Comics / Comics News

General Comics On-Sale 12/18/2019

By Leroy Douresseaux



List may change if some items already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

OCT192380 AGAIN GN VOL 12 (MR) $12.99

OCT192037 ANGELA DELLA MORTE #2 $3.95

OCT191610 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #305 $7.99

OCT192336 AS MISS BEELZEBUB LIKES GN VOL 08 $13.00

SEP191976 BAD BAD PLACE HC GN $19.99

OCT191919 BAD GIRLS SC GN $19.99

AUG191747 BELLADONNA FIRE FURY #13 (RES) (MR) $5.99

AUG191750 BELLADONNA FIRE FURY #13 BONDAGE (RES) (MR) $5.99

AUG191751 BELLADONNA FIRE FURY #13 BONDAGE NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191754 BELLADONNA FIRE FURY #13 KILLER BODY (RES) (MR) $5.99

AUG191755 BELLADONNA FIRE FURY #13 KILLER BODY NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191756 BELLADONNA FIRE FURY #13 LUSCIOUS (RES) (MR) $5.99

AUG191757 BELLADONNA FIRE FURY #13 LUSCIOUS NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191748 BELLADONNA FIRE FURY #13 NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191767 BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN (RES) (MR) $5.99

AUG191769 BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191768 BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN TOPLESS (RES) (MR) $7.99

AUG191770 BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN WETWORKS NUDE (RES) ( $7.99

AUG191752 BELLADONNA FIRE FURY #13 STUNNING (RES) (MR) $5.99

AUG191753 BELLADONNA FIRE FURY #13 STUNNING NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191771 BELLADONNA FIRE FURY #13 SULTRY (RES) (MR) $5.99

AUG191772 BELLADONNA FIRE FURY #13 SULTRY NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191762 BELLADONNA FIRE FURY #13 VICIOUS (RES) (MR) $5.99

AUG191763 BELLADONNA FIRE FURY #13 VICIOUS NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191759 BELLADONNA FIRE FURY #13 VIKING VIXEN (RES) (MR) $5.99

AUG191760 BELLADONNA FIRE FURY #13 VIKING VIXEN NUDE (RES) (MR) $7.99

AUG191765 BELLADONNA FIRE FURY #13 WRAP (RES) (MR) $5.99

AUG191766 BELLADONNA FIRE FURY #13 WRAP NUDE (RES) (MR) $7.99

OCT192066 BIG PUNK ONE SHOT (MR) $5.00

OCT192190 BLACK STARS ABOVE #2 (MR) $3.99

OCT192112 BLADE RUNNER 2019 #5 CVR A POPE (MR) $3.99

OCT192113 BLADE RUNNER 2019 #5 CVR B MEAD (MR) $3.99

OCT192114 BLADE RUNNER 2019 #5 CVR C GUINALDO (MR) $3.99

OCT192115 BLADE RUNNER 2019 #5 CVR D POP VIRGIN SKETCH (MR) $3.99

OCT192116 BLADE RUNNER 2019 #5 CVR E BLANK SKETCH (MR) $3.99

OCT192185 BLOODSHOT (2019) #4 CVR A SHALVEY $3.99

OCT192186 BLOODSHOT (2019) #4 CVR B MCKONE $3.99

OCT192187 BLOODSHOT (2019) #4 CVR C LAMING $3.99

OCT198012 BLOODSHOT (2019) #4 CVR D PRE-ORDER BUNDLE ED $3.99

OCT192200 BROTHER STORY OF AUTISUM $12.99

OCT192337 BUNGO STRAY DOGS GN VOL 13 $13.00

OCT192034 BUTCHER QUEEN #4 (OF 4) $3.95

OCT192086 CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #2 (MR) $3.99

OCT192338 CASE STUDY OF VANITAS GN VOL 06 $13.00

OCT191603 COSMO MIGHTY MARTIAN #2 (OF 5) CVR A YARDLEY $3.99

OCT191604 COSMO MIGHTY MARTIAN #2 (OF 5) CVR B FONSECA $3.99

OCT191605 COSMO MIGHTY MARTIAN #2 (OF 5) CVR C SKELLY $3.99

OCT192192 CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #3 $3.99

OCT192340 DEAD MOUNT DEATH PLAY GN VOL 03 (MR) $13.00

OCT191917 DEADLY TEN PRESENTS SORORITY BABES CVR A PASCUAL (MR) $3.99

OCT191918 DEADLY TEN PRESENTS SORORITY BABES CVR B DAN FOWLER (MR) $3.99

SEP192357 DIRTY PAIR OMNIBUS GN (MR) $18.99

OCT192117 DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL #2 CVR A CARANFA $5.99

OCT192118 DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL #2 CVR B PHOTO $5.99

OCT192119 DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL #2 CVR C ACTION FIGURE $5.99

OCT192385 DRIFTING DRAGONS GN VOL 01 $12.99

OCT191510 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #3 (OF 6) (MR) $3.99

OCT192054 ESKIMO KISSES ONE SHOT $5.99

OCT191778 FANTOMAH TP VOL 01 UP FROM THE DEEP (RES) $12.99

OCT192324 GENIUS PRINCE RAISING NATION DEBT TREASON NOVEL SC VOL 02 (C $15.00

OCT192424 GO WITH CLOUDS NORTH BY NORTHWEST GN VOL 03 $12.95

OCT192342 GOBLIN SLAYER SIDE STORY YEAR ONE GN VOL 03 (MR) $13.00

MAR191841 GOD MODE #2 (RES) $4.99

OCT191440 GUNG HO #1 CVR A PAREL (MR) $3.99

OCT191441 GUNG HO #1 CVR B RUAN (MR) $3.99

OCT191442 GUNG HO #1 CVR C NGU (MR) $3.99

OCT191443 GUNG HO #1 CVR D KUMMANT (MR) $3.99

AUG192510 HEAVENLY DELUSION GN VOL 01 (RES) $12.95

OCT191969 INFINITY 8 #17 (MR) $3.99

SEP191955 ISLAND OF MISFIT TOYS GN $9.99

SEP191857 JUNIOR HIGH HORRORS #8 CVR A FRIGHT NIGHT PARODY $4.99

SEP191858 JUNIOR HIGH HORRORS #8 CVR B NBX PARODY $4.99

SEP191859 JUNIOR HIGH HORRORS #8 CVR C BUY HARD $4.99

OCT192348 KONOSUBA EXPLOSION WONDERFUL WORLD GN VOL 03 $13.00

JUL191721 LADY DEATH APOCALYPSE #0 CENTURY B $15.99

OCT191964 LOST IN SPACE COUNTDOWN TO DANGER HC GN VOL 03 $17.99

SEP191908 LOUD HOUSE GN VOL 08 LIVIN LA CASA LOUD $7.99

SEP191909 LOUD HOUSE HC VOL 08 LIVIN LA CASA LOUD $12.99

OCT191977 LYTTLE LIES STINKY TRUTH SC $7.99

OCT192038 MACHINE GIRL #2 $3.95

OCT191445 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR) $3.99

OCT191446 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR B LINDA SEJIC (MR) $3.99

OCT191447 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR C SABINE RICH (MR) $3.99

OCT191448 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR D ANDOLFO LINGERIE ANGELINA V $3.99

OCT192196 MONEY SHOT #3 (MR) $3.99

SEP191460 MONSTER WORLD GOLDEN AGE #5 (OF 6) $3.99

OCT191576 NATHAN HALES HAZARDOUS TALES HC VOL 09 MAJOR IMPOSSIBLE $13.99

OCT192393 O MAIDENS IN YOUR SAVAGE SEASON GN VOL 05 $12.99

OCT191965 PACIFIC RIM AMARA GN $9.99

OCT192349 PLUNDERER GN VOL 03 $22.00

DEC170993 PRINCELESS DLX HC VOL 03 $19.99

OCT191727 PSYCHO LIST #5 (OF 6) $3.99

OCT191995 RICK & MORTY #57 CVR A ELLERBY $3.99

OCT191996 RICK & MORTY #57 CVR B SPANO $3.99

AUG192227 ROBOTECH TP VOL 06 EVENT HORIZON $16.99

OCT192175 ROKU #3 (OF 4) CVR A KALVACHEV $3.99

OCT192176 ROKU #3 (OF 4) CVR B JOHNSON $3.99

OCT192177 ROKU #3 (OF 4) CVR C CRYSTAL $3.99

OCT198016 ROKU #3 (OF 4) CVR D PRE-ORDER BUNDLE ED $3.99

OCT192395 SAINT YOUNG MEN HC GN VOL 01 (MR) $23.99

OCT192100 SEEKER GN $10.00

SEP191983 SEERESS RECKLESS ONE-SHOT (MR) $3.99

AUG192242 SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #2 $3.99

OCT192334 SHADOW STUDENT COUNCIL VP GIVES HER ALL GN VOL 01 (MR) $15.00

OCT191775 SHAPES #2 $3.99

OCT192351 SHIBUYA GOLDFISH GN VOL 06 $15.00

OCT191974 SHOWS END #5 (OF 5) $3.99

OCT192352 SILVER SPOON GN VOL 12 $15.00

OCT191897 SLEEP GAS GN (MR) $PI

OCT192353 SWORD ART ONLINE HOLLOW REALIZATION GN VOL 05 $13.00

OCT192071 TALES NIGHT WATCHMAN RED HOOK UNTOLD LEGEND LUNA LTD FRASER $7.99

SEP192147 TALES OF TERROR BRIDGEWATER TRIANGLE #3 (OF 3) CVR A VITORIN $5.99

SEP192148 TALES OF TERROR BRIDGEWATER TRIANGLE #3 (OF 3) CVR B ERIC J $5.99

SEP192149 TALES OF TERROR BRIDGEWATER TRIANGLE #3 (OF 3) CVR C VIGONTE $5.99

OCT192394 TO YOUR ETERNITY GN VOL 11 $12.99

OCT192356 UBEL BLATT GN VOL 11 (MR) $20.00

OCT192357 VAL X LOVE GN VOL 07 (MR) $13.00

SEP191323 VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR A ADLARD (MR) $3.99

SEP191324 VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR B ADLARD HOWLING VAMPIRE HORDE $3.99

SEP191325 VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR C OHTA (MR) $3.99

SEP191326 VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR D ADLARD VAMPIRE GOD CVR (MR) $3.99

OCT191438 VARK THING ONE SHOT $4.00

SEP192335 VINLAND SAGA GN VOL 11 (MR) $22.99

OCT192170 VISITOR #1 (OF 6) CVR A PINNA $3.99

OCT192171 VISITOR #1 (OF 6) CVR B ALLEN $3.99

OCT192172 VISITOR #1 (OF 6) CVR C WALSH $3.99

OCT192173 VISITOR #1 (OF 6) CVR D BLANK SKETCH $3.99

OCT192174 VISITOR #1 (OF 6) CVR E #1-6 PRE-ORDER BUNDLE ED $3.99

AUG192482 WITCHS PRINTING OFFICE GN VOL 01 $15.00

OCT191975 WOLVENHEART #3 $3.99

SEP198844 X-MEN #1 EASTMAN VAR $20.00

SEP198845 X-MEN #1 EASTMAN VAR SGN $40.00

SEP192300 YOUR NAME ANOTHER SIDE EARTHBOUND GN VOL 02 $13.00



MAGAZINES

OCT191796 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1696 $PI

OCT191797 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1697 $PI

SEP191907 DOCTOR WHO MAGAZINE #545 $11.99

SEP191835 HORRORHOUND #80 $6.99

SEP191937 JUDGE DREDD MEGAZINE #414 $13.00

OCT192137 MARVEL STUDIOS COMPLETE AVENGERS NEWSTAND ED $14.99

OCT192138 MARVEL STUDIOS COMPLETE AVENGERS PX ED $14.99



BOOKS

SEP192319 ARCHDEMONS DILEMMA HOW LOVE ELF BRIDE LIGHT NOVEL SC VOL 02 $14.99

OCT192320 BACCANO LIGHT NOVEL HC VOL 12 $20.00

OCT193165 HARRY POTTER CROCHET SET $24.99

OCT192326 IVE BEEN KILLING SLIMES 300 YEARS NOVEL SC VOL 06 $14.00

OCT192316 KINGDOM HEARTS X LIGHT NOVEL SC $14.00

SEP192263 KONOSUBA EXPLOSION ON WORLD LIGHT NOVEL SC VOL 01 $14.00

OCT193256 OVERWATCH OFFICIAL COOKBOOK HC $35.00

SEP191475 SHATNER HC $32.95

OCT191819 STAR WARS RISE OF SKYWALKER GALAXY NEEDS YOU HC $17.99

OCT193237 STAR WARS STICKER ART PUZZLES $15.99

SEP191995 STERANKOS HISTORY OF COMICS NEW PTG VOL 02 $19.95

OCT191772 TAROT & MORE 20 YEARS BROADSWORD COMICS COLORING BOOK $19.99

OCT191882 TARZAN AND THE VALLEY OF GOLD HC $34.95

OCT192331 THAT TIME I REINCARNATED SLIME LIGHT NOVEL SC VOL 07 $14.00



MERCHANDISE

MAY198918 ACTIBUILDER SSSS GRIDMAN GRID NIGHT & GRIDMAN FIGHTER AF SET $189.99

MAY198919 ACTIBUILDER SSSS GRIDMAN GRID NIGHT AF $84.99

APR198564 BAKEMONOGATARI SHINOBU OSHINO COMICALIZE ICHIBAN FIG ( $45.00

APR198565 BAKEMONOGATARI SHINOBU OSHINO ICHIBAN FIG $45.00

JUN198875 BANDAI SPIRITS WHITE LED 12 LIGHT UNIT $60.00

AUG192674 BATMAN METAL BADGE BIFOLD WALLET $29.99

OCT193144 BATMAN STICKY NOTE COLLECTION $7.99

MAR198392 BILL AND TEDS EXCELLENT ADVENTURE PHONE BOOTH LAPEL PIN $9.95

MAY198678 BOWMAN 2019 DRAFT BASEBALL T/C JUMBO BOX $14.99

MAY198679 BOWMAN 2019 DRAFT BASEBALL T/C SUPER JUMBO BOX $49.99

AUG198006 CHARLIE BROWN AND SALLY FIGURE $55.00

AUG198007 CHARLIE BROWN SNOOPY & WOODSTOCK MUSIC FIGURE $60.00

AUG198008 CHARLIE BROWN SNOOPY JUMPING OUT OF CAKE FIGURE $50.00

JUL193286 D&D RPG RICK & MORTY TABLETOP RPG SC $29.99

JUL198136 D56 HP VILLAGE GINNY WEASLEY LOVE POTION FIGURINE $27.50

JUL198137 D56 HP VILLAGE GRINGOTTS BANK LIGHTED FIGURINE $135.00

JUL198138 D56 HP VILLAGE GRIPHOOK FIGURINE $22.50

JUL198139 D56 HP VILLAGE OWL EMPORIUM LIGHTED FIGURINE $120.00

JUL198140 D56 HP VILLAGE UKRAINIAN IRONBELLY FIGURINE $60.00

JUL198141 D56 HP VILLAGE WEASLEY WIZARD WHEEZIES LIGHTED FIGURINE $130.00

MAY198080 DB SUPER CHOSENSHI RETSUDEN V4 SUPER SAIYAN SON GOHAN FIG (C $24.99

AUG192758 DC BATMAN ARKHAM ASYLUM FIG COLL #6 ZSASZ $19.95

AUG192768 DC CW FLASH FIG COLL #6 VIBE $19.95

SEP198024 DEADPOOL SERIES4 3D FOAM BAG CLIP 24PCS BMB DS $5.99

SEP198952 DEATH NOTE KIRA & L HEAT CHANGE MUG $14.99

SEP198895 DEATH NOTE RYUK SFC FIGURE $49.99

APR198866 DESKTOP ARMY LITTLE ARMORY VOL 1 3PC DISPLAY $25.99

OCT193244 DESTINY DELUXE STATIONARY SET $39.99

APR198144 DISNEY Q-POSKET CINDERELLA SUGIRLY FIG $24.99

APR198145 DISNEY Q-POSKET SNOW WHITE SUGIRLY FIG $24.99

MAY198684 DISNEY SHOWCASE TIANA 8IN COUTURE DE FORCE FIGURE $80.00

AUG191701 DOCTOR WHO 5TH DOCTOR TARTARUS AUDIO CD $24.99

AUG191702 DOCTOR WHO 6TH DOCTOR HARRY HOUDINIS WAR AUDIO CD $24.99

JUL191685 DOCTOR WHO 8TH DOCTOR TIME WAR SERIES AUDIO CD VOL 03 $63.99

AUG191700 DOCTOR WHO DIARY OF RIVER SONG AUDIO CD SET #6 $58.99

AUG191699 DR WHO COMPANION CHRON 1ST DOCTOR AUDIO CD SET #3 (RES) $39.99

SEP191571 DR WHO NEW ADV BERNICE SUMMERFIELD AUDIO CD VOL 05 BURIED ME $49.99

MAY198088 DRAGON BALL LEGENDS COLLAB BLACK GOKU FIG $24.99

MAY198693 DRAGON BALL SUPER WARRIORS 12PC MINI FIG BMB DIS $5.00

SEP198922 DRAGON BALL Z 4 STAR DRAGON BALL W/DISPLAY BASE $19.99

MAY198089 DRAGON BALL Z BARDOCK FIG $24.99

MAY198090 DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE COLLAB SSGSS VEGETTO FIG $24.99

APR198313 DRAGON QUEST XI BRING ARTS SYLVANDO & RAB AF SET $169.99

APR198308 ENSEMBLE STARS IZUMI SENA NENDOROID AF $54.99

OCT193247 FALLOUT HC RULED JOURNAL (WITH PEN) $21.99

JUN198171 FNAF PIZZA SIM RCKSTR FREDDY AF $10.99

OCT192561 FORTNITE BEASTMODE JACKAL 7IN PREMIUM AF CS $24.99

OCT192562 FORTNITE BEASTMODE RHINO 7IN PREMIUM AF CS $24.99

AUG198964 FROZEN 2 ANNA & KRISTOFF FASHION DOLL 2PK CS $29.99

AUG198966 FROZEN 2 SINGING DOLL ASST $24.99

AUG198967 FROZEN 2 SMALL DOLL STORY MOMENT PACK ASST $14.99

AUG198969 FROZEN 2 TALK & GLOW OLAF & ELSA 2PK CS $34.99

APR198679 FUNKO SAVAGE WORLD THUNDERCATS CHEETARA AF $12.99

JUN198878 G GUNDAM 230 DEATH ARMY 1/144 HGFC MDL KIT $14.00

MAR198984 GEM SER CODE GEASS LELOUCH OF RE SURRECTION CC PVC PILOT VER $194.99

JAN199252 GEM SERIES DIGIMON ADVENTURE OMEGAMON PVC STATUE $324.99

MAR198986 GEM SERIES NARUTO MADARA UCHIHA PVC FIG $254.99

MAY198095 GEORGE NO KITARO Q-POSKET NEKO MUSUME FIG $24.99

MAY198096 GEORGE NO KITARO Q-POSKET NEKO MUSUME V2 FIG $24.99

APR198566 GOBLIN SLAYER PRIESTESS ICHIBAN FIG $45.00

MAY198097 GODZILLA 2019 DEFORMED FIG $24.99

SEP198896 GRENDIZER COIN BANK $24.99

JUN198880 GUNDAM BUILD DIVERS 02 VEETWO WEAPONS 1/144 HGBD SET ( $8.00

JUN198885 GUNDAM BUILD DIVERS 07 G3 CORE GUNDAM 1/144 HGBD MDL KIT (NE $16.00

JUN198888 GUNDAM WING 13 WING GUNDAM ZERO EW SDCS MDL KIT $12.00

SEP198025 HARRY POTTER GOLDEN SNITCH PVC FIGURAL COIN BANK $19.99

SEP193032 HARRY POTTER GRYFFINDOR DECORATIVE CUP $35.00

SEP198026 HARRY POTTER HERMIONE PVC FIGURAL COIN BANK $19.99

SEP193033 HARRY POTTER HOGWARTS DECORATIVE CUP $35.00

SEP193034 HARRY POTTER HUFFLEPUFF DECORATIVE CUP $35.00

SEP193035 HARRY POTTER RAVENCLAW DECORATIVE CUP $35.00

SEP198028 HARRY POTTER SERIES6 3D FOAM BAG CLIP 24PCS BMB DS $5.99

SEP193036 HARRY POTTER SLYTHERIN DECORATIVE CUP $35.00

OCT193166 HARRY POTTER STICKY NOTE COLLECTION $7.99

MAY198507 HATSUNE MIKU SNOW MIKU NENDOROID PLUS KEYCHAIN 5PC BMB DS (C $4.99

MAY198098 IDOLMASTER CG AIRI TOTOKI FIG $24.99

JUN198071 JIM SHORE SCOOBY DOO 7.5IN FIGURE $30.00

JAN199055 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 CHOZO KADO PANNACOTTA FUGO AF $104.99

MAR198519 JOJOS BIZARRE ADVENTURE BRUNO BUCCIARATI & STAND ICHIBAN FIG $60.00

MAY198099 KIMETSU NO YAIBA V4 INOSUKE HASHIBIRA FIG $24.99

MAY198100 KIMETSU NO YAIBA V4 ZENITSU AGATSUMA FIG $24.99

JUN198889 KING OF BRAVES GAOGAIGAR SDCS MDL KIT $20.00

MAR198633 KINGDOM HEARTS III BRING ARTS KING MICKEY AF $59.99

DEC188878 LAYTON MYSTERY DETECTIVE AGENCY PROF LAYTON NENDOROID AF $59.99

MAY198101 LOVE LIVE SUNSHINE HANAYO KOIZUMI FIG $24.99

MAY198102 LOVE LIVE SUNSHINE MAKI NISHIKINO EXQ FIG $24.99

OCT192508 MARVEL AVENGERS ENDGAME THANOS T/S LG $18.98

OCT192507 MARVEL AVENGERS ENDGAME THANOS T/S MED $18.98

OCT192506 MARVEL AVENGERS ENDGAME THANOS T/S SM $18.98

OCT192509 MARVEL AVENGERS ENDGAME THANOS T/S XL $18.98

OCT192510 MARVEL AVENGERS ENDGAME THANOS T/S XXL $20.98

JUL192666 MARVEL GALLERY BEAST COMIC PVC FIG $49.99

SEP198279 MARVEL HEROES BLACK PANTHER 10IN PLUSH FIGURE $19.99

SEP198280 MARVEL HEROES CAPTAIN AMERICA 10IN PLUSH FIGURE $19.99

SEP198281 MARVEL HEROES CAPTAIN MARVEL 10IN PLUSH FIGURE $19.99

SEP198282 MARVEL HEROES IRON MAN 10IN PLUSH FIGURE $19.99

SEP198283 MARVEL HEROES SPIDER-MAN 10IN PLUSH FIGURE $19.99

AUG198857 MARVEL LEGENDS WAR MACHINE VARIANT 6IN AF CS (Net) $19.99

OCT192513 MARVEL SPIDER-MAN 8BIT CRAWLER T/S LG $18.98

OCT192512 MARVEL SPIDER-MAN 8BIT CRAWLER T/S MED $18.98

OCT192511 MARVEL SPIDER-MAN 8BIT CRAWLER T/S SM $18.98

OCT192514 MARVEL SPIDER-MAN 8BIT CRAWLER T/S XL $18.98

OCT192515 MARVEL SPIDER-MAN 8BIT CRAWLER T/S XXL $20.98

MAY198968 MAZINKAISER INFINITISM BANDAI SPIRITS HG AF $62.00

MAR198878 MEGA GODZILLA 2017 ANIMATION TRILOGY 19IN VINYL FIG $299.99

JUL199103 MINECRAFT BUILDABLE ERASER FIGURES 24PC DS $4.99

AUG198970 MONOPOLY FROZEN 2 EDITION GAME CS $19.99

AUG198971 MONOPOLY GAMER SONIC THE HEDGEHOG ED GAME CS $19.99

JAN198148 MOTU 5.5IN VINTAGE WAVE 3 MERMAN ACTION FIGURE $20.00

JAN198149 MOTU 5.5IN VINTAGE WAVE 3 ORKO ACTION FIGURE $20.00

JAN198150 MOTU 5.5IN VINTAGE WAVE 3 PRINCE ADAM ACTION FIGURE (C $20.00

JAN198151 MOTU 5.5IN VINTAGE WAVE 3 TRAP-JAW ACTION FIGURE $20.00

MAY198103 MY HERO ACADEMIA AMAZING HEROES V6 SHOTA AIZAWA FIG $24.99

MAY198105 MY HERO ACADEMIA BANPRESTO WORLD COLOSSEUM V1 DEKU FIG $24.99

FEB198991 MY HERO ACADEMIA SHOTO TODOROKI HEROES ED NENDOROID AF $59.99

AUG198858 MY LITTLE PONY RETRO LOOKS MANE 6 FIGURE SET CS $24.99

APR198256 NENDOROID DOLL SAILOR OUTFIT SET GIRL VER $39.99

AUG198173 NETFLIX LOST IN SPACE SEASON ONE T/C ALBUM $PI

AUG198174 NETFLIX LOST IN SPACE SEASON ONE T/C BOX $3.99

MAY198742 NIER AUTOMATA MACHINE LIFEFORM METAL KEYCHAIN SILVER $35.00

SEP198897 ONE PIECE PIRATE SYMBOLS UMBRELLA $19.99

MAR198988 ONE PIECE PORTRAIT OF PIRATES CARROT LTD ED PVC FIG $159.99

MAY198110 ONE PIECE STAMPEDE GLITTER & GLAMOUR NAMI V1 FIG $24.99

MAY198111 ONE PIECE STAMPEDE GLITTER & GLAMOUR NAMI V2 FIG $24.99

MAY198113 ONE PIECE STAMPEDE MOVIE PORTGAS D ACE POSING FIG $24.99

MAY198112 ONE PIECE STAMPEDE MOVIE SABO POSING FIG $24.99

OCT193272 PATHFINDER RPG MONSTER CODEX POCKET ED $19.99

APR198688 POP ANIMATION DBZ ANDRIOD 16 VINYL FIGURE $10.99

APR198689 POP ANIMATION DBZ BULMA VINYL FIGURE $10.99

JAN198974 POP ANIMATION RWBY WEISS SCHNEE FIGURE $10.99

MAR198317 POP NHL PREDATORS PK STUBBAN HOME JERSEY VIN FIG $10.99

MAY198592 POP PEZ LILO & STITCH LILO $5.99

JUL198224 POP SPECIALTY SERIES KINGDOM HEART 3 KAIRI W/ BLADE VIN FIG $10.99

MAY198618 POP TV UMBRELLA ACADEMY CHA CHA W/ MASK VINYL FIG $10.99

MAY198620 POP TV UMBRELLA ACADEMY HAZEL W/ MASK VINYL FIG $10.99

MAY198621 POP TV UMBRELLA ACADEMY KLAUS HARGREEVES VINYL FIG $10.99

MAY198622 POP TV UMBRELLA ACADEMY LUTHER HARGREEVES VINYL FIG $10.99

MAY198623 POP TV UMBRELLA ACADEMY NUMBER FIVE /W CHASE VINYL FIG $10.99

MAY198624 POP TV UMBRELLA ACADEMY POGO VINYL FIG $10.99

MAY198625 POP TV UMBRELLA ACADEMY VANYA HARGREEVES W/ CHASE VIN FIG (C $10.99

MAR198341 POP TV WALKING DEAD DOG VIN FIG $10.99

AUG198860 POWER RANGERS BEAST MORPHERS 6IN CORE AF ASST 201903 ( $9.99

AUG198861 POWER RANGERS BEAST MORPHERS DLX AF SET ASST 201902 (C $14.99

APR192538 PREDATOR GALLERY CLASSIC MOVIE PVC FIGURE $49.99

SEP198029 PURRRFECT PETS CATS SERIES2 3D FOAM BAG CLIP 24PCS BMB DS (C $5.99

MAY198114 RE ZERO STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD Q-POSKET REM FIG $24.99

MAY198115 RE ZERO STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD Q-POSKET REM V2 FIG ( $24.99

SEP198465 RWBY 8PC COLLECTIBLE BOXED FIGURE W3 ASSORTMENT $9.99

SEP198466 RWBY SERIES 3 BMB DS 24PC FIGURES $5.99

SEP198898 SAILOR MOON LUNA & ARTEMIS 3D MUG GIFT SET $29.99

APR198872 SAILOR MOON PETIT CHARA 2PK SET HAPPY JAPANESE WEDDING VER ( $49.99

JUN198108 SCOOBY DOO CARVED BY HEART 9IN FIGURE $110.00

MAY188742 SONIC THE HEDGEHOG BATTLE RACERS BOARDGAME $34.99

OCT192518 SPIDER-MAN MYSTERIO CARD T/S LG $18.98

OCT192517 SPIDER-MAN MYSTERIO CARD T/S MED $18.98

OCT192516 SPIDER-MAN MYSTERIO CARD T/S SM $18.98

AUG192770 STAR TREK BUST COLL #8 MICHAEL BURNHAM $29.95

AUG192772 STAR TREK STARSHIPS FIG MAG #161 THE NIGHT SHIP $24.95

SEP198957 STAR WARS D-O CERAMIC MUG $24.99

SEP198955 STAR WARS HOLIDAY R2-D2 AND C3-PO LIFE-SIZE STANDEE $64.95

SEP198956 STAR WARS HOLIDAY STORMTROOPER LIFE-SIZE STANDEE $64.95

OCT193235 STAR WARS KAWAII CAST LANYARD $5.99

SEP198958 STAR WARS KYLO REN CERAMIC MUG $19.99

SEP198727 STORM COLLECTIBLES STREET FIGHTER V AKUMA 1/12 AF NOSTALGIA $70.00

SEP198728 STORM COLLECTIBLES STREET FIGHTER V ALEX 1/12 AF $85.00

SEP198729 STORM COLLECTIBLES TEKKEN 7 HEIHACHI MISHIMA 1/12 AF ( $65.00

OCT193205 SUPERNATURAL DELUXE NOTE CARD SET (WITH KEEPSAKE BOX) $32.50

MAY199148 SWORD ART ONLINE ALICIZATION ASUNA 1/7 PVC FIG SWIMSUIT VER $174.99

MAY198116 SWORD ART ONLINE ALICIZATION KIRITO FIG $24.99

JUN198996 SWORD ART ONLINE ALICIZATION SUGUHA 1/7 PVC FIG SWIMSUIT VER $174.99

APR198567 SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG ASUNA ICHIBAN FIG $45.00

MAY198117 SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG EXQ ALICE FIG $24.99

MAR198529 SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG LEAFA ICHIBAN FIG $45.00

MAR198530 SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG SINON ICHIBAN FIG $45.00

APR198568 SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG YUUKI ICHIBAN FIG $45.00

OCT192524 THE MUPPETS DR TEETH BAND T/S LG $18.98

OCT192523 THE MUPPETS DR TEETH BAND T/S MED $18.98

OCT192522 THE MUPPETS DR TEETH BAND T/S SM $18.98

OCT192525 THE MUPPETS DR TEETH BAND T/S XL $18.98

OCT192526 THE MUPPETS DR TEETH BAND T/S XXL $20.98

SEP193013 TOON TUMBLERS DC MR MIRACLE PINT GLASS $10.99

MAY198680 TOPPS 2019 WWE NXT T/C BOX $2.49

AUG191703 TORCHWOOD THE HOPE AUDIO CD $16.99

DEC188110 TRANSFORMERS BLITZWING DLX SCALE FIG $199.00

JAN198133 TRANSFORMERS MASTERPIECE MP45 BUMBLEBEE AF $119.99

AUG198975 TROUBLE FROZEN OLAFS ICE ADVENTURE ED GAME CS $19.99

OCT192575 WALKING DEAD FIG MAG #33 SASHA $19.95

OCT192576 WALKING DEAD FIG MAG #34 MICHONNE $19.95

OCT192577 WALKING DEAD FIG MAG #35 BARNACLE WALKER $19.95

OCT193278 WARLOCK GRIMOIRE 5E HC $24.99

MAY198806 WE NEVER LEARN BOKUBEN NENDOROID PLUS KEYCHAIN 5PC BMB DS (C $4.99

MAY198118 X JAPAN Q-POSKET HIDE V5 FIG $24.99

MAY198119 X JAPAN Q-POSKET HIDE V5 METALLIC FIG $24.99

OCT193258 ZWEIHANDER GRIM & PERILOUS RPG PLAYERS HANDBOOK HC $49.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: