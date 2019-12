Comics / Comics News

BOOM! Studios Comics On-Sale 12/04/2019

By Leroy Douresseaux







BOOM! STUDIOS



AUG191427 ADVENTURE TIME MARCY & SIMON TP $19.99

OCT191403 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #10 CVR A MAIN ASPINALL $3.99

OCT191404 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #10 CVR B WADA $3.99

OCT191405 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #10 CVR C CONNECTING REBELKA VAR $3.99

OCT191406 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #10 CVR D PREORDER INZANA VAR $3.99

SEP198918 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #10 FOC MERCADO VAR $3.99

SEP198912 FOLKLORDS #1 (OF 5) (3RD PTG) $3.99

OCT191428 GHOSTED IN LA #6 CVR A KEENAN $3.99

OCT191429 GHOSTED IN LA #6 CVR B GRACE VAR $3.99

AUG191391 GO GO POWER RANGERS TP VOL 05 $16.99

SEP191295 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #3 CVR A FINDEN $3.99

SEP191296 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #3 CVR B MATTHEWS $3.99

SEP198700 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #3 FOC KHALIDAH VAR $3.99

OCT191433 OVER GARDEN WALL SOULFUL SYMPHONIES #5 (OF 5) CVR A YOUNG (C $3.99

OCT191434 OVER GARDEN WALL SOULFUL SYMPHONIES #5 (OF 5) PREORDER PENA $3.99

SEP198917 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 BLANK $4.99

OCT191380 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 CVR A MORA $4.99

OCT191381 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 CVR B MONTES ( $4.99

OCT191382 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 CVR C MONTES ( $4.99

OCT191383 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 CVR D MONTES ( $4.99

OCT191384 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 CVR E MONTES ( $4.99

SEP198916 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 FOC VAR $4.99

AUG191421 SMOOTH CRIMINALS TP VOL 02 $14.99

OCT191412 STRANGE SKIES OVER EAST BERLIN #3 $3.99

SEP198913 STRANGE SKIES OVER EAST BERLIN #3 FOC ALLEN VAR $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: