General Comics On-Sale 12/11/2019

By Leroy Douresseaux



List may change if some items already shipped or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

OCT191776 AGENTS OF PACT TP VOL 01 FLEURS DE CONFLIT (RES) $12.99

SEP191497 ARCHIE 1955 #3 (OF 5) CVR A CALDWELL $3.99

SEP191498 ARCHIE 1955 #3 (OF 5) CVR B ORDWAY $3.99

SEP191499 ARCHIE 1955 #3 (OF 5) CVR C RENAUD $3.99

OCT191607 ARCHIES CHRISTMAS SPECTACULAR #1 $2.99

OCT191924 BABY SITTERS LITTLE SISTER GN VOL 01 KARENS WITCH $10.99

OCT191925 BABY SITTERS LITTLE SISTER HC GN VOL 01 KARENS WITCH $22.99

SEP191853 BATTLE FOR BRITAIN FROM PAGES OF COMBAT GLANZMAN CVR (RES) $9.99

SEP191854 BATTLE FOR BRITAIN FROM PAGES OF COMBAT MCCREA CVR (RES) $19.99

OCT191970 BATTLECATS TP VOL 02 FALLEN LEGACY $17.99

OCT191609 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #279 $7.99

SEP192045 BINWINS MINIONS GN VOL 01 (RES) $19.99

OCT192188 BLOODSHOT (2019) TP VOL 01 $9.99

OCT192382 BOARDING SCHOOL JULIET GN VOL 09 $10.99

SEP191855 BREATHERS #1 CVR A MADSON $7.99

SEP191856 BREATHERS #1 CVR B LEMIRE & KINDT $9.99

SEP192356 CAPTAIN HARLOCK DIMENSIONAL VOYAGE GN VOL 10 (OF 10) $12.99

OCT191966 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #3 (OF 7) (RES) $3.99

OCT191967 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #3 (OF 7) SEJIC VAR (RES) $3.99

AUG192169 DARK AGE #4 $3.95

OCT191595 DEAD LEGENDS TP VOL 01 $16.99

OCT192178 DOCTOR MIRAGE #5 (OF 5) CVR A KANO $3.99

OCT192179 DOCTOR MIRAGE #5 (OF 5) CVR B WIJNGAARD $3.99

OCT192180 DOCTOR MIRAGE #5 (OF 5) CVR C ANEKE $3.99

OCT198013 DOCTOR MIRAGE #5 (OF 5) CVR D PRE-ORDER BUNDLE ED $3.99

SEP191484 DOG EATERS #3 (OF 6) $3.99

JUN198128 DOG MAN GN VOL 08 FETCH $12.99

OCT191509 DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #2 (OF 5) (MR) $3.99

OCT192386 EDENS ZERO GN VOL 05 $10.99

SEP191421 FEAST OR FAMINE TP $9.95

OCT192048 FIVE NIGHTS AT FREDDYS GN VOL 01 SILVER EYES $12.99

OCT192049 FIVE NIGHTS AT FREDDYS HC GN VOL 01 SILVER EYES $24.99

SEP191341 FIVE YEARS #6 $3.99

OCT191459 FIVE YEARS TP VOL 01 FIRE IN THE SKY $15.99

OCT191777 FREELANCE TP VOL 01 ANGEL OF THE ABYSS (RES) $12.99

AUG192092 GERONIMO STILTON HC BOX SET VOL 16-18 $29.99

OCT192425 GOLDEN SHEEP GN VOL 02 $12.95

AUG191513 GOON #7 CVR A POWELL $3.99

AUG191514 GOON #7 ROB JONES CARDSTOCK VAR CVR $5.99

OCT192388 GRANBLUE FANTASY GN VOL 02 $12.99

OCT192193 HEIST HOW TO STEAL A PLANET #2 $3.99

OCT191762 HELLINA #0 PLATINUM FOIL VAR $7.99

OCT191770 HELLINA SEDUCTION #1 PLATINUM FOIL VAR $7.99

OCT191769 HELLINA SEDUCTION #1/2 PLATINUM FOIL VAR $7.99

OCT191768 HELLINA SEDUCTION PREVIEW PLATINUM FOIL VAR $7.99

OCT191940 IGNITED #5 (MR) $3.99

AUG192143 INVADER ZIM #48 CVR A C $3.99

AUG192144 INVADER ZIM #48 CVR B BONES $3.99

OCT192390 KISS ME AT STROKE OF MIDNIGHT GN VOL 10 $12.99

MAY191786 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #269 $5.99

OCT192122 LIFE IS STRANGE #11 CVR A LEONARDI (MR) $3.99

OCT192123 LIFE IS STRANGE #11 CVR B GAME ART (MR) $3.99

OCT192124 LIFE IS STRANGE #11 CVR C TSHIRT (MR) $3.99

AUG191643 LOLA XOXO VOL 3 #4 CVR A $3.99

AUG191644 LOLA XOXO VOL 3 #4 CVR B MARIA $3.99

OCT191501 MARY SHELLEY MONSTER HUNTER TP VOL 01 $14.99

SEP192046 METRO GN (MR) $25.00

SEP192367 MISS KOBAYASHIS DRAGON MAID KANNA DAILY LIFE GN VOL 06 $12.99

OCT192392 MISSIONS OF LOVE GN VOL 19 $10.99

SEP192290 MONSTER & BEAST GN VOL 02 $15.00

OCT198066 MUELLER REPORT GN $20.00

FEB191545 NOBODY IS IN CONTROL #3 (OF 4) (MR) $3.99

AUG191530 OGGY & THE COCKROACHES #1 CVR A RANKINE $3.99

AUG191531 OGGY & THE COCKROACHES #1 CVR B GREENAWALT $4.99

AUG191532 OGGY & THE COCKROACHES #1 CVR C LTD ED ANIMATION CEL $9.99

SEP192372 OUR DREAMS AT DUSK SHIMANAMI TASOGARE GN VOL 04 (MR) $12.99

SEP192293 OVERLORD A LA CARTE GN VOL 02 $13.00

OCT192051 POKEMON GRAPHIC COLL HC GN VOL 01 BATTLE WITH ULTRA BEAST (C $22.99

OCT192052 POKEMON GRAPHIC COLL HC GN VOL 02 GRAND TRIAL SHOWDOWN $22.99

OCT192189 QUEEN OF BAD DREAMS TP VOL 01 $17.99

OCT192167 RAI (2019) #2 CVR A NGU $3.99

OCT192168 RAI (2019) #2 CVR B JOHNSON $3.99

OCT192169 RAI (2019) #2 CVR C POLLINA $3.99

OCT198015 RAI (2019) #2 CVR D PRE-ORDER BUNDLE ED $3.99

OCT192121 RIVERS OF LONDON FEY & THE FURIOUS #2 (MR) $3.99

OCT192128 ROBOTECH REMIX #3 CVR A DAMASO $3.99

OCT192129 ROBOTECH REMIX #3 CVR B KARREON $3.99

OCT192130 ROBOTECH REMIX #3 CVR C RENZI $3.99

OCT192214 ROBYN HOOD VIGILANTE #2 CVR A VITORINO $3.99

OCT192215 ROBYN HOOD VIGILANTE #2 CVR B GOH $3.99

OCT192216 ROBYN HOOD VIGILANTE #2 CVR C DOONEY $3.99

OCT192217 ROBYN HOOD VIGILANTE #2 CVR D COCCOLO $3.99

OCT191973 RV9 #2 (OF 5) $3.99

OCT191539 SCARY CHRISTMAS #1 CVR A WOLFER (MR) $3.99

OCT191540 SCARY CHRISTMAS #1 CVR B NUDE LTD (MR) $9.99

SEP191485 SCRATCHER #3 (OF 4) $3.99

SEP191424 SCRIMSHAW TP TEARS OF SONORAN SEA $9.95

SEP192106 SERA & ROYAL STARS #5 $3.99

OCT191499 SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED #3 $3.99

SEP192377 SPECIES DOMAIN GN VOL 07 $12.99

JUL191372 STRANGERS IN PARADISE OMNIBUS LTD HC SGN BOOKPLATE ED $179.99

JUL191373 STRANGERS IN PARADISE OMNIBUS SC ED NEW PTG $109.99

AUG191604 STRONG BOX BIG BAD BOOK OF BOON #5 (OF 8) $3.99

SEP192048 TENKO KING GN VOL 02 HEART OF THE MOUNTAIN $19.99

OCT192194 TEST TP VOL 01 (MR) $17.99

OCT191566 THREE STOOGES MERRY STOOGEMAS HAND DRAWN SKETCH CVR $29.99

OCT191767 THRESHOLD #50 PLATINUM FOIL VAR $7.99

OCT191766 THRESHOLD MYTHIC SIRENS PLATINUM FOIL VAR $7.99

OCT191763 TIM VIGILS WEBWITCH #1 PLATINUM FOIL VAR $7.99

AUG191954 TONGUES #3 (MR) $15.00

SEP192298 TRINITY SEVEN 7 MAGICIANS GN VOL 18 (MR) $13.00

OCT192198 WASTED SPACE #12 (MR) $3.99

SEP198616 WEATHERING WITH YOU LIGHT NOVEL HC $20.00

OCT192064 WRETCHES #2 $3.99

OCT191500 YOU ARE OBSOLETE #4 $3.99

SEP192292 YOUTH ROMANTIC COMEDY WRONG EXPECTED GN VOL 12 $13.00

OCT192397 YURI IS MY JOB GN VOL 05 (MR) $12.99

AUG191571 ZORRO LEGENDARY ADVS #1-4 READERS SET $13.99

AUG191569 ZORRO RISE OF THE OLD GODS #3 CVR A CALZADA $3.99

AUG191570 ZORRO RISE OF THE OLD GODS #3 CVR B LTD ED PULP $9.99



MAGAZINES

OCT191795 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1695 $PI

OCT191800 COMIC SHOP NEWS WINTER 2019 PREVIEW 90CT BUNDLE $PI

OCT191887 FAMOUS MONSTERS OF FILMLAND #291 PHANTOM OF OPERA VAR CVR (C $16.99

AUG192277 HOBBY JAPAN NOVEMBER 2019 $20.00

OCT192158 LEGO 5 BOOK BUNDLE $29.95

AUG198848 LOCUS #707 $8.99

JUL192264 MEGAMI OCTOBER 2019 $20.00

OCT191808 MONSTER BASH MAGAZINE #38 $8.99

JUL192265 NEWTYPE OCTOBER 2019 $20.00



BOOKS

OCT192318 ACCEL WORLD LIGHT NOVEL SC VOL 20 $14.00

JUN191913 BILL SIENKIEWICZ REVOLUTION LTD S&N ED $350.00

OCT198151 BOY WHO LOVED BATMAN NEW REVISED ED $24.00

OCT192321 CERTAIN MAGICAL INDEX LIGHT NOVEL SC VOL 21 $15.00

OCT192047 CHILLING ADV OF SABRINA NOVEL SC VOL 02 DAUGHTER OF CHAOS (C $9.99

OCT192323 DEVIL IS PART TIMER LIGHT NOVEL SC VOL 15 $14.00

OCT192327 KONOSUBA LIGHT NOVEL SC VOL 10 $14.00

OCT192050 LEGO HARRY POTTER MAGICAL SEARCH & FIND ADV W MINI FIGURE (C $9.99

SEP192047 NOSFERATU HC (MR) $30.00

SEP192381 RESTAURANT TO ANOTHER WORLD LIGHT NOVEL VOL 03 $13.99

OCT192053 RIVERDALE HE LOVES ME SHE LOVES ME NOT HC $10.99

OCT192042 STAR TREK BODY BY STARFLEET FITNESS GUIDE HC $16.00

SEP192382 TORADORA LIGHT NOVEL VOL 08 $13.99

AUG192283 WORLD`S FINEST BUNDLE $39.95



MERCHANDISE

JAN199036 30 MINUTE MISSION OPTIONAL PORTANOVA ARMOR SET YELLOW VER (N $4.00

FEB198069 3AGO BOMB V2 SQUARE FIGURE SET $140.00

MAY198278 4D GAME OF THRONES DRAGON EGG SINGLE PUZZLE DIS $11.99

FEB199035 A SPACE ODYSSEY DF ASTRONAUT DEFO REAL BLUE & SILVER 2PK (NE $98.99

FEB199036 A SPACE ODYSSEY DF ASTRONAUT DEFO REAL RED & YELLOW 2PK (NET $98.99

FEB199037 A SPACE ODYSSEY DF ASTRONAUT DEFO REAL SOFT VINYL BLUE VER ( $51.99

FEB199038 A SPACE ODYSSEY DF ASTRONAUT DEFO REAL SOFT VINYL RED VER (N $51.99

FEB199039 A SPACE ODYSSEY DF ASTRONAUT DEFO REAL SOFT VINYL SILVER VER $51.99

FEB199040 A SPACE ODYSSEY DF ASTRONAUT DEFO REAL SOFT VINYL YELLOW VER $51.99

OCT191815 AOC FRESHMAN FORCE SQUAD POSTER $9.99

MAY198648 AVENGERS ENDGAME HULK S.H.FIGUARTS AF $85.00

AUG192767 BATTLESTAR GALACTICA SHIPS MAG #12 BASESTAR $60.00

AUG193199 BELA LOVES VAMPIRA BROKEN HEART PIN SET $13.95

JUL192658 BRUCE LEE GALLERY KICKING PVC FIG $49.99

APR198108 CATHERINE FULLBODY RIN ARTFX J STATUE $127.99

JUN198794 CHIA PET STAR WARS CHEWBACCA $21.99

JUN198795 CHIA PET STAR WARS YODA $21.99

JUN192388 DC BATMAN MOVIE CLASSIC BATMAN & CATWOMAN VINIMATE 2PK $19.99

JUL192663 DC GALLERY WONDER WOMAN LASSO COMIC PVC FIGURE $49.99

JUL192624 DC HEROES BATMAN AND JOKER SILHOUETTE T/S LG $18.99

JUL192623 DC HEROES BATMAN AND JOKER SILHOUETTE T/S MED $18.99

JUL192622 DC HEROES BATMAN AND JOKER SILHOUETTE T/S SM $18.99

JUL192625 DC HEROES BATMAN AND JOKER SILHOUETTE T/S XL $18.99

JUL192626 DC HEROES BATMAN AND JOKER SILHOUETTE T/S XXL $19.99

JUL192629 DC HEROES BATMAN RAGLAN T/S LG $29.99

JUL192628 DC HEROES BATMAN RAGLAN T/S MED $29.99

JUL192627 DC HEROES BATMAN RAGLAN T/S SM $29.99

JUL192630 DC HEROES BATMAN RAGLAN T/S XL $29.99

JUL192631 DC HEROES BATMAN RAGLAN T/S XXL $30.99

MAY198960 DRAGON BALL ANDROID 17 FIGURE-RISE MDL KIT NEW PKG VER $30.00

MAY198962 DRAGON BALL KRILLIN FIGURE-RISE MDL KIT NEW PKG VER (C $26.00

OCT192495 DRAGON BALL Z ANDROID 17 R&R LOGO T/S LG $18.99

OCT192494 DRAGON BALL Z ANDROID 17 R&R LOGO T/S MED $18.99

OCT192493 DRAGON BALL Z ANDROID 17 R&R LOGO T/S SM $18.99

OCT192496 DRAGON BALL Z ANDROID 17 R&R LOGO T/S XL $18.99

APR198536 DRAGONBALL PICCOLO DAIMAO S.H.FIGUARTS AF $75.00

AUG193200 ELVIRA BAT COFFIN PATCH $8.99

JUN193112 FLOTILLA BOARD GAME $64.99

JUN198167 FNAF PIZZA SIM EL CHIP AF $10.99

JUN198168 FNAF PIZZA SIM ORVLLE ELEPHANT AF $10.99

JUN198169 FNAF PIZZA SIM PIGPATCH AF $10.99

JUN198170 FNAF PIZZA SIM RCKSTR FOXY AF $10.99

SEP192521 FORTNITE HYBRID NITEHARE 7IN PREMIUM AF CS $24.99

SEP198311 FRIENDS 144 PIECE BUTTON SERIES 2 ASST $PI

APR198680 FUNKO SAVAGE WORLD THUNDERCATS JACKALMAN AF $12.99

APR198681 FUNKO SAVAGE WORLD THUNDERCATS MONKIAN AF $12.99

APR198682 FUNKO SAVAGE WORLD THUNDERCATS TYGRA AF $12.99

MAY198964 G GUNDAM GOD GUNDAM BANDAI SPIRITS RI-RES MDL KIT $142.00

SEP188018 GAME OF THRONES BRIENNE OF TARTH 1/6 SCALE FIG $188.00

MAR198635 GODZILLA 1995 SAKAI COLL GODZILLA 11IN PVC STATUE $PI

MAY198749 GODZILLA 2000 TOHO LG KAIJU SER ORGA 10IN PVC FIG $PI

APR198493 GODZILLA KING OF MONSTERS DEFO REAL SOFT VINYL STATUE (Net) $PI

MAY198128 GX-88 ARMORED FLEET DAIRUGGER XV SOUL OF CHOGOKIN $340.00

APR198782 HARRY POTTER SERIES GINNNY WEASLEY 1/6 AF CASUAL WEAR VER (N $198.99

APR198783 HARRY POTTER SERIES LUNA LOVEGOOD 1/6 AF CASUAL WEAR VER (NE $198.99

MAR198537 KANTAI KANCOLLE COLLECTION ISE KAI-II NENDOROID AF $99.99

FEB198977 KIZUNA AI NENDOROID AF 2019 AI GAMES VER $59.99

MAR198190 LORD OF THE RINGS NAZGUL DEFO REAL SOFT VINYL STATUE ( $48.99

MAR198191 LORD OF THE RINGS NAZGUL DEFO REAL SOFT VINYL STATUE DLX VER $67.99

JUL192669 MARVEL GALLERY AVENGERS ENDGAME CAPTAIN AMERICA PVC FIG $49.99

JUL192667 MARVEL GALLERY AVENGERS ENDGAME RESCUE PVC FIG $49.99

SEP192474 MARVEL HEROES SILVER SURFER GUIDE TO THE GALAXY T/S SM $16.98

MAY192376 MARVEL PREMIER CAPTAIN MARVEL MOVIE STATUE $150.00

MAR192445 MARVEL PREMIER GREEN GOBLIN COMIC STATUE $150.00

APR198079 MARVEL UNIVERSE SHE-HULK ARTFX PREMIER STATUE $189.99

JUL199199 MATCHBOX CANDY-THEMED DIE-CAST VEHICLE ASST $1.25

APR198491 MEGAMI DEVICE SOL HORNET MODEL KIT $49.99

SEP192405 MISTER MIRACLE LIVE T/S LG $19.95

SEP192404 MISTER MIRACLE LIVE T/S MED $19.95

SEP192403 MISTER MIRACLE LIVE T/S SM $19.95

SEP192406 MISTER MIRACLE LIVE T/S XL $19.95

SEP192407 MISTER MIRACLE LIVE T/S XXL $22.95

AUG193124 MONKEES TITANS MONKEEMEN CHRISTMAS TREE 3IN VINYL FIGURE 4PK $39.99

AUG198972 MONOPOLY STAR WARS SAGA EDITION GAME CS $29.99

AUG198835 MONOPOLY STRANGER THINGS COLLECTOR ED GAME CS $39.99

MAY198833 MONSTER HUNTER CFB TIGREX MODEL RESELL VER $144.99

APR198777 MONSTER HUNTER MONSTER CHIBI PLUSH TOY NARGACUGA $34.99

APR198778 MONSTER HUNTER MONSTER CHIBI PLUSH TOY RATHALOS $34.99

APR198779 MONSTER HUNTER MONSTER CHIBI PLUSH TOY RATHIAN $34.99

JAN199418 MOTTO OJAMAJO DOREMI HARUKAZE NENDOROID AF $69.99

JAN198145 MOTU 5.5IN VINTAGE WAVE 3 CRYSTAL MAN-AT-ARMS ACTION FIGURE $20.00

JAN198146 MOTU 5.5IN VINTAGE WAVE 3 FROZEN TEELA ACTION FIGURE ( $20.00

JAN198147 MOTU 5.5IN VINTAGE WAVE 3 GOLD HE-MAN ACTION FIGURE (C $20.00

APR198807 MSG MS-14JG GELGOOG-JAGER ROBOT SPIRITS AF ANIME VER ( $74.00

FEB198989 MY HERO ACADEMIA IZUKU MIDORIYA HEROES ED NENDOROID AF $59.99

FEB198990 MY HERO ACADEMIA KATSUKI BAKUGO HEROES ED NENDOROID AF $64.99

APR198809 NARUTO SHIPPUDEN KIZUNA NARUTO RASENGAN FIGUARTS ZERO AF (NE $62.00

MAY198107 NARUTO SHIPPUDEN SHINOBI RELATIONS SAKURA GRANDISTA FIG $24.99

MAY198782 NENDOROID MORE AFTER PARTS 06 PARTY AF ACCESSORIES SET $15.99

APR198029 NGE YOU ARE NOT ALONE REI IN PLUGSUIT PVC STATUE (O/A) $77.99

MAR198127 ONE PIECE CYBORG FRANKY FIGUARTS ZERO AF $55.00

MAR198128 ONE PIECE DEVIL CHILD NICO ROBIN FIGUARTS ZERO AF $40.00

MAR198129 ONE PIECE HUMMING BROOK FIGUARTS ZERO AF $45.00

OCT192500 ONE PUNCH MAN PUNCH LOGO T/S LG $18.99

OCT192499 ONE PUNCH MAN PUNCH LOGO T/S MED $18.99

OCT192498 ONE PUNCH MAN PUNCH LOGO T/S SM $18.99

OCT192501 ONE PUNCH MAN PUNCH LOGO T/S XL $18.99

OCT192502 ONE PUNCH MAN PUNCH LOGO T/S XXL $20.99

MAR198844 ORGANAUTS 20PC BMB DIS $4.99

OCT193273 PATHFINDER ADV PATH AGE OF ASHES (P2) VOL 06 (OF 6) $24.99

OCT193274 PATHFINDER FLIP MAT CLASSICS CITY GATES $13.99

OCT193275 PATHFINDER FLIP TILES DARKLANDS PERILS EXP $19.99

OCT193271 PATHFINDER RPG HORROR ADVENTURES POCKET ED $19.99

APR198759 PERSONA 5 ANN TAKAMAKI NENDOROID AF PHANTOM THIEF VER $64.99

APR198691 POP ANIMATION DBZ KRILLIN W/ DESTRUCTO DISC VINYL FIGURE $10.99

APR198693 POP ANIMATION DBZ PICCOLO VINYL FIGURE $10.99

APR198694 POP ANIMATION DBZ TRAINING VEGETA VINYL FIGURE $10.99

MAY198557 POP GOLF TIGER WOODS RED SHIRT VINYL FIGURE $10.99

MAY198567 POP HEROES BATMAN 80TH RED SON BATMAN 2003 VIN FIG $10.99

MAY198568 POP ICONS BILL NYE VINYL FIGURE $10.99

SEP198008 POP MART LILS FOXES SUMMER 12PC BMB DS $10.99

JUN198229 POP MARVEL ENDGAME CAP A W/ BROKEN SHIELD & MJOLNIR VIN FIG $10.99

JUN198230 POP MARVEL ENDGAME CAPTAIN MARVEL W/ NEW HAIR VIN FIG $10.99

JUN198232 POP MARVEL ENDGAME HULK W/ TACO VIN FIG $10.99

JUN198233 POP MARVEL ENDGAME IRON SPIDER W/ NANO GAUNTLET VIN FIG $10.99

JUN198234 POP MARVEL ENDGAME KORG W/ HEADPHONES VIN FIG $10.99

JUN198231 POP MARVEL ENDGAME THANOS IN THE GARDEN VIN FIG $10.99

MAY198569 POP MARVEL FIRST APPEARANCE BLACK WIDOW VINYL FIG $10.99

MAY198570 POP MARVEL FIRST APPEARANCE SCARLET WITCH VINYL FIG $10.99

MAY198571 POP MOVIES SCARY STORIES HAROLD VIN FIG $10.99

APR198727 POP NBA DETROIT PISTONS BLAKE GRIFFIN VINYL FIGURE $10.99

MAY198582 POP PEZ ELF BUDDY THE ELF $5.99

MAY198588 POP PEZ KFC COLONEL SANDERS $5.99

MAY198593 POP PEZ LILO & STITCH STITCH $5.99

MAY198597 POP PEZ OFFICE DARRYL PHILBIN $5.99

MAY198598 POP PEZ OFFICE DWIGHT SCHRUTE $5.99

MAY198599 POP PEZ OFFICE FACEBOOK JIM $5.99

MAY198600 POP PEZ OFFICE PRISON MIKE $5.99

MAY198603 POP PEZ YEAR W/O SANTA HEAT MISER $5.99

MAY198604 POP PEZ YEAR W/O SANTA SNOW MISER $5.99

APR198740 POP RIDES LOTR GWAIHIR W/ GANDALF VIN FIG $29.99

JUL198223 POP SPECIALTY SERIES JAMES BOND S2 DANIEL CRAIG VIN FIG $10.99

JUN198655 POP SPECIALTY SERIES MARVEL 80TH ELECTRO VIN FIG $10.99

MAY198607 POP TOWN BATMAN 80TH HALL OF JUSTICE W/ BATMAN VIN FIG $29.99

APR198745 POP TV CROCODILE HUNTER STEVE IRWIN VIN FIGURE $10.99

MAY198614 POP TV LA CASA DE PAPEL HELSINKI VINYL FIGURE $10.99

MAY198609 POP TV LA CASA DE PAPEL MOSCOW VINYL FIGURE $10.99

MAY198610 POP TV LA CASA DE PAPEL NAIROBI VINYL FIGURE $10.99

MAY198611 POP TV LA CASA DE PAPEL OSLO VINYL FIGURE $10.99

MAY198612 POP TV LA CASA DE PAPEL PROFESSOR O CLOWN VINYL FIGURE $10.99

MAY198613 POP TV LA CASA DE PAPEL RIO VINYL FIGURE $10.99

MAY198615 POP TV THINGS S3 MONSTER 6IN VINYL FIG $14.99

APR198747 POP TV WYNONNA EARP WYNONNA EARP VIN FIGURE $10.99

MAY198626 POP UFC DANIEL CORMIER VINYL FIG $10.99

MAY198627 POP UFC JON JONES VINYL FIG $10.99

SEP198447 POWER RANGERS LIGHTNING 6IN AF ASST 201903 $19.99

MAY193071 PREDATOR 2 BATTLE DAMAGE CITY HUNTER PX 1/18 SCALE FIG (JAN1 $19.99

JAN192905 PREDATOR 2 INVISIBLE CITY HUNTER PX 1/18 SCALE FIG (OCT18818 $19.99

JAN192910 PREDATOR JUNGLE PREDATOR PX 1/18 SCALE FIG (AUG189263) $19.99

NOV188863 REBORN MUKURO ROKUDO NENDOROID AF $59.99

OCT188521 R-TYPE DOBKERATOPS FIGMA AF $209.99

MAY198129 SAINT SEIYA SAINTIA SHO WAR GOD ARES SAINT CLOTH MYTH AF (NE $140.00

MAY198969 SANGOKU SOKETSUDEN SIMA YI DESTINY GUNDAM SD MDL KIT ( $12.00

MAY198212 SANGOKU SOKETSUDEN SUN SHANGXIANG STRIKE ROUGE SD MDL KIT (N $7.00

MAY198970 SANGOKU SOKETSUDEN XUN YU STRIKE NOIR SD MDL KIT $10.00

MAY198213 SANGOKU SOKETSUDEN ZHANG LIAO SAZABI SD MDL KIT $7.00

MAY198971 SANGOKU SOKETSUDEN ZHOU YU AKATSUKI SD MDL KIT $10.00

MAY198214 SANGOKU SOKETSUDEN ZHUGE LIANG FREEDOM GUNDAM SD MDL KIT (NE $10.00

SEP188767 SILENT MOBIUS KATSUMI LIQUEUR 1/4 PVC FIG BUNNY VER (MR) $334.99

OCT192565 STAR TREK DISCOVERY FIG MAG #20 USS HIAWATHA $55.00

OCT192566 STAR TREK DISCOVERY FIG MAG #21 BEACON OF KAHLESS $55.00

OCT192568 STAR TREK STARSHIPS FIG SET #8 SHUTTLE SET 6 $99.95

SEP192525 STAR TREK STARSHIPS SPECIAL #16 ROMUAN WARBIRD $75.00

AUG198837 STAR WARS RETRO GAME CS $19.99

OCT193276 STARFINDER ADV PATH ATTACK SWARM 5 OF 6 $22.99

MAY198692 STORM COLLECTIBLES MORTAL KOMBAT CYRAX AF $75.00

APR198030 STREET FIGHTER SAKURA ROUND 2 BISHOUJO STATUE $94.99

AUG199212 SW BLACK INCINERATOR TROOPER ELECTRONIC HELMET CS $99.99

APR198811 SW EP VII SAMURAI KYLO REN MEISHO MOVIE REALIZATION AF $90.00

APR198305 SWORD ART ONLINE ALICIZATION KIRITO NENDOROID AF ELITE VER ( $59.99

FEB198536 THE RISING OF THE SHIELD HERO NENDOROID AF $69.99

APR198560 TOPPS 2019 STRANGER THINGS UPSIDE DOWN T/C BOX $2.99

SEP198463 TRANSFORMERS GEN WFC BATTLEMASTER AF ASST 201904 $5.99

JAN199190 TRICK R TREAT SAM 8IN RETRO AF $32.99

MAY198204 TRICK R TREAT SAM ULTIMATE 7IN AF $29.99

APR198812 ULTRAMAN GINGA S.H.FIGUARTS AF $55.00

MAY198750 ULTRAMAN TOHO LG KAIJU SER ULTRAMAN A 10IN PVC FIG $PI

AUG193201 VINCENT PRICE CLASSIC FACE PIN $8.95

AUG193202 VINCENT PRICE DOCTOR DEATH PIN $8.95

SEP192425 WONDER WOMAN INVISIBLE JET T/S LG $19.95

SEP192424 WONDER WOMAN INVISIBLE JET T/S MED $19.95

SEP192423 WONDER WOMAN INVISIBLE JET T/S SM $19.95

SEP192426 WONDER WOMAN INVISIBLE JET T/S XL $19.95

SEP192427 WONDER WOMAN INVISIBLE JET T/S XXL $22.95

JUN198666 X-MEN LEGENDS HAVOK/POLARIS 6IN AF 2PK CS $39.99

OCT193269 YU GI OH TCG SPEED DUEL TRIALS KINGDOM (36CT) $1.49

SEP198086 YU GI OH TCG YUGIS LEGENDARY DECKS BOX $29.99







