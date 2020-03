Comics / Comics News

BOOM! Studios Comics On-Sale 03/18/2020

By Leroy Douresseaux







BOOM! STUDIOS



JAN208439 ALIENATED #1 (OF 6) 3RD PTG $3.99

JAN201325 ALIENATED #2 (OF 6) $3.99

JAN208429 ALIENATED #2 (OF 6) FOC QUINONES VAR $3.99

JAN201336 FIREFLY #15 CVR A MAIN ASPINALL $3.99

JAN201337 FIREFLY #15 CVR B PREORDER KANO VAR $3.99

JAN208430 FIREFLY #15 FOC MCDAID VAR $3.99

NOV191302 GARFIELD TP GARZILLA $14.99

JAN201328 HEARTBEAT #5 (OF 5) (MR) $3.99

JAN208431 HEARTBEAT #5 (OF 5) FOC LOTAY VAR (MR) $3.99

JAN201366 LUMBERJANES #72 CVR A LEYH $3.99

JAN201367 LUMBERJANES #72 CVR B PREORDER YEE VAR $3.99

NOV191301 LUMBERJANES TO MAX ED HC VOL 06 $39.99

JAN201339 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 CVR A MORA $3.99

JAN201342 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 DON MONTES $3.99

JAN208432 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 FOC VAR $3.99

JAN201340 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 LEO MONTES $3.99

JAN201341 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 MIKE MONTES (C $3.99

JAN201343 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 RAPH MONTES (C $3.99

JAN201326 RED MOTHER #4 $3.99

JAN208434 RED MOTHER #4 FOC INGRANATA VAR $3.99

JAN201327 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6 $3.99

JAN208436 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6 25 COPY INCV $3.99

JAN208435 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6 FOC VAR $3.99

JAN201319 WICKED THINGS #1 CVR A SARIN $3.99

JAN201320 WICKED THINGS #1 CVR B ALLISON $3.99

JAN208438 WICKED THINGS #1 FOC VAR $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: