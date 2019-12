Comics / Comics News

General Comics On-Sale 11/27/2019

By Leroy Douresseaux



List may change if some items shipped earlier or will ship at a later date:





COMICS & GRAPHIC NOVELS

SEP191978 ACHILLES INC TP VOL 01 $19.99

SEP191513 ARCHIE AND ME JUMBO COMICS DIGEST #23 $7.99

SEP192191 ARIA MANGA MASTERPIECE OMNIBUS GN VOL 04 (RES) $24.99

SEP198555 BLOODSHOT (2019) #2 2ND PTG $3.99

SEP191985 BOSTON METAPHYSICAL SOCIETY #5 $3.99

SEP191991 CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #1 (MR) $3.99

SEP191447 CASPER CLASSIC CHRISTMAS #1 CVR A MAIN $3.99

SEP191448 CASPER CLASSIC CHRISTMAS #1 CVR B LTD ED RETRO ANIMATION $9.99

SEP181579 COME INTO ME TP VOL 01 (MR) $16.99

JUL192238 CROMWELL STONE HC (MR) $29.99

AUG191503 DARK RED #8 $3.99

SEP192163 DESTINY LOVERS GN VOL 01 (MR) $13.99

JAN191828 DF DETECTIVE COMICS #1000 SGN TOM KING $49.99

OCT191867 DF MERRY MARVEL CHRISTMAS $25.00

SEP191764 DITCH LIFE HC (MR) $PI

SEP191654 DOC FRANKENSTEIN POST MODERN PROMETHEUS HC $34.99

AUG192248 DOCTOR WHO 13TH TP VOL 03 OLD FRIENDS $16.99

OCT191929 DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 04 DOG MAN & CAT KID $16.99

OCT191930 DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 05 LORD OF FLEAS $16.99

OCT191931 DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 06 BRAWL OF WILD $24.99

OCT191932 DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 07 FOR WHOM BALL ROLLS $24.99

SEP191800 EC COMICS FOUR HC SLIPCASE VOL 04 $99.99

SEP191792 EC WALLY WOOD ATOM BOMB HC $35.00

SEP191509 EVERYTHINGS ARCHIE TP VOL 02 $10.99

AUG192000 FRANK THORNES RIBIT HC GN (MR) $34.99

OCT191893 GEORGE HERRIMAN LIBRARY HC VOL 01 KRAZY & IGNATZ 1916-1918 ( $35.00

AUG192187 GIRRION TP VOL 01 CHRYSALIS & STONE $24.99

OCT191594 GO FISH HC GN $14.95

SEP191980 GOTH YOUNG LOVERS AT WAR ONE-SHOT (MR) $3.99

SEP191984 GUTTER MAGIC #3 $3.99

SEP192283 HAPPY SUGAR LIFE GN VOL 03 $13.00

SEP192325 IF I COULD REACH YOU VOL 02 (MR) $12.99

SEP191810 IS THIS RIGHT COLOR TO PROVE DONT HAVE SHITTY LIFE GN (MR) ( $15.00

AUG192001 JOHNNY HAZARD DAILIES HC VOL 07 1954-1956 (RES) $50.00

SEP191941 JUDGE DREDD COMP CASE FILES TP VOL 34 $24.99

AUG191696 KILLTOPIA 2 GN $13.95

SEP192289 KONOSUBA GOD BLESSING WONDERFUL WORLD GN VOL 09 $13.00

SEP191956 LAST STOP #1 $3.99

JUN191437 LEAVE ON THE LIGHT #2 (OF 3) CVR A $3.99

JUN191438 LEAVE ON THE LIGHT #2 (OF 3) CVR B FOIL VAR $9.99

SEP191688 LITTLE LULU HC VOL 01 WORKING GIRL (RES) $29.95

AUG192037 LONESOME ERA GN (MR) $30.00

SEP192328 MAGIC KNIGHT RAYEARTH 25TH ANN BOX SET VOL 01 $129.99

SEP192099 MALL #4 (MR) $3.99

SEP191655 MATRIX COMICS 20TH ANN DLX ED HC POD CVR $39.99

SEP191656 MATRIX COMICS 20TH ANN DLX ED HC TRINITY CVR $39.99

SEP191957 MIDNIGHT SKY #3 CVR A VAN DOMELEN $3.99

SEP191958 MIDNIGHT SKY #3 CVR B VAN DOMELEN WAR OF WORLDS $3.99

SEP191867 MILOS WORLD BOOK 02 BLACK QUEEN $19.99

SEP191982 MISPLACED #1 $3.99

SEP198506 MONEY SHOT #1 (2ND PTG) (MR) $3.99

SEP198507 MONEY SHOT #1 (2ND PTG) BLACK BAG BURNHAM VAR (MR) $5.99

AUG191564 MONSTER MEN SOUL OF BEAST #1 CVR A MARTINEZ $3.99

AUG191565 MONSTER MEN SOUL OF BEAST #1 CVR B CREEPING DOOM $4.99

AUG191566 MONSTER MEN SOUL OF BEAST #1 CVR C LTD PULP HORROR $9.99

SEP192153 MONSTER PLANET #2 (OF 5) CVR A COCCOLO $3.99

SEP192154 MONSTER PLANET #2 (OF 5) CVR B TOLIBAO $3.99

SEP192155 MONSTER PLANET #2 (OF 5) CVR C SANTACRUZ $3.99

SEP192156 MONSTER PLANET #2 (OF 5) CVR D VITORINO $3.99

AUG192069 OGRE GODS HC VOL 03 GREAT MAN (MR) $24.99

SEP191977 OGRES #1 $3.99

SEP191868 ORPHANS GN VOL 04 WINNERS LOSERS $19.99

SEP192373 PENGUINDRUM GN VOL 01 $12.99

FEB191796 PHANTOM COMP DAILIES HC VOL 17 1961-1962 $60.00

SEP192100 PLOT #3 (MR) $3.99

JUL192130 PRE CODE CLASSICS ATOMIC WAR HC VOL 01 $51.99

JUL192131 PRE CODE CLASSICS ATOMIC WAR SLIPCASE ED HC VOL 01 $56.99

JUL192132 PRE CODE CLASSICS STRANGE SUSPENSE STORIES HC VOL 02 $45.99

JUL192133 PRE CODE CLASSICS STRANGE SUSPENSE STORIES SLIPCASE VOL 02 ( $55.99

SEP191574 PSYCHO LIST #4 (OF 6) $3.99

OCT191879 PUSSYCATS TP VOL 02 S&N BALTIMORE COMIC CON ED (MR) $14.99

SEP192104 RELICS OF YOUTH #3 $3.99

SEP192105 RESONANT #5 (MR) $3.99

SEP191894 RICK & MORTY #56 CVR A ELLERBY $3.99

SEP191895 RICK & MORTY #56 CVR B ALLEN-MCDOWELL $3.99

SEP191891 RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #3 CVR A ITO (MR) $3.99

SEP191892 RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #3 CVR B ALLANT (MR) $3.99

SEP191893 RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #3 CVR C CHARACTER SHEET (M $3.99

SEP191415 SECOND COMING #5 (OF 6) (MR) $3.99

AUG192098 SMURFS HC VOL 26 SMURF SALAD $12.99

FEB191546 SNAP FLASH HUSTLE TP VOL 01 (MR) $14.99

APR191498 SPACE RIDERS VORTEX OF DARKNESS #1 (MR) $3.99

SEP192332 TALES OF BERSERIA GN VOL 01 $12.99

SEP191834 TAP DANCE KILLER TP VOL 01 $19.99

SEP191650 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #119 YULETIDE MASH (MR) $2.95

JUL192376 TO LOVE RU GN VOL 17-18 (MR) $19.99

SEP191981 TOUCHING EVIL #1 $3.99

SEP192150 UNBOUND #2 (OF 5) CVR A VITORINO $3.99

SEP192151 UNBOUND #2 (OF 5) CVR B COLAPIETRO $3.99

SEP192152 UNBOUND #2 (OF 5) CVR C SANTACRUZ $3.99

SEP192334 UQ HOLDER GN VOL 18 (MR) $10.99

SEP192139 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #4 (OF 5) CVR A VITORINO $3.99

SEP192140 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #4 (OF 5) CVR B RIVEIRO $3.99

SEP192141 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #4 (OF 5) CVR C ORTIZ $3.99

SEP192142 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #4 (OF 5) CVR D OTERO $3.99

SEP191310 VARK WARS ONE SHOT $4.00

AUG192529 WALKING MAN HC EXPANDED ED $30.00

SEP192387 WITCHCRAFT WORKS GN VOL 13 $12.95

SEP191873 WOLVENHEART #2 $3.99



MAGAZINES

JUL191843 007 MAGAZINE 40TH ANN SPECIAL $16.99

AUG192162 2000 AD PACK OCTOBER 2019 $30.00

SEP192053 ALTER EGO #162 $9.95

AUG192284 BACK ISSUE #117 $9.95

JUL192272 BRICKJOURNAL #60 $9.95

JUL192273 COMIC BOOK CREATOR #21 $9.95

SEP191677 COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1693 $PI

SEP192052 RETROFAN MAGAZINE #7 $9.95

SEP191876 SCARY MONSTERS MAGAZINE #115 $9.95

AUG192194 SCREAM MAGAZINE #57 (MR) $9.99



BOOKS

AUG192220 MOVIES OF 1960S BIBLIOTHECA ED $20.00

APR191776 PHANTOM COMP AVON NOVELS VOL 11 SWAMP RATS $14.99

APR191777 PHANTOM COMP AVON NOVELS VOL 12 VAMPIRES & WITCH $14.99

MAR192035 PHILOSOPHY OF DEADPOOL HC (MR) $14.99

AUG192476 RE ZERO SLIAW LIGHT NOVEL SC VOL 11 $14.00

SEP192270 SO IM SPIDER SO WHAT LIGHT NOVEL SC VOL 07 $14.00

SEP192111 STAN LEE MASTER CLASS SC $24.99

AUG192259 STAR WARS ALIENS CREATURES & DROIDS SC COLL $24.99

AUG192035 STAR WARS LUKE SKYWALKER & SECRETS OF THE JEDI HC $24.99

SEP192272 WOLF & PARCHMENT LIGHT NOVEL SC VOL 04 NEW THEORY $14.00

SEP192264 YOU CALL THAT SERVICE LIGHT NOVEL SC VOL 01 $15.00



MERCHANDISE

JUN198760 ALIENS ALIEN 3 DOG ALIEN ULTIMATE 7IN ACTION FIGURE $32.00

JUL198461 ANT-MAN AND THE WASP ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK LP ( $PI

JUL192096 AQUICORN COVE BOARD GAME $35.00

APR198610 AZUR LANE AKAGI RAKUEN NO HIGANBANA 1/8 PVC FIG (MR) $224.99

JUL198203 BARBIE X STAR WARS PRINCESS LEIA DOLL $100.00

APR188871 BATMAN CATWOMAN 1/6TH SCALE MAQUETTE $259.99

JUL198616 BLADE RUNNER 2049 ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK 2XLP (N $PI

JUL198354 CASTLEVANIA 2 SIMONS QUEST VIDEO GAME OST 10IN LP $PI

JUL198355 CASTLEVANIA 3 DRACULAS CURSE VIDEO GAME OST 10IN LP (C $PI

JUL198356 CASTLEVANIA ORIGINAL VIDEO GAME SOUNDTRACK 10IN LP $PI

AUG198017 CRASH BANDICOOT BELL JAR LIGHT $35.00

JUN198587 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI AIR ELEMENTAL $4.99

JUN198588 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI BLACK DRAGON WYRMLING $4.99

JUN198589 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI BLUE DRAGON WYRMLING $4.99

JUN198590 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI CLAY GOLEM $4.99

JUN198591 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI DRIDER $4.99

JUN198592 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI EARTH ELEMENTAL $4.99

JUN198593 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FEMALE ELF CLERIC $4.99

JUN198594 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FEMALE GOLIATH BARBARIAN $4.99

JUN198595 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FEMALE HALF ELF MONK $4.99

JUN198586 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FEMALE HUMAN PALADIN $4.99

JUN198596 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FEMALE HUMAN ROGUE $4.99

JUN198597 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FEMALE HUMAN SORCEROR $4.99

JUN198598 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FEMALE HUMAN WARLOCK $4.99

JUN198599 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI FIRE ELEMENTAL $4.99

JUN198600 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI GRUNG $4.99

JUN198601 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI IRON GOLEM $4.99

JUN198602 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI KENKU ADVENTURERS $4.99

JUN198603 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI MALE GOLIATH BARBARIAN $4.99

JUN198604 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI MALE HALF ELF MONK $4.99

JUN198605 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI MALE HUMAN WARLOCK $4.99

JUN198606 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI RED DRAGON WYRMLING $4.99

JUN198607 D&D NOLZARS MARVELOUS MINI WATER ELEMENTAL $4.99

JUN198608 D&D NOLZARS MARVELOUS SUCCUBUS & INCUBUS $4.99

SEP193008 DC HEROES BATMAN BE COURAGEOUS MUG $18.00

SEP193009 DC HEROES SUPERMAN BE STRONG MUG $18.00

SEP193010 DC HEROES WONDER WOMAN BE WONDERFUL MUG $18.00

AUG192675 DC WONDER WOMAN GOLD LOGO NECKLACE $31.25

MAY198909 DISNEY LION KING SIMBA AND NALA 5IN FIGURINE $70.00

MAY198681 DISNEY SHOWCASE ARIEL 8IN COUTURE DE FORCE FIGURE $80.00

MAY198682 DISNEY SHOWCASE BELLE 8IN COUTURE DE FORCE FIGURE $80.00

MAY198686 DSTRA THE LITTLE MERMAID FLOUNDER PERSONALITY FIGURE $26.00

AUG192221 DUNGEONS & TOMBS YOUNG ADVENTURERS GUIDE D&D HC $12.99

OCT193221 EARTH CROSS SECTION NESTING BOWL SET $39.95

APR198545 EVANGELION EVOLUTION EV-018 CUSTOM TYPE-08 AF FLASH VER $179.99

OCT193246 FIGPIN DRAGONBALL FIGHTERZ GOTENKS PIN $14.99

OCT193248 FIGPIN FALLOUT NUKA COLA GIRL PIN $14.99

AUG193294 FIGPIN MY HERO ACADEMIA ALL MIGHT SILVER AGE PIN $14.99

AUG193295 FIGPIN MY HERO ACADEMIA TSUYU ASUI PIN $14.99

AUG193223 FIGPIN TOY STORY 4 BO PEEP PIN $14.99

AUG193224 FIGPIN TOY STORY 4 BUZZ LIGHTYEAR PIN $14.99

AUG193225 FIGPIN TOY STORY 4 DUKE CABOOM PIN $14.99

AUG193226 FIGPIN TOY STORY 4 FORKY PIN $14.99

AUG193227 FIGPIN TOY STORY 4 WOODY PIN $14.99

SEP192522 FORTNITE SHOPPING CART PACK W/FIREWORKS TL AF CS $PI

JUL198359 GOD OF WAR ORIGINAL VIDEO GAME SOUNDTRACK 2XLP $PI

SEP192621 GRIMM FAIRY TALES SNOW WHITE BISHOUJO STYLE STATUE $84.99

JUL198225 HARRY POTTER 1/24 DIE-CAST 1959 FORD ANGLIA & HARRY FIGURE ( $24.99

OCT193305 HARRY POTTER DEATH EATERS RISING GAME $49.95

AUG193372 HARRY POTTER LABYRINTH GAME $34.99

JAN199341 HATSUNE MIKU GT PROJECT RACING MIKU NENDOROID AF 2019 VER (C $74.99

SEP191986 HOPE #6 (MR) $3.99

OCT193306 IT PLAYING CARDS TIN $9.95

FEB198429 JOJOS BIZARRE ADV PT 2 CHOZO KADO ESIDISI AF $104.99

FEB198430 JOJOS BIZARRE ADV PT 2 CHOZO KADO KARS AF $104.99

FEB198431 JOJOS BIZARRE ADV PT 2 CHOZO KADO WAMUU AF $104.99

AUG199101 JUNJI ITO COLLECTION 144PC BUTTON DIS ASST $0.99

AUG199102 JUNJI ITO COLLECTION 48PC MAGNET ASST $3.49

APR192540 KINGDOM HEARTS GALLERY SORA PVC FIG $49.99

FEB198978 KIZUNA AI NENDOROID AF 2019 CHANNEL VER $59.99

JUL198361 LAST OF US ORIGINAL SCORE VOLUME TWO 2XLP $PI

MAY192377 LEGENDS IN 3D MARVEL COMIC CAPTAIN AMERICA 1/2 SCALE BUST (C $150.00

MAY192375 MARVEL ANIMATED CAPTAIN MARVEL STATUE $39.99

AUG199204 MARVEL BLACK PANTHER 8IN KURICHA SITTING PLUSH FIGURE $14.99

NOV182387 MARVEL CABLE MINI BUST $120.00

AUG199205 MARVEL CAPTAIN AMERICA 8IN KURICHA SITTING PLUSH FIGURE $14.99

AUG199206 MARVEL CAPTAIN MARVEL 8IN KURICHA SITTING PLUSH FIGURE $14.99

AUG199207 MARVEL IRON MAN 8IN KURICHA SITTING PLUSH FIGURE $14.99

APR198026 MARVEL LEGENDS 6IN BIG TIME SPIDER-MAN AF CS $19.99

MAR198973 MARVEL LEGENDS 6IN VARIANT LOGAN AF CS $19.99

AUG199208 MARVEL SPIDER-MAN 8IN KURICHA SITTING PLUSH FIGURE $14.99

MAR198457 MARVEL SPIDER-MAN CABLE GUY $24.99

JUL198462 MARVELS DEFENDERS OST 2XLP $PI

JUL198463 MARVELS JESSICA JONES SEASON ONE OST 2XLP $PI

JUL198464 MARVELS LUKE CAGE SEASON TWO OST 2XLP $PI

JUL198465 MARVELS PUNISHER ORIGINAL SOUNDTRACK LP $PI

JUL198617 METAL GEAR SOLID ORIGINAL VIDEO GAME SOUNDTRACK 2XLP ( $PI

AUG188946 NIER AUTOMATA YORHA NO 2 TYPE B 1/7 PVC FIG $209.99

AUG188947 NIER AUTOMATA YORHA NO 2 TYPE B 1/7 PVC FIG DLX VER $314.99

JUN188275 NO GAME NO LIFE STEPHANIE DOLA 1/7 PVC FIG (MR) $219.99

MAY193286 OP ARENA EPIC BATTLE ROYALE ABSURD PORPORTIONS BOARD GAME (C $39.99

JUN198609 PATHFINDER BATTLES DEEP CUTS BONE GOLEM $4.99

JUN198610 PATHFINDER BATTLES DEEP CUTS MALE ELF ROGUE $4.99

JUN198611 PATHFINDER BATTLES DEEP CUTS MALE HALF ORC DRUID $4.99

JUN198612 PATHFINDER BATTLES DEEP CUTS NECROMANCERS $4.99

JUN198613 PATHFINDER BATTLES DEEP CUTS PIT DEVIL $4.99

AUG198019 PLAYSTATION CONTROLLER ALARM CLOCK $30.00

FEB198106 POLYNIAN MOTOROID MALLILLIN AF $119.99

APR198697 POP DISNEY KH3 S2 AQUA VINYL FIGURE $10.99

APR198764 POP DISNEY KH3 S2 KAIRI W/ HOOD VINYL FIGURE $10.99

APR198699 POP DISNEY KH3 S2 SORA W/ULTIMATE WEAPON VINYL FIG $10.99

APR198696 POP DISNEY MALEFICENT 2 FEAST MALEFICENT VINYL FIGURE $10.99

JUN198227 POP GAMES APEX LEGENDS BANGALORE VIN FIG $10.99

JUN198225 POP GAMES APEX LEGENDS BLOODHOUND VIN FIG $10.99

JUN198224 POP GAMES APEX LEGENDS CAUSTIC VIN FIG $10.99

JUN198223 POP GAMES APEX LEGENDS GIBRALTAR VIN FIG $10.99

JUN198222 POP GAMES APEX LEGENDS LIFELINE VIN FIG $10.99

JUN198221 POP GAMES APEX LEGENDS MIRAGE VIN FIG $10.99

JUN198226 POP GAMES APEX LEGENDS PATHFINDER VIN FIG $10.99

JAN198981 POP HARRY POTTER GINNY WEASLEY YULE BALL VINYL FIGURE $10.99

FEB198695 POP HARRY POTTER PADMA PATIL YULE BALL VINYL FIGURE $10.99

MAY198558 POP HEROES BATMAN 80TH BATMITE 1ST APPEARANCE 1959 VIN FIG ( $10.99

APR198709 POP MARVEL 80TH WOLVERINE FIRST APPEARANCE VIN FIGURE $10.99

APR198737 POP NFL SAINTS DREW BREES SB CHAMPIONS XLV VIN FIG $10.99

APR198738 POP NFL SEAHAWKS RUSSELL WILSON SB CHAMPIONS XLVIII VIN FIG $10.99

MAY198591 POP PEZ CHAMBERLAIN SKEKSIS $5.99

MAY198590 POP PEZ DARK CRYSTAL AUGHRA $5.99

MAY198589 POP PEZ DARK CRYSTAL RIAN $5.99

FEB198029 POP PEZ NFL JAGUARS HELMET $4.99

FEB198026 POP PEZ NFL RAMS CAP $4.99

FEB198032 POP PEZ NFL SEAHAWKS HELMET $4.99

MAY198602 POP PEZ SPYRO $5.99

FEB198035 POP PEZ: NFL BRONCOS BEANIE $4.99

FEB198042 POP PEZ: NFL CHARGERS CAP $4.99

FEB198037 POP PEZ: NFL FALCONS CAP $4.99

FEB198051 POP PEZ: NFL PANTHERS HELMET $4.99

FEB198056 POP PEZ: NFL RAIDERS CAP $4.99

FEB198036 POP PEZ: NFL SEAHAWKS BEANIE $4.99

FEB198053 POP PEZ: NFL SEAHAWKS CAP $4.99

FEB198033 POP PEZ: NFL TITANS CAP $4.99

APR198743 POP TOWN HOLIDAY SANTAS HOUSE W/ SANTA NUTMEG VIN FIG $29.99

MAR198963 POP TV GAME OF THRONES ARYA W/TWO HEADED SPEAR VINYL FIG $10.99

OCT190001 PREVIEWS #375 DECEMBER 2019 $3.99

SEP192992 RUGRATS REPTAR ENAMEL PIN $10.99

SEP192996 SCOOBY-DOO MYSTERY MACHINE MUG $20.00

JUL198705 SONIC THE HEDGEHOG TAILS CABLE GUY $24.99

JAN199345 SSSS GRIDMAN GRIDKNIGHT FIGMA AF $89.99

AUG198882 STAR WARS E9 ALL OVER PRINT 5950 FITTED CAP 7 1/2 $42.00

AUG198883 STAR WARS E9 ALL OVER PRINT 5950 FITTED CAP 7 1/4 $42.00

AUG198884 STAR WARS E9 ALL OVER PRINT 5950 FITTED CAP 7 1/8 $42.00

AUG198885 STAR WARS E9 ALL OVER PRINT 5950 FITTED CAP 7 3/8 $42.00

AUG198886 STAR WARS E9 ALL OVER PRINT 5950 FITTED CAP 7 5/8 $42.00

AUG198887 STAR WARS E9 BATTLESHIPS BLUE AZURE KNIT CAP $24.00

AUG198894 STAR WARS E9 CRACKED WORD MARK BLACK 950 SNAP BACK CAP $32.00

AUG198898 STAR WARS E9 EMPIRE TRIO BLACK 950 SNAP BACK CAP $36.00

AUG198900 STAR WARS E9 KNIGHTS OF REN BLACK 940 SNAP BACK CAP $26.00

AUG198922 STAR WARS E9 TRUE JEDI CAMEL 950 SNAP BACK CAP $26.00

MAY192381 STAR WARS LAST JEDI LUKE SKYWALKER BUST $99.99

APR192520 STAR WARS MILESTONES FORCE AWAKENS BB-8 1/6 SCALE STATUE $150.00

APR192521 STAR WARS MILESTONES FORCE AWAKENS REY 1/6 SCALE STATUE $199.99

SEP182483 SW COLLECTORS GALLERY DENGAR 9IN STATUE $179.99

OCT182375 SW COLLECTORS GALLERY HAN SOLO CARBONITE 8IN STATUE $159.99

JAN192646 SW DARTH VADER EMPIRE STRIKES BACK 1/8 SCALE STATUE $159.00

JAN192647 SW EXECUTIONER TROOPER 1/6 SCALE STATUE $235.00

OCT182376 SW LAST JEDI PORG BOOKENDS $159.99

JAN192649 SW PRAETORIAN GUARD 1/6 SCALE STATUE $200.00

MAR198540 SWORD ART ONLINE ALICIZATION EUGEO NENDOROID AF $59.99

FEB198987 THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME MILIM NENDOROID AF ( $59.99

OCT188765 TO LOVE RU DARKNESS NANA ASTAR DEVILUKE 1/4 PVC BUNNY VER (C $319.99

JUN198624 TOONY TERRORS BRIDE OF CHUCKY 6IN ACTION FIGURE 2PK $3.66

JUN198625 TOONY TERRORS SERIES 2 6IN ACTION FIGURE ASST $18.65

APR198798 TOPPS 2019 HIGH TEK BASEBALL T/C BOX $49.99

APR198011 TOPPS 2019 WWE MONEY IN THE BANK T/C BOX $9.99

APR198106 TOUKEN RANBU ONLINE HACHISUKAKOTETSU NENDOROID AF $59.99

JUN198693 TRANSFORMERS GEN SELECTS LANCER DLX AF CS $19.99

JUN198694 TRANSFORMERS GEN SELECTS SHOCKWAVE LEADER AF CS $49.99

JUN198579 TRANSFORMERS GEN WFC DLX AF ASST 201905 $19.99

OCT193270 YU GI OH TCG STRUCTURE DECK HERO STRIKE (8CT) $9.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: