERY MINIS BANDICOOT 12PC DISP $7.99

SEP198858 NERF RIVAL DEADPOOL KRONOS XVIII-500 BLASTER 2PK CS (C $69.99

SEP198859 NERF RIVAL DEADPOOL KRONOS XVIII-500 BLASTER CS $39.99

SEP198522 NIGHTMARE ON ELM STREET FREDDY KRUEGER CERAMIC MUG $24.99

OCT193285 NORTHERN LIGHTS SIRIUS DICE SET $16.00

MAY198108 ONE PIECE GRANDISTA TRAFALGAR LAW MANGA DIM FIG $68.99

MAY198109 ONE PIECE GRANDLINE MEN WANO COUNTRY LUFFY DXF FIG $24.99

OCT193297 PEARL BLUE ACRYLIC SIRIUS DICE SET $8.99

OCT193295 PEARL CHARCOAL GREY ACRYLIC SIRIUS DICE SET $8.99

OCT193296 PEARL GREEN ACRYLIC SIRIUS DICE SET $8.99

SEP198472 PEE WEES PLAYHOUSE CHAIRRY REACTION FIGURE $15.00

SEP198473 PEE WEES PLAYHOUSE CONKY REACTION FIGURE $15.00

SEP198474 PEE WEES PLAYHOUSE MAGIC SCREEN REACTION FIGURE $15.00

FEB198156 PERSONA 5 SKULL FIGMA AF $89.99

APR198543 PLAMAX MF-39 MINIMUM FACTORY BURNEY 1/20 MDL KIT MAKEUP ED ( $39.99

MAY198699 PLAMAX MF-41 MINIMUM FACTORY ALLIER 1/20 MDL KIT MAKEUP ED ( $39.99

MAR198249 POCKET POP MHA DEKU W/ HELMET KEYCHAIN $5.99

JAN198416 POP AD ICONS OTTER POPS ALEXANDER THE GRAPE VIN FIGURE $10.99

APR198690 POP ANIMATION DBZ GOKU BU WORLD TOURNAMENT VIN FIGURE $10.99

MAY198532 POP ANIMATION RICK & MORTY DEATH CRYSTAL MORTY VINYL FIG $10.99

MAY198533 POP ANIMATION RICK & MORTY DEATH TEDDY RICK W/ CHASE VINYL F $10.99

MAY198535 POP ANIMATION RICK & MORTY HOLOGRAM RICK CLONE VINYL FIG $10.99

MAY198534 POP ANIMATION RICK & MORTY KIRKLAND MEESEEKS VINYL FIG $10.99

MAY198536 POP ANIMATION RICK & MORTY WASP RICK VINYL FIG $10.99

MAY198553 POP GAMES OVERWATCH BAPTISTE VINYL FIG $10.99

MAY198554 POP GAMES OVERWATCH BOB 6IN VINYL FIG $19.99

JUN198235 POP MARVEL ENDGAME THOR W/ PIZZA VIN FIG $10.99

MAY198573 POP MOVIES GREATEST SHOWMAN ANNE WHEELER VINYL FIG $10.99

MAY198574 POP MOVIES GREATEST SHOWMAN BEARDED LADY VINYL FIG $10.99

MAY198575 POP MOVIES GREATEST SHOWMAN PHILLIP CARLYLE VINYL FIG $10.99

MAY198576 POP MOVIES GREATEST SHOWMAN PT BARNUM VINYL FIG $10.99

APR198720 POP MOVIES US ABRAHAM W/BAT VIN FIGURE $10.99

APR198721 POP MOVIES US ADELAIDE W/CHAINS & FIRE POKER VIN FIGURE $10.99

APR198722 POP MOVIES US PLUTO W/MASK VIN FIGURE $10.99

APR198723 POP MOVIES US RED W/OVERSIZED SCISSORS VIN FIGURE $10.99

APR198724 POP MOVIES US UMBRAE W/SCISSORS VIN FIGURE $10.99

MAY198587 POP PEZ HERCULES HADES $5.99

MAY198594 POP PEZ MYTHS BIGFOOT $5.99

MAY198595 POP PEZ MYTHS CTHULHU $5.99

MAY198596 POP PEZ MYTHS YETI $5.99

MAY198616 POP TV UMBRELLA ACADEMY ALLISON HARGREEVES VINYL FIG $10.99

JUN198575 POWER RANGERS LIGHTNING COLL MMPR WHITE RANGER HELMET $79.99

NOV190001 PREVIEWS #376 JANUARY 2020 $3.99

SEP199105 PUPPET MASTER ORIGINALS 1/1 SCALE BLADE REPLICA $220.00

SEP199106 PUPPET MASTER ORIGINALS 1/1 SCALE JESTER REPLICA $220.00

OCT193290 RAINBOW TRANSLUCENT RESIN SIRIUS DICE SET $19.99

OCT193291 RED WHITE & BLUE SEMI TRANSPARENT SIRIUS DICE SET $15.99

SEP198523 SAW JIGSAW CERAMIC MUG $24.99

OCT192519 SPIDER-MAN MYSTERIO CARD T/S XL $18.98

OCT192520 SPIDER-MAN MYSTERIO CARD T/S XXL $20.98

SEP198524 STAR WARS BB-8 CERAMIC MUG $34.99

SEP198525 STAR WARS DEATH STAR CERAMIC MUG $39.99

MAY198972 STAR WARS ITEM B BANDAI SPIRITS 1/12 MDL $38.00

JUN198896 STAR WARS ITEM C BANDAI SPIRITS PLASTIC MDL KIT $30.00

JUN198897 STAR WARS ITEM D BANDAI SPIRITS PLASTIC MDL KIT $30.00

JUN192390 STAR WARS RANGE TROOPER BUST $99.99

SEP198526 STAR WARS YODA CERAMIC MUG $19.99

AUG199248 SUPER MARIO COLLECTOR ENAMEL PIN 24PC ASST DS $7.99

SEP198931 SW BLACK CON EXC LUKE SKYWALKER CELEBRATION 6IN AF CS $34.99

JUL198167 SW BLACK DARTH VADER ELECTRONIC HELMET CS $99.99

SEP198860 SW E9 D-O R/C TOY CS $59.99

SEP198861 SW GALAXY E9 5IN SCALE AF ASST 201902 (Net) $9.99

OCT193286 TAHITIAN SUNSET SIRIUS DICE SET $16.00

OCT198332 TEKKEN TT 2 CHRISTIE MONTEIRO BISHOUJO STATUE NEW PKG VER (N $84.99

SEP198527 TEXAS CHAINSAW LEATHERFACE CERAMIC MUG $24.99

SEP198477 TMNT BEBOP REACTION FIGURE $18.00

SEP198480 TMNT ROCKSTEADY REACTION FIGURE $18.00

OCT193307 TRANSFORMERS TCG SEIGE 2 BOOSTER DIS (30CT) $3.99

OCT193301 TRANSLUCENT BLUE RESIN SIRIUS DICE SET $8.99

OCT193300 TRANSLUCENT GREEN RESIN SIRIUS DICE SET $8.99

OCT193299 TRANSLUCENT PURPLE RESIN SIRIUS DICE SET $8.99

OCT193298 TRANSLUCENT RED RESIN SIRIUS DICE SET $8.99

MAY198974 YAMATO 2202 15 COSMO TIGER II BANDAI SPIRITS 1/72 MDL KIT (N $12.00







