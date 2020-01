Comics / Comics News

BOOM! Studios Comics On-Sale 01/22/2020

By Leroy Douresseaux







BOOM! STUDIOS



SEP191277 BTVS SEASON 11 LIBRARY HC VOL 01 $29.99

SEP191303 BY NIGHT TP VOL 03 $14.99

NOV191236 FIREFLY #13 CVR A MAIN ASPINALL $3.99

NOV191237 FIREFLY #13 CVR B PREORDER CALDWELL VAR $3.99

OCT199121 FIREFLY #13 FOC VAR $3.99

NOV191266 FOLKLORDS #3 (OF 5) CVR A SMITH $3.99

OCT199122 FOLKLORDS #3 (OF 5) FOC NGUYEN VAR $3.99

NOV191263 HEARTBEAT #3 (OF 5) CVR A LLOVET (MR) $3.99

OCT199123 HEARTBEAT #3 (OF 5) FOC BARTEL VAR (MR) $3.99

NOV191299 LUMBERJANES #70 CVR A LEYH $3.99

NOV191300 LUMBERJANES #70 CVR B PREORDER YEE VAR $3.99

NOV191253 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #47 CVR A CAMPBELL $3.99

OCT199124 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #47 FOC MORA VAR $3.99

NOV191255 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #47 FOIL MONTES VAR $4.99

NOV191270 ONCE & FUTURE #6 (OF 6) $3.99

NOV191303 STEVEN UNIVERSE ONGOING #36 CVR A PENA $3.99

NOV191304 STEVEN UNIVERSE ONGOING #36 CVR B PREORDER NG VAR $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: