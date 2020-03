Comics / Comics News

BOOM! Studios Comics On-Sale 03/04/2020

By Leroy Douresseaux







BOOM! STUDIOS



DEC198910 ALIENATED #1 (OF 6) 2ND PTG $3.99

NOV191305 BEN 10 ORIGINAL GN MANCHESTER MYSTERY $7.99

JAN201329 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 CVR A MAIN LOPEZ $3.99

JAN201330 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 CVR B LOPEZ $3.99

DEC198675 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 CVR C $3.99

DEC198906 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 FOC CHOSEN ONES VAR $3.99

DEC198907 FOLKLORDS #1 (OF 5) 4TH PTG $3.99

DEC198908 FOLKLORDS #2 (OF 5) 3RD PTG $3.99

NOV191267 GRASS KINGS TP VOL 03 $17.99

JAN201321 KING OF NOWHERE #1 (OF 5) CVR A JENKINS $3.99

JAN201322 KING OF NOWHERE #1 (OF 5) CVR B MORAZZO $3.99

DEC198909 KING OF NOWHERE #1 (OF 5) FOC WARD VAR $3.99

JAN201357 MAGICIANS #5 (OF 5) CVR A KHALIDAH (MR) $3.99

JAN201358 MAGICIANS #5 (OF 5) CVR B SHARPE (MR) $3.99

DEC191236 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 DISCOVER NOW $14.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: