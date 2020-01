ComicBookBin Store

Johnny Bullet numérique n°1

By Hervé St-Louis



1,99$



Détails

Planches n°1 à 22

Planche Johnny Bullet exclusive n°00

Canvas size 17x11 inches

27 pages, couleurs



Le chapitre un nous présente le monde Johnny et son sa première aventure quand il était un gosse.Un pilote automobile brillant et téméraire est impliqué dans des courses de rues et la politique mondaine d’une petite ville en essayant d’échapper l’enquête sur la mort étrange de son meilleur ami. Se déroulant durant les années 1970, Johnny Bullet, c'est les bagnoles, les méchants, et les femmes.C'est une bande dessinée pour les accros des bagnoles et de courses automobiles de tout âge.La bédé a été revisée et inclue des nouveaux éléments. La version en ligne (webcomic) qui qui est la source de cet épisode n'est plus disponible.

Un lien vers la bédé vous sera envoyé des la transaction terminé.

